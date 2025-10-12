One UI 8.5 przejdzie znaczny lifting. Spodoba Ci się

Samsung przygotowuje dużą aktualizację swojego interfejsu. One UI 8.5, oparty na Androidzie 16, przyniesie nie tylko nowy wygląd, ale i szereg zmian w aplikacjach systemowych. Widać wyraźnie, że firma inspiruje się iOS, choć robi to po swojemu.

Ekran blokady jak z iPhone’a?

Choć aktualizacja One UI 8.0 wciąż jest w fazie wdrażania, Samsung już intensywnie testuje wersję 8.5. Zmiany zaczynają się od najbardziej widocznego elementu, czyli ekranu blokady. Nowy projekt pozwala zegarowi automatycznie dopasowywać się do zawartości tapety.

Interfejs rozpoznaje elementy graficzne, nie tylko twarze, ale także inne obiekty i przesuwa zegar tak, by nie zasłaniał najważniejszych fragmentów obrazu. To rozwiązanie bardzo przypomina mechanizm znany z iOS 16, w którym elementy tła częściowo „nakładają się” na godzinę, tworząc efekt głębi.

Kolejne nowości widać w wyglądzie ikon i ogólnym stylu interfejsu. Samsung postawił na nową, trójwymiarową stylistykę. Ikony aplikacji systemowych, takich jak Galeria, Studio czy Ustawienia, otrzymały subtelny efekt głębi i wyraźniejsze cienie. Widać również pogrubione ikony w pasku stanu: sygnał sieci, Wi-Fi czy tryb dźwięku stały się bardziej czytelne.

Nadchodzący One UI 8.5, na temat którego stale wyciekają kolejne informacje, to również zmodyfikowana wyszukiwarka w szufladzie aplikacji. Zamiast szerokiego paska, dopasowującego kolor do tła, pojawia się teraz smukły, biały element „zawieszony” nad ikonami. Dzięki temu cały ekran wygląda czyściej i bardziej nowocześnie. To drobna korekta, ale wyraźnie wpływająca na ogólną spójność wizualną systemu.

źródło: Sammobile

To jeszcze Samsung zmieni w One UI 8.5?

Znaczącą zmianę przejdzie także aplikacja Telefon, która w One UI 8.5 otrzyma zupełnie nowy układ. Pasek kart z dolnej części ekranu będzie teraz węższy i unosi się lekko nad tłem, tworząc efekt „pływających elementów”. Zakładka Ulubione prezentuje kontakty w formie kart.

To rozwiązanie, które niektórzy komentatorzy określają jako „niemal iPhone’owe”. Mimo podobieństw, całość zachowuje charakterystyczny dla Samsunga styl – prosty, przejrzysty i zgodny z językiem projektowym Material You.

Nowy interfejs to jednak nie tylko kosmetyka. Zmiany obejmują również animacje, które są teraz płynniejsze. Samsung kładzie nacisk na „miękkie przejścia” i dopracowaną responsywność, by całość sprawiała wrażenie spójnego, dopracowanego systemu klasy premium.

One UI 8.5 wprowadza też poprawki w aplikacjach systemowych. Zmieniono m.in. układ elementów w Ustawieniach, które mają być prostsze w nawigacji. Wprowadzono też kilka usprawnień w sekcji Personalizacji. Użytkownik będzie mógł szybciej modyfikować wygląd zegara, ikon i tapet bez konieczności przechodzenia do osobnych menu.

Samsung planuje premierę One UI 8.5 wraz z nadchodzącą serią smartfonów Galaxy S26, która ma zadebiutować w lutym 2026 roku. Beta testy nowej nakładki mają ruszyć jeszcze w listopadzie tego roku.