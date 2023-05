Nowe hulajnogi Xiaomi mają coś, czego nie używają kierowcy BMW

Tydzień bez nowej premiery Xiaomi to tydzień stracony. Na szczęście właśnie pojawiły się nowe elektryczne hulajnogi 4. generacji chińskiego producenta. Jakie zmiany można zauważyć w Electric Scooter 4 i Electric Scooter 4 Lite względem poprzedników?

Xiaomi Electric Scooter 4 – specyfikacja

Gdyby spojrzeć na specyfikację silnika oraz akumulatora, ta równie dobrze mogłaby zostać przeklejona na oficjalnej stronie z poprzedniej generacji hulajnogi do nowej. Ponownie mamy tu do czynienia bowiem z silnikiem 600 W, który rozpędza się do maksymalnie 20 km/h, a zbocza o nachyleniu 16% nie stanowią dla niego problemu. Podobnie z zestawem akumulatorów, który wystarczy na nawet 35 km nieprzerwanej jazdy.

Electric Scooter 4 (Źródło: Xiaomi)

Co zatem zostało zmienione? Przede wszystkim podstawowy wariant elektrycznej hulajnogi Xiaomi urósł w każdym wymiarze. Sprzęt jest wyższy (1179 zamiast 1140 mm), dłuższy (1144 vs 1080 mm) i oferuje szerszy podest (160 vs 145 mm) od poprzednika. Zmiana powinna zatem spodobać się tym, którzy uważali Electric Scooter 3 za sprzęt „zbyt kompaktowy”. Na szczęście zmiana nie wpłynęła na możliwość szybkiego złożenia hulajnogi w 3 krokach.

W ramach poprawy wygody i bezpieczeństwa „Czwórka” otrzymała 10-calowe koła zamiast 8,5-calowych oraz kierunkowskazy w kierownicy. Te uruchamia się za pomocą dwóch osobnych guzików. To co najmniej dziwne – w końcu rozwiązanie z wychylającym się przyciskiem znanym ze skuterów i motocykli byłoby trochę bardziej intuicyjne dla osób, które miały kontakt z jednośladami. Niemniej jednak możliwość sygnalizacji kierunku ruchu może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na hulajnodze, zwłaszcza przy wyższych prędkościach.

Porównanie wymiarów bazowej wersji Electric Scooter 3 i 4 (Źródło: Xiaomi)

W przypadku pozostałych parametrów również nie uświadczymy ewolucji. Deska rozdzielcza wciąż umożliwia sprawdzenie najważniejszych informacji podczas jazdy, sprzęt paruje się za pomocą Bluetooth z aplikacją Xiaomi Home, a system E-ABS pomoże skrócić drogę hamowania.

Electric Scooter 4 Lite – jeszcze mniej zmian

Na szczęście mniej zmian nie oznacza, że sprzęt nie zaliczył żadnej zmiany. Podobnie jak w przypadku podstawowego wariantu, moc silnika (300 W), maksymalna prędkość (20 km/h), pokonywanie zboczy o nachyleniu do 14% i zasięg (20 km) pozostały bez zmian względem poprzednika. Zmianie nie uległa również opona – 4 Lite tak samo stawia na 8,5-calową konstrukcję bezdętkową. Deska rozdzielcza oraz system hamowania – również po staremu.

Jeżeli zatem dobrze przeczytaliście poprzedni akapit, to już wiecie, gdzie znajdziecie zmiany. Electric Scooter 4 Lite, zamiast jednak urosnąć względem poprzedniego modelu, skurczył się w dwóch wymiarach – wymiary niezłożonej „Trójki” to 1137 mm wysokości na 1104 mm długości. „Czwórka” w formie gotowej do jazdy ma 1130 mm na 1100 mm. Wzorem podstawowego wariantu poszerzono podest ze 145 na 160 mm. Do tego Scooter 4 Lite również może zasygnalizować skręt za pomocą kierunkowskazów.

Porównanie wymiaru podestu w modelach Electric Scooter 3/4 Lite (Źródło: Xiaomi)

Na obecną chwilę Xiaomi Electric Scooter 4 oraz Electric Scooter 4 Lite dostępne są na rynku włoskim w promocyjnej cenie 499 euro (2246 złotych) za wersję bazową i 399 euro (~1800 złotych) za model z dopiskiem „Lite”. Patrząc na obecne ceny 3. generacji, można by spodziewać się delikatnej podwyżki cen, ale czy ta faktycznie będzie, przekonamy się dopiero podczas debiutu hulajnóg na polskim rynku, najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu.

PS. Właściciele i właścicielki aut bawarskiej marki – nie denerwujcie się na tytuł. Każdemu może się zdarzyć zapomnieć włączyć kierunkowskazu. ;)