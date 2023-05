vivo znowu miesza – wprowadza na rynek dwa różne smartfony pod taką samą nazwą

Wielu producentów zdaje się wychodzić z założenia, że więcej modeli w ofercie przełoży się na większe udziały na rynku. I choć vivo faktycznie jest jednym z największych graczy w tym segmencie, to tym razem przeholowało, bowiem wprowadziło na rynek dwa różne smartfony pod identycznymi nazwami. Żeby tego było mało – jest jeszcze trzeci, bardzo do nich podobny.

Trzy podobne, ale jednak różne smartfony

W kwietniu do oferty chińskiego giganta dołączył bardzo ciekawy vivo Y78+. Niewiele później portfolio wzbogacił vivo Y78. Teraz do tej dwójki dołącza… vivo Y78 5G. Niech Was nie zmyli nazwa – vivo Y78 bez dopisku „5G” w nazwie też obsługuje sieć piątej generacji.

vivo Y78+ vivo Y78 vivo Y78 5G źródło: vivo

Jak jednak możecie zauważyć powyżej, podczas gdy vivo Y78 5G i vivo Y78 łączy nazwa, to w kwestii wyglądu i specyfikacji ma więcej wspólnego z vivo Y78+. Ten ostatni jest jednak dostępny w większej liczbie wersji kolorystycznych (trzech, a nie tylko dwóch), a do tego ma o jeden aparat mniej. Poza tym jednak to praktycznie bracia bliźniacy.

Plus, a może minus jest jednak taki, że na razie nie zapowiada się, aby którykolwiek z ww. smartfonów trafił do Polski, aczkolwiek nie mówimy tego z pełnym przekonaniem – nie wiemy, co siedzi w głowach Chińczyków. Z chęcią jednak przywitalibyśmy w Polsce vivo Y78 5G, bowiem oferuje zacną specyfikację techniczną w atrakcyjnej obudowie.

Co oferuje nowy vivo Y78 5G?

To naprawdę, przynajmniej „na papierze”, fajny smartfon. Jego właściciele będą na co dzień korzystać z obustronnie zakrzywionego wyświetlacza AMOLED, który ma przekątną 6,78 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz zdolność do odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto ekran wspiera przestrzeń kolorów DCI-P3 i osiąga jasność do 1300 nitów. Warto również zauważyć, że otaczają go bardzo wąskie ramki, dzięki czemu panel przedni wygląda naprawdę efektownie.

vivo Y78 5G (źródło: vivo)

Na przodzie smartfona znajduje się też 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.45, natomiast na tyle producent umieścił trzy aparaty: główny 64 Mpix (f/1.79) z optyczną stabilizacją obrazu oraz dwa po 2 Mpix każdy (f/2.4). Te ostatnie to typowe „zapychacze”, jednak OIS w głównym „oczku” może „robić robotę” w praktyce.

Sercem vivo Y78 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm), a do tego smartfon dysponuje 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Oczywiście nie zabrakło technologii Extended RAM 3.0, dzięki której można zyskać do 8 GB dodatkowej pamięci operacyjnej kosztem wewnętrznej. Ponadto producent zaimplementował w tym modelu RAM Saver, który – jak nazwa wskazuje – ma pomóc oszczędzać RAM.

Specyfikacja smartfona obejmuje również m.in. moduł NFC, eSIM, wsparcie dla USB OTG (przez USB-C), dual SIM, czytnik linii papilarnych i system Android 13 z Funtouch OS 13. vivo Y78 5G zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 44 W. Urządzenie ma wymiary 164,24×74,79×7,89 mm, waży 177 gramów i według producenta jest odporne na wodę i kurz, ale nie może pochwalić się żadnym certyfikatem IP.

vivo Y78 5G (źródło: vivo)

Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej i czarnej. vivo Y78 5G pojawił się na singapurskiej stronie vivo, ale na tę chwilę jego cena pozostaje nieznana.