Pełna specyfikacja i ceny serii Google Pixel 11 ujawnione przed premierą

Oficjalna premiera smartfonów Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL i Google Pixel 11 Pro Fold dopiero 12 sierpnia 2026 roku, jednak już dziś wiadomo, jaką specyfikacją będą się cechować i ile klientom przyjdzie za nie zapłacić.
Specyfikacja smartfonów Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro i Google Pixel 11 Pro XL ujawniona przed premierą
Najtańszy smartfon Google Pixel 11 zaoferuje 6,3-calowy wyświetlacz Actua OLED o rozdzielczości 2424×1080 pikseli, odświeżający obraz z adaptacyjną częstotliwością od 60 do 120 Hz i osiągający jasność do 3000 nitów. Przed uszkodzeniami ma chronić go szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.
Na jego pokładzie znajdzie się też procesor Google Tensor G6 i – w zależności od wersji – 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawe, jest również mowa o wariantach z 12 i 16 GB RAM, co byłoby nietypowym dla Google posunięciem. Energię podzespołom zapewni zaś akumulator o pojemności 4985 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 30 W i indukcyjnie w standardzie Qi2.
Smartfon Google Pixel 11 będzie też miał aparat o rozdzielczości 10,5 Mpix na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 48 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) i teleobiektyw z 30x Super Zoomem.
Smartfon Google Pixel 11 Pro również będzie miał 6,3-calowy wyświetlacz, ale już Super Actua OLED LTPO o rozdzielczości 2856×1280 pikseli i wyższej jasności maksymalnej – 3600 nitów, a do tego ma odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Amerykanie zastosują natomiast akumulator o mniejszej pojemności, bo 4850 mAh.
Smartfon Google Pixel 11 Pro zaoferuje też lepsze zaplecze fotograficzne, gdyż na jego tyle znajdą się 50 Mpix aparat główny, 48 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 48 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 5x zoomem optycznym. Na przód trafi zaś 42 Mpix aparat.
Podobne aparaty będzie miał smartfon Google Pixel 11 Pro XL, który – naturalnie – zaoferuje większy wyświetlacz (o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2992×1344 piksele) oraz akumulator o większej pojemności – 5115 mAh, który na dodatek obsłuży ładowanie przewodowe o większej mocy – 45 W.
Specyfikacja Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro i Google Pixel 11 Pro XL – porównanie przed premierą
|Google Pixel 11
|Google Pixel 11 Pro
|Google Pixel 11 Pro XL
|Wyświetlacz
|Actua OLED
6,3 cala
2424×1080 pikseli
60-120 Hz
Jasność do 3000 nitów
Corning Gorilla Glass Victus 2
|Super Actua OLED LTPO
6,3 cala
2856×1280 pikseli
1-120 Hz
Jasność do 3600 nitów
Corning Gorilla Glass Victus 2
|Super Actua OLED LTPO
6,8cala
2992×1344 piksele
1-120 Hz
Jasność do 3600 nitów
Corning Gorilla Glass Victus 2
|Procesor
|Google Tensor G6
|Google Tensor G6
|Google Tensor G6
|RAM
|12/16 GB
|12/16 GB
|12/16 GB
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
|256/512 GB
|256/512 GB/1 TB
|Akumulator
|4985 mAh
|4850 mAh
|5115 mAh
|Ładowanie
|– przewodowe do 30 W
– indukcyjne Qi2
|– przewodowe do 30 W
– indukcyjne Qi2
|– przewodowe do 45 W
– indukcyjne Qi2
|Aparat na przodzie
|10,5 Mpix
f/2.2
|42 Mpix
f/2.2
103° FoV
|42 Mpix
f/2.2
103° FoV
|Aparat na tyle
|– główny 48 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw
|– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 48 Mpix
– teleobiektyw 48 Mpix z 5x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 48 Mpix
– teleobiektyw 48 Mpix z 5x zoomem optycznym
|Wymiary
|152,8x72x8,6 mm
|152,7×71,9×8,4 mm
|162,7×76,5×8,5 mm
|Waga
|197 gramów
|204 gramy
|226 gramów
|Odporność
|IP68
|IP68
|IP68
|System operacyjny
|Android 17
|Android 17
|Android 17
Do tej trójki dołączy również składany smartfon Google Pixel 11 Pro Fold z 8-calowym ekranem wewnętrznym i 6,4-calowym na zewnątrz oraz akumulatorem o pojemności 4806 mAh, obsługującym ładowanie przewodowe o mocy 30 W i indukcyjne Qi2.
Na jego zaplecze fotograficzne złożą się 10 Mpix aparaty w obrębie ekranów oraz trio 48 Mpix (główny) + 10,5 Mpix (ultraszerokokątny) + 10,8 Mpix (teleobiektyw). Rozłożony smartfon Google Pixel 11 Pro Fold ma mierzyć 155,2×150,4×5 mm, a złożony 155,2x76x10,1 mm.
Taka ma być cena Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL i Google Pixel 11 Pro Fold
Serwis Android Headlines przekazał również przedpremierowe informacje na temat cen smartfonów z serii Google Pixel 11. Mają one zaczynać się od:
- 899 dolarów, 999 euro – Google Pixel 11,
- 1099 dolarów, 1099 euro – Google Pixel 11 Pro,
- 1299 dolarów, 1199 euro – Google Pixel 11 Pro XL,
- 1899 dolarów, 1999 euro – Google Pixel 11 Pro Fold.
Informacje te nie pokrywają się w pełni z poprzednimi doniesieniami – według nich Google Pixel 11 Pro ma kosztować od 1199 euro, a Google Pixel 11 Pro XL od 1399 euro (i taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny).