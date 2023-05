Fajny smartfon vivo właśnie stał się mniej fajny

Na rynku nieustannie debiutują zarówno bardziej, jak i mniej ciekawe smartfony. Nowy vivo Y78 niestety zalicza się do tego drugiego grona, choć nie jest to całkowicie niegodny uwagi model. Mimo wszystko, patrząc z perspektywy, nie wygląda najkorzystniej.

Nowy vivo Y78 to uboższa wersja bardzo atrakcyjnego smartfona

vivo Y78 to bowiem młodszy brat vivo Y78+, który zadebiutował w Chinach w zeszłym miesiącu i jest znacznie lepiej wyposażony, pomimo niewiele wyższej ceny (porównanie cen znajdziecie w następnej sekcji). Nowszy smartfon wyposażono w 6,64-calowy ekran LCD, podczas gdy model z „plusem” w nazwie w obustronnie zakrzywiony AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Oba mają funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

vivo Y78 (źródło: vivo)

Mimo wszystko, starając się być obiektywnym, nie można jednoznacznie rozsądzić, który model ma „lepszy” ekran. Bo o ile AMOLED faktycznie ma przewagę nad LCD, to nie każdy musi lubić obustronne wyświetlacze, a do tego dla niejednego klienta mniejsza przekątna może być zaletą (mimo że większość preferuje większe, ale większość to nie wszyscy, pamiętajmy o tym).

Żadnych wątpliwości nie pozostawia natomiast zaplecze fotograficzne – bo choć oba smartfony mają podobne aparaty, tj. 8 Mpix na przodzie i duet 50 Mpix + 2 Mpix na tyle, to vivo Y78+ dysponuje optyczną stabilizacją obrazu, którą lepiej mieć niż nie mieć. To niby „drobny” szczegół, ale jak najbardziej znaczący.

vivo Y78+ 5G (źródło: vivo)

Różnicą jest również procesor – vivo Y78 ma na pokładzie SoC MediaTek Dimensity 7020 2,2 GHz (6 nm), natomiast vivo Y78+ Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz (6 nm). Ponadto ten pierwszy oferuje jeszcze 3,5 mm złącze słuchawkowe (w modelu z „plusem” w nazwie jego rolę przejęło USB-C). Oba smartfony zasila natomiast taki sam akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 44 W. Jeden i drugi pracuje też na systemie Android 13 z nakładką OriginOS 3.

Ponadto ze znaczących różnic można wymienić miejsce umieszczenia czytnika linii papilarnych – w vivo Y78+ został on zintegrowany z wyświetlaczem AMOLED (który otaczają wyraźnie węższe ramki), podczas gdy w vivo Y78 skaner odcisków palców znajduje się na bocznej krawędzi urządzenia.

Cena, dostępność smartfona vivo Y78

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w Chinach od 13 maja 2023 roku w trzech konfiguracjach: 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB (LPDDR4X/UFS 2.2). Pierwszą klienci kupią za 1399 juanów (równowartość ~835 złotych), drugą za 1699 juanów (~1015 złotych), a trzecią za 1999 juanów (~1190 złotych). Każda występuje w takich samych, trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i pomarańczowej.

vivo Y78 (źródło: vivo)

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności vivo Y78 poza Chinami, w tym w Polsce. Warto jednak zauważyć, że znacznie lepiej wyposażony (choć bez 3,5 mm złącza słuchawkowego) vivo Y78+ jest tylko minimalnie droższy, bowiem wersja 8/128 GB kosztuje 1599 juanów, a 8/256 GB – 1799 juanów. Co natomiast zaskakujące, za konfigurację 12/256 GB trzeba zapłacić dokładnie tyle samo – 1999 juanów. Dziwna polityka.