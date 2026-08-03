Pełna specyfikacja i ceny serii Google Pixel 11 ujawnione przed premierą

Oficjalna premiera smartfonów Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL i Google Pixel 11 Pro Fold dopiero 12 sierpnia 2026 roku, jednak już dziś wiadomo, jaką specyfikacją będą się cechować i ile klientom przyjdzie za nie zapłacić.

Specyfikacja smartfonów Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro i Google Pixel 11 Pro XL ujawniona przed premierą

Najtańszy smartfon Google Pixel 11 zaoferuje 6,3-calowy wyświetlacz Actua OLED o rozdzielczości 2424×1080 pikseli, odświeżający obraz z adaptacyjną częstotliwością od 60 do 120 Hz i osiągający jasność do 3000 nitów. Przed uszkodzeniami ma chronić go szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Na jego pokładzie znajdzie się też procesor Google Tensor G6 i – w zależności od wersji – 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawe, jest również mowa o wariantach z 12 i 16 GB RAM, co byłoby nietypowym dla Google posunięciem. Energię podzespołom zapewni zaś akumulator o pojemności 4985 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 30 W i indukcyjnie w standardzie Qi2.

Smartfon Google Pixel 11 będzie też miał aparat o rozdzielczości 10,5 Mpix na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 48 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) i teleobiektyw z 30x Super Zoomem.

Google Pixel 11 (źródło: Evan Blass)

Smartfon Google Pixel 11 Pro również będzie miał 6,3-calowy wyświetlacz, ale już Super Actua OLED LTPO o rozdzielczości 2856×1280 pikseli i wyższej jasności maksymalnej – 3600 nitów, a do tego ma odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Amerykanie zastosują natomiast akumulator o mniejszej pojemności, bo 4850 mAh.

Smartfon Google Pixel 11 Pro zaoferuje też lepsze zaplecze fotograficzne, gdyż na jego tyle znajdą się 50 Mpix aparat główny, 48 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 48 Mpix teleobiektyw peryskopowy z 5x zoomem optycznym. Na przód trafi zaś 42 Mpix aparat.

Podobne aparaty będzie miał smartfon Google Pixel 11 Pro XL, który – naturalnie – zaoferuje większy wyświetlacz (o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2992×1344 piksele) oraz akumulator o większej pojemności – 5115 mAh, który na dodatek obsłuży ładowanie przewodowe o większej mocy – 45 W.

Specyfikacja Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro i Google Pixel 11 Pro XL – porównanie przed premierą

Google Pixel 11 Google Pixel 11 Pro Google Pixel 11 Pro XL Wyświetlacz Actua OLED

6,3 cala

2424×1080 pikseli

60-120 Hz

Jasność do 3000 nitów

Corning Gorilla Glass Victus 2 Super Actua OLED LTPO

6,3 cala

2856×1280 pikseli

1-120 Hz

Jasność do 3600 nitów

Corning Gorilla Glass Victus 2

Super Actua OLED LTPO

6,8cala

2992×1344 piksele

1-120 Hz

Jasność do 3600 nitów

Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesor Google Tensor G6 Google Tensor G6 Google Tensor G6 RAM 12/16 GB 12/16 GB 12/16 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB 256/512 GB 256/512 GB/1 TB Akumulator 4985 mAh 4850 mAh 5115 mAh Ładowanie – przewodowe do 30 W

– indukcyjne Qi2 – przewodowe do 30 W

– indukcyjne Qi2 – przewodowe do 45 W

– indukcyjne Qi2 Aparat na przodzie 10,5 Mpix

f/2.2 42 Mpix

f/2.2

103° FoV 42 Mpix

f/2.2

103° FoV Aparat na tyle – główny 48 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2)

– teleobiektyw – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 48 Mpix

– teleobiektyw 48 Mpix z 5x zoomem optycznym – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 48 Mpix

– teleobiektyw 48 Mpix z 5x zoomem optycznym Wymiary 152,8x72x8,6 mm 152,7×71,9×8,4 mm 162,7×76,5×8,5 mm Waga 197 gramów 204 gramy 226 gramów Odporność IP68 IP68 IP68 System operacyjny Android 17 Android 17 Android 17

Do tej trójki dołączy również składany smartfon Google Pixel 11 Pro Fold z 8-calowym ekranem wewnętrznym i 6,4-calowym na zewnątrz oraz akumulatorem o pojemności 4806 mAh, obsługującym ładowanie przewodowe o mocy 30 W i indukcyjne Qi2.

Na jego zaplecze fotograficzne złożą się 10 Mpix aparaty w obrębie ekranów oraz trio 48 Mpix (główny) + 10,5 Mpix (ultraszerokokątny) + 10,8 Mpix (teleobiektyw). Rozłożony smartfon Google Pixel 11 Pro Fold ma mierzyć 155,2×150,4×5 mm, a złożony 155,2x76x10,1 mm.

Taka ma być cena Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL i Google Pixel 11 Pro Fold

Serwis Android Headlines przekazał również przedpremierowe informacje na temat cen smartfonów z serii Google Pixel 11. Mają one zaczynać się od:

899 dolarów, 999 euro – Google Pixel 11,

1099 dolarów, 1099 euro – Google Pixel 11 Pro,

1299 dolarów, 1199 euro – Google Pixel 11 Pro XL,

1899 dolarów, 1999 euro – Google Pixel 11 Pro Fold.

Informacje te nie pokrywają się w pełni z poprzednimi doniesieniami – według nich Google Pixel 11 Pro ma kosztować od 1199 euro, a Google Pixel 11 Pro XL od 1399 euro (i taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny).