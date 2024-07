Nowy smartfon Honor to dowód na to, że stara miłość (do Huawei) nie zardzewiała

Oficjalnie Honor nie należy do Huawei od listopada 2020 roku, czyli w tym roku miną już 4 lata. W najnowszym modelu widać jednak inspirację najnowszym flagowcem byłej marki-matki, aczkolwiek nie tylko nim.

Nowy smartfon Honor ma coś wspólnego z Huawei Pura 70

W segmencie urządzeń mobilnych naprawdę trudno o oryginalność. Z drugiej strony kiedyś Carl Pei, który wtedy pracował dla OnePlusa, powiedział, że trudniej sprzedać oryginalnie wyglądający smartfon, ponieważ klienci preferują „nudnie” zaprojektowane konstrukcje. Mimo to co jakiś czas widzimy coś nowego, ale nie ekstrawaganckiego.

Patrząc na nowy model w ofercie marki Honor – X60i, od razu do głowy przychodzi myśl, że gdzieś to już widzieliśmy. I nie jest to mylne wrażenie, ponieważ na tyle zastosowano podobny schemat jak w serii Huawei Pura 70 – mowa o trójkącie z wpisanymi w nim aparatami i diodą doświetlającą (w linii Pura 70 są trzy aparaty). Jednocześnie kwadratowa wyspa z dwoma aparatami pod sobą kojarzą się ze starszymi iPhone’ami – na przykład iPhone’em 12.

źródło: China Telecom

Można powiedzieć, że Chińczycy upiekli w sumie trzy pieczenie na jednym ogniu. Być może celowo, bo zarówno iPhone’y, jak i flagowce byłej marki-matki sprzedają się obecnie w Chinach bardzo dobrze (choć jeszcze niedawno popyt na iPhone’y mocno spadł). Kto wie, być może dzięki temu zabiegowi projektowemu klienci spojrzą zaciekawionym okiem na model X60i.

Smartfon Honor X60i – specyfikacja

Wygląd zewnętrzny to pierwsze, na co zwracają uwagę klienci. Już wyjaśniliśmy sobie, że w tym przypadku może on przyciągnąć i utrzymać wzrok klientów. Nie mniej ważna jest jednak też specyfikacja urządzenia. A tutaj lista parametrów jest nie najgorsza.

Na przodzie znajduje się 6,7-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z owalną pastylką, która przypomina Dynamiczną Wyspę w iPhone’ach i w której umieszczono 8 Mpix aparat. Na tyle znajdują się natomiast 50 Mpix aparat główny i dodatkowy sensor z matrycą 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości przy zdjęciach z rozmytym tłem.

Jednostką centralną tego modelu jest SoC MT6833P, który jest rozpoznawany jako MediaTek Dimensity 810, ale najpewniej Chińczycy zastosowali jego odświeżoną wersję – Dimensity 6080. W zależności od wersji, użytkownicy dostaną do dyspozycji 8 lub 12 GB RAM i 256 bądź 512 GB pamięci wbudowanej.

źródło: China Telecom

Smartfon Honor X60i ma na pokładzie też czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 35 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką MagicOS 8.0, ma wymiary 161,05×74,55×7,18 mm i waży 172 gramy.

W Chinach za wersję 8/256 GB klienci zapłacą 1699 juanów (równowartość około 920 złotych), za wariant 12/256 GB – 1899 juanów (około 1030 złotych), a za konfigurację 12/512 GB – 2099 juanów (około 1135 złotych). Na tę chwilę nie wiemy, czy smartfon Honor X60i będzie dostępny poza Chinami, ale jeśli tak, to raczej pod inną nazwą.