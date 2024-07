Samsung i MediaTek zacieśnili więzy. Co z tego wyjdzie?

Najnowsze ogłoszenie Samsunga może stanowić preludium do rewolucyjnych zmian, do których Koreańczycy przymierzali się od lat. Niektórym użytkownikom może być trudno się z tym pogodzić.

Nowy procesor MediaTeka kompatybilny z superszybkimi pamięciami Samsunga

Koreańczycy poinformowali dziś, że ich najszybsze w branży pamięci Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) DRAM o prędkości 10,7 Gbit/s przeszły pozytywną weryfikację w połączeniu z następną, flagową platformą Dimensity autorstwa tajwańskiego producenta.

Konkretniej połączono 16 GB pamięci LPDDR5X Koreańczyków z SoC Dimensity 9400 Tajwańczyków. To nieoczekiwane ogłoszenie, ponieważ producenci raczej nie mówią oficjalnie o nowych układach przed ich oficjalną premierą. A Dimensity 9400 zostanie zaprezentowany dopiero w drugiej połowie 2024 roku (konkretnego terminu jeszcze nie znamy).

Koreańczycy ściśle współpracowali z Tajwańczykami, aby zakończyć weryfikację w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Podczas procesu wykazano, że pamięci LPDDR5X o prędkości 10,7 Gbit/s zapewniają poprawione o ponad 25% zużycie energii i wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji.

W praktyce przełoży się to na wydłużenie czasu pracy na pojedynczym ładowaniu oraz zwiększy wydajność i szybkość przetwarzania zadań, wykorzystujących sztuczną inteligencję na urządzeniu. A w 2024 roku to ostatnie jest szczególnie istotne, jako że wszyscy producenci mocno opierają swoje strategie marketingowe na AI.

To może być wstęp do jeszcze ściślejszej współpracy Samsunga i MediaTeka

Na pierwszy rzut oka dzisiejsze ogłoszenie nie wydaje się „przełomowe”, ponieważ pamięci firmy z Korei Południowej stosuje w swoich urządzeniach wielu producentów urządzeń z Androidem, podobnie jak układy Dimensity. Z drugiej jednak strony, tego typu anons jest nietypowy i niespotykany.

Być może to zagranie czysto marketingowe, które ma na celu zwrócić uwagę na nowoczesność rozwiązań obu producentów. A może to sygnał, że niedawne doniesienia na temat zastosowania układów MediaTeka we flagowcach Samsunga mogą się potwierdzić?

Co prawda w komunikacie jest mowa o Dimensity 9400, a przywoływane przed chwilą informacje mówią o Dimensity 9300+, ale może w ten sposób Koreańczycy dają do zrozumienia, że zacieśnili współpracę z Tajwańczykami na tyle, że w końcu zdecydują się zastosować ich SoC w swoich flagowych urządzeniach?

Nie jest to wykluczone, ponieważ w przypadku Galaxy S25 również mówi się o zastosowaniu układu MediaTeka – tutaj Dimensity 9400 pasowałby jak ulał. Najbliższe miesiące pokażą jak będzie, gdyż premiera serii Galaxy Tab S10 nie jest bardzo odległa.