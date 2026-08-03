Zmiany w RCS. Ta nowa funkcja zmieni zasady gry

GSMA zaanonsowało nową wersję RCS Universal Profile. Zapowiedziano szereg istotnych ulepszeń, które mogą być niemal niezauważalne przez użytkowników. Pojawi się jednak też jedna istotna funkcja.

RCS Universal Profile 4.1 – ważne zmiany, które mogą być niezauważalne

W lipcu 2025 roku oficjalnie zaanonsowano nową wersję standardu RCS Universal Profile 3.1. Wśród ulepszeń wymieniano wtedy przede wszystkim poprawioną jakość nagrań głosowych, nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa czy zwiększoną stabilność i odporność na zakłócenia transmisji danych. Z kolei w marcu 2026 roku GSMA przedstawiło RCS Universal Profile 4.0 – jedną z najbardziej kompleksowych aktualizacji, obejmującą m.in. natywną obsługę połączeń wideo, możliwość wzbogacania tekstu (np. przez pogrubienie, kursywę lub przekreślenie) oraz funkcję strumieniowej transmisji wideo. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę, gdyż GSMA zapowiedziało udostępnienie RCS Universal Profile 4.1.

Tym razem nie jest to jednak aktualizacja, mająca zapewnić użytkownikom szereg nowych funkcji. W przypadku wersji RCS Universal Profile 4.1 GSMA skupiło się przede wszystkim na wzmocnieniu fundamentów ekosystemu. Jednym z najważniejszych ulepszeń jest poprawa systemu szyfrowania typu end-to-end (E2EE), dzięki której wymiana zaszyfrowanych wiadomości RCS pomiędzy klientami różnych operatorów lub usług do przesyłania wiadomości będzie funkcjonowała bezproblemowo.

GSMA w RCS Universal Profile 4.1 postanowiło również wdrożyć zoptymalizowany, nowoczesny i szybki protokół oparty na gRPC. Technologia ta ma pozwolić na szybsze dostarczanie danych z większą niezawodnością, stabilnością i wydajnością. Organizacja w komunikacie podkreśla, że powyższe zmiany będą wręcz niezauważalne dla użytkowników, choć są istotne pod względem bezpieczeństwa.

Nowa funkcja RCS Universal Profile 4.1 pozwoli użytkownikom lepiej kontrolować dane

Jednocześnie GSMA twierdzi, że w ramach RCS Universal Profile 4.1 pojawi się jedna nowa i widoczna dla użytkowników funkcja, która może zmienić zasady gry w zakresie prywatności oraz zarządzania własną tożsamością w RCS.

Użytkownicy będą mogli w prostszy sposób udostępniać swoje profile, w tym imię, nazwisko, wizerunek istniejącego profilu Google, Apple czy operatorskiego. Organizacja twierdzi, że dzięki temu identyfikacja uczestników rozmów grupowych będzie łatwiejsza. Użytkownicy będą mogli zarządzać tymi informacjami i podejmować decyzje co do ich udostępniania.

SamMobile twierdzi, że Wiadomości Google obecnie funkcjonują w oparciu o RCS Universal Profile 2.4. Źródło podkreśla też, iż zanim najnowsza wersja (z numerem 4.1) zostanie udostępniona użytkownikom, prawdopodobnie minie co najmniej rok.

Warto przypomnieć, że Apple podjęło decyzję o dodaniu wsparcia dla RCS Universal Profile pod koniec 2023 roku. Mimo iż minęło sporo czasu, polscy użytkownicy iPhone’ów nie mogą cieszyć się z tych wdrożeń. Wciąż nie wiadomo, kiedy Orange, Play, Plus i T-Mobile udostępnią wiadomości RCS na iPhone’ach w Polsce.