PlayStation prezentuje handhelda. Konkurencja dla SteamDecka i ASUSA?

Na PlayStation Showcase 2023 firma pokazała nie tylko nowe gry, ale także oficjalnie zaprezentowała PlayStation Project Q. To handheld, o którym plotki krążyły już od dłuższego czasu. Co wiemy o nowym sprzęcie do grania?

PlayStation Project Q na PlayStation Showcase 2023

Podczas konferencji PlayStation Showcase 2023 firma pokazała wiele nowych tytułów, remake Metal Gear Solid, a także ujawniła datę premiery Assasin’s Creed Mirage. O tym więcej pisaliśmy w podlinkowanym powyżej artykule, a tym razem zajmiemy się inną, ciekawą rzeczą, która oficjalnie została zapowiedziana na ostatnim pokazie. Mowa tutaj o PlayStation Project Q, czyli nowym handheldzie do grania w tym ekosystemie. Co wiemy o tym sprzęcie?

Tak prezentuje się PlayStation Project Q (źródło: PlayStation)

W gruncie rzeczy to jeszcze niewiele i to chyba jest największy problem PlayStation na ten moment. Showcase 2023 nie porwało, a do tego w sieci da się przeczytać masę krytyki i po prostu wyśmiewania „Project Q”. Głównie z tego powodu, że konkurencja w postaci Steam Decka, Nintendo Switcha czy ROG Ally jest po prostu bardzo mocna. Czym ma się więc wyróżniać PlayStation Project Q?

PlayStation Project Q to remote play

PlayStation 5 to konsola, która ma już ponad 3 lata i w tym czasie wyszło kilka akcesoriów do niej. Jedne w nieco niższych cenach, jak np. podstawka do ładowania dwóch kontrolerów, DualSense Edge, PSVR2, a teraz wreszcie Project Q. Gracze oczekiwali nowej wersji konsoli PS5 (w domyśle PlayStation 5 Pro), a dostali… nową konsolę handheld!

Podczas prezentacji tego urządzenia na PlayStation Showcase 2023, mogliśmy zauważyć, że konstrukcyjnie przypomina to bardzo mocno po prostu rozszerzony o ekran w środku pad do PS5. Z niepotwierdzonych informacji, które krążyły po sieci od dłuższego czasu, Project Q ma mieć 8-calowy wyświetlacz LCD, a także standardowe przełączniki na przyciskach.

7.8 Ocena

Gdyby sprzęt pozwalał na samodzielne granie, byłaby to zapewne całkiem udana alternatywa dla Steam Decka i ROG Ally. Jednak PlayStation Project Q ma korzystać z funkcji Remote Play po Wi-Fi, a więc nie da możliwości gry np. w pociągu czy autobusie, a to już słaba opcja – gracze liczyli na możliwość natywnego odpalania produkcji na tym urządzeniu. O tym, czy faktycznie będzie to ciekawy produkt, zadecyduje cena, której jeszcze nie znamy.

Nowe słuchawki bezprzewodowe do PS5 i PC

PlayStation pokazało także nowe słuchawki bezprzewodowe, które mają „przynieść nową generację dźwięku na PS5 i PC”. Są to małe słuchawki douszne, a nie nauszne, jak to dotychczas było w przypadku PlayStation 5, i mają się łączyć za pomocą technologii Bluetooth bez straty jakości dźwięku i z niskim opóźnieniem.

Tak wyglądają bezprzewodowe słuchawki PlayStation (źródło: PlayStation)

Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących tego urządzenia. PlayStation zapowiedziało, że wkrótce ujawni więcej informacji, więc być może premiery będziemy mogli się spodziewać jeszcze w tym roku.