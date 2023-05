Duży bank w Polsce zablokował karty swoim klientom

Wielu klientów ING Banku Śląskiego może spotkać się z nieprzyjemną sytuacją – podczas próby dokonania płatności w terminalu lub w internecie może okazać się, że ich karta została zablokowana. Dlaczego tak się stało?

Dlaczego karty zostały zablokowane?

W komunikacie na swojej stronie internetowej ING Bank Śląski postanowił wytłumaczyć klientom zaistniałą sytuację. Trzeba przyznać, że nie jest to standardowe zachowanie, kiedy bank jednocześnie blokuje karty płatnicze większej liczbie klientów. Instytucja przyznała, że karty zostały zablokowane wielu osobom w trosce o ich bezpieczeństwo. W nocy z piątku na sobotę ING otrzymał bowiem Informację o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa danych przez jednego z operatorów kart.

źródło: ING Bank Śląski

Natychmiast zostały zidentyfikowane numery kart, które mogły zostać dotknięte tym problemem. Zaraz po tym zdecydowano o ich zablokowaniu. Z komunikatu banku możemy dowiedzieć się, że to wszystko po to, aby zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanym działaniom na kontach klientów. ING przyznaje jednak, że ten incydent dotyczy małej grupy klientów. Każdy, kogo karta mogła być zagrożona, powinien otrzymać SMS z powiadomieniem o jej zablokowaniu.

Jednocześnie bank przeprasza wszystkich, którzy zostali dotknięci tym problemem i dodaje, że zdaje sobie sprawę z tego „jak irytujące jest, gdy nie można korzystać ze swoich pieniędzy”.

Zablokowano Ci kartę? Bank mówi, co robić

ING podkreśla, że osoby, których karty zostały zablokowane, nie mają powodów do niepokoju. Wszystko jest pod kontrolą, a finanse i dane osobiste klientów są zabezpieczone. Dla wszystkich dotkniętych tym problemem bank przygotował krótką instrukcję, co zrobić, by szybko odzyskać możliwość korzystania z karty.

Pierwszym krokiem jest zachowanie spokoju. Dodatkowo ING dodaje, że skontaktowanie się z jego infolinią może być teraz utrudnione ze względu na dużą ilość połączeń. Aby zamówić nową kartę płatniczą, zalecane jest skorzystanie z aplikacji mobilnej „Moje ING”. Klienci powinni zastrzec swoją zablokowaną kartę, a następnie zamówić nową. Nie jest to skomplikowany proces, ponieważ można wykonać go w kilku krokach, bezpośrednio z poziomu programu „Moje ING”.

Po wykonaniu powyższych kroków nowa karta zostanie dostarczona do klienta. Jednak jest możliwość, by skorzystać z niej niemal od razu, wykorzystując płatności zbliżeniowe Visa Mobile w smartfonie. Ponadto warto pamiętać o dostępności BLIKA, również w wersji zbliżeniowej.