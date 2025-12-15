Nowy smartfon Oppo. Warto mu się przyjrzeć

Smartfon Oppo Reno 15c został oficjalnie zaprezentowany jako trzeci model w rodzinie. Interesuje nas bardziej niż dwa pozostałe, bo prawdopodobnie to on właśnie trafi także na polski rynek.

Smartfon Oppo Reno 15c zaprezentowany. To (prawdopodobnie) globalna wersja Oppo Reno 15

Smartfon Oppo Reno 15c dołączył do zaprezentowanych w listopadzie 2025 roku modeli Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Póki co – tak jak tamta dwójka – dostępny jest wyłącznie w Chinach, ale wiele wskazuje na to, że wyjdzie poza granice Państwa Środka jako globalna wersja smartfona Oppo Reno 15. Tym bardziej warto mu się przyjrzeć z bliska.

Producent proponuje niezły średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, któremu towarzystwa dotrzymuje 12 GB RAM typu LPDDR5X i – w zależności od wariantu – 256 GB lub 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1. Na pokładzie znalazł się też akumulator o pojemności 6500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W.

Na froncie widzimy nie za duży, 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2760×1256 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1200 nitów. Kawałeczek dla siebie zabiera jeszcze kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).

Skoro jesteśmy już przy sekcji fotograficznej, spójrzmy na tył. Tam zainstalowane zostały trzy aparaty: główny Sony LYT-600 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacja obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł Sony IMX355 o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS, oferujący 3,5-krotny zoom optyczny – z sensorem Samsung Isocell JN5.

Oppo Reno 15c (fot. Oppo)

Specyfikację uzupełniają: moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC, głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką ColorOS 16. Urządzenie ma wymiary 158×74,83×7,77 mm i waży 197 g, a jego konstrukcja cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Dostępne kolory to biały, błękitny i granatowy.

Specyfikacja Oppo Reno 15c vs Reno 15 vs Reno 15 Pro – porównanie

Podsumujmy sobie specyfikację tego nowego modelu i porównajmy ją z parametrami, jakimi cechują się wcześniej zaprezentowane smartfony Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro:

Oppo Reno 15c Oppo Reno 15 Oppo Reno 15 Pro Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

(4 nm; do 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 8450

(4 nm; do 3,35 GHz) MediaTek Dimensity 8450

(4 nm; do 3,35 GHz) Pamięć 12 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 3.1) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 3.1) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 3.1) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.8) – teleobiektyw 3,5x z OIS 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.8) – teleobiektyw 3,5x z OIS 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.8) – teleobiektyw 3,5x z OIS Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 80 W 6200 mAh,

ładowanie do 80 W 6500 mAh,

ładowanie do 80 W (bezprzewodowo: 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 158×74,83×7,77 mm 151,21×72,42×7,99 mm 161,26×76,46×7,65 mm Waga 197 gramów 187 gramów 205 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Jak więc widać, nowy model różni się między innymi procesorem i ekranem, a przede wszystkim zestawem aparatów, który – przynajmniej na papierze – wygląda wyraźnie mniej imponująco.

Ile kosztuje smartfon Oppo Reno 15c?

W Chinach ceny smartfona Oppo Reno 15c rozpoczynają się od 2899 juanów (równowartość ~1480 złotych) za wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Jak na razie nie znamy szczegółów na temat premiery w innych krajach.