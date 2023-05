Nowy smartfon Xiaomi Civi 3 pozwoli się wyróżnić w tłumie

Smartfony Xiaomi w zdecydowanej większości są podobne do siebie. Z jednej strony to dobrze, bowiem spójność stylistyczna jest ważna dla marki, ale z drugiej zawsze oczekujemy jakiejś oryginalności. I chiński gigant dziś zaprezentował model, który wyróżni się w tłumie.

Xiaomi Civi 3 jest inny niż pozostałe smartfony tej marki

W przypadku tego modelu producent zdecydował się na wykończenie panelu tylnego na dwa różne sposoby, co w jego portfolio jest niespotykane (widzieliśmy je natomiast w smartfonach HTC i Samsunga) – wyjątkiem jest tylko szara wersja. Rzadkością jest też okrągła wyspa z aparatami – podobną ma tylko Xiaomi 13 Ultra. Tym samym Civi 3 zdecydowanie wyróżnia się na tle innych urządzeń marki i na pewno może się spodobać klientom.

Civi 3 (źródło: Xiaomi)

Na przodzie smartfona umieszczono obustronnie zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkować dotyk z prędkością do 240 Hz. Ponadto wyświetlacz zapewnia wsparcie dla przestrzeni barw DCI-P3 i 12-bitowej głębi kolorów oraz technologii HDR10+ i Dolby Vision. Według deklaracji producenta, osiąga on jasność do 1500 nitów.

W owalnym wycięciu w górnej części ekranu Xiaomi umieściło dwa aparaty o rozdzielczości 32 Mpix każdy. Pierwszy ma przysłonę f/2.0, kąt widzenia 78° i ekwiwalent ogniskowej 26 mm, natomiast drugi f/2.4 i 100°. Oprócz zdjęć „w jakości 4K”, potrafi on też nagrywać wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę.

Na tyle Civi 3 umieszczono natomiast trzy aparaty: główny 50 Mpix (Sony IMX800) z f/1.77, siedmioma soczewkami (jedna szklana + sześć plastikowych) i optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix (Sony IMX355) z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Moduł na tyle też zapewnia wsparcie dla nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę, a także w zwolnionym tempie (do 960 klatek na sekundę w 720p).

Civi 3 (źródło: Xiaomi)

Sercem Civi 3 jest nowy procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultra 3,1 GHz (4 nm), który jest specjalną wersją SoC MediaTek Dimensity 8200, stworzoną wspólnie przez Chińczyków i Tajwańczyków – ulepszenia dotyczą obszaru związanego z fotografią: układ ma zapewnić szybsze robienie portretów (o 35%) i zdjęć nocnych (o 57%) oraz działanie HDR (o 153%), a także zwiększa maksymalny czas ciągłego fotografowania (o 235%).

Ponadto na pokładzie Xiaomi Civi 3 znajdują się kości RAM LPDDR5/LPDDR5X (odpowiednio w wersjach z 12 GB i 16 GB RAM) i UFS 3.1 oraz komora parowa o powierzchni 4000 mm2, która ma pomóc w utrzymaniu temperatury smartfona w ryzach. Całość zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który użytkownik naładuje przez USB-C z mocą 67 W (do 100% w 38 minut). Urządzenie ma wymiary 158,75×71,7×7,56 mm i waży 173,5 grama.

Cena Xiaomi Civi 3, dostępność

Smartfon będzie dostępny w Chinach w czterech wersjach kolorystycznych (szarej, zielonej, złotej i fioletowej) oraz trzech konfiguracjach:

12/256 GB za 2499 juanów (równowartość ~1480 złotych),

12/512 GB za 2699 juanów (~1595 złotych),

16 GB/1 TB za 2999 juanów (~1770 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności Civi 3 poza Chinami, ale nie możemy wykluczyć, że producent zdecyduje się wprowadzić ten model na globalny rynek pod zmienioną nazwą. Tak bowiem było w przypadku Xiaomi 13 Lite, którego pierwowzorem jest Civi 2.