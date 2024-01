Infinix mnoży smartfony w nieskończoność jak Xiaomi

Producent najwyraźniej wziął sobie swoją nazwę do serca (infinity to po angielsku nieskończoność, czyli Infinix to taki polski Piotrex), gdyż rozszerzył swoją ofertę o kolejny model z serii Smart 8 – Smart 8 Plus.

Specyfikacja smartfona Infinix Smart 8 Plus

Smart 8 Plus to już czwarty model z tej linii – wcześniej do oferty marki dołączyły Smart 8, Smart 8 HD i Smart 8 Pro. Czy na tym się skończy – zobaczymy, choć patrząc na dotychczasowe portfolio firmy, tak może być. Co jednak oferuje najnowszy smartfon chińskiego potentata?

Podobnie jak większość modeli tej marki, jest to propozycja z niższej półki. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 180 Hz. Ekran osiąga też jasność do 500 nitów (szczytowa) i oferuje Magic Ring, czyli rozwiązanie bliźniacze do Dynamicznej Wyspy w iPhone’ach. Gdy się aktywuje, otacza okrągły otwór, w którym umieszczono 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 (obok niego znajduje się dioda doświetlająca).

Na panelu tylnym ulokował się natomiast 50 Mpix aparat z f/1.85 i AI Lens. Gdy zaś zerkniemy na krawędzie Smart 8 Plus, zauważymy na nich czytnik linii papilarnych, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 163,65×75,7×8,95 mm i waży 204 gramów. Duża waga wynika m.in. z faktu, że we wnętrzu smartfona umieszczono akumulator o pojemności 6000 mAh (który można ładować z mocą 18 W).

9.5 Ocena

W środku Smart 8 Plus znajdziemy również procesor MediaTek Helio G36 oraz 4 GB RAM LPDDR4 i – w zależności od wersji – 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć operacyjną można rozszerzyć o 4 GB (kosztem wbudowanej), zaś masową o nawet 2 TB za pomocą karty microSD. Ponadto model ten oferuje radio FM, dual SIM (2x nano SIM) i obsługę USB OTG. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 Go Edition.

fot. producenta

Cena Infinix Smart 8 Plus, dostępność

Smartfon widnieje już na globalnej stronie producenta, co zwiastuje jego dostępność w wielu różnych krajach. Dziś jednak nie wiemy, czy marka planuje sprzedawać go również w Polsce. Nie znamy też sugerowanej ceny Smart 8 Plus.