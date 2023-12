HONOR będzie sprzedawał swój najnowszy smartfon w dość „nietypowy” sposób

Producenci urządzeń mobilnych zabiegają o to, aby były one dostępne w jak największej liczbie kanałów sprzedaży, ponieważ pozwala to zwiększyć sprzedaż – w końcu klienci mają różne preferencje odnośnie sposobu i miejsca zakupu produktów, które chcą nabyć. W przypadku tego modelu HONOR zdecydował się jednak na coś zupełnie odwrotnego.

HONOR X50 Pro nie będzie powszechnie dostępny

Z jakiegoś powodu producent stwierdził, że ten model będzie sprzedawany w Chinach przede wszystkim w sklepach stacjonarnych. To zaskakujące posunięcie, gdyż zdecydowaną większość jego urządzeń, nie tylko smartfonów, klienci mogą kupić w oficjalnym sklepie internetowym marki. Jaki zamysł za tym stoi? Nie wiadomo.

fot. producenta

Być może właśnie dlatego jednak na próżno szukać tego modelu na stronie internetowej producenta. A może jest to celowe zagranie, gdyż HONOR X50 Pro wygląda jak brat bliźniak HONORA X50 GT, który oficjalnie zadebiutuje w Chinach 4 stycznia 2024 roku. Czyżby Chińczycy nie chcieli „klonów” w swoim sklepie internetowym?

Specyfikacja smartfona HONOR X50 Pro na pewno zachęci wiele osób do zakupu

Model ten ma wiele zalet. Widoczną już na pierwszy rzut oka jest jego design, który może się spodobać klientom, bo smartfon wygląda jak flagowiec za sprawą obustronnie zakrzywionego wyświetlacza na przodzie i hojnie okraszonej złotem wyspy z aparatami na panelu tylnym. Oba elementy na pewno skutecznie przyciągną wzrok osób przesuwających go po sklepowych półkach.

A gdy już to zrobią skutecznie, wielu klientom z pewnością spodoba się też specyfikacja techniczna tego smartfona, gdyż obejmuje ona m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, aparat o rozdzielczości 108 Mpix z 2 Mpix pomocniczym „oczkiem” na tyle, 8 Mpix aparat na przodzie i akumulator o pojemności 5800 mAh ze wsparciem dla 35 W ładowania przewodowego przez port USB-C.

Wyświetlacz OLED w HONOR X50 Pro ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość 1,5K i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a do tego obsługuje 10-bitową głębię koloru i ściemnianie PWM o częstotliwości 1920 Hz. Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji moduł NFC i ekranowy czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.2, ma grubość 8,45 mm i waży 192 gramy.

fot. producenta

Cena modelu HONOR X50 Pro w konfiguracji 12/256 GB została ustalona w Chinach na 2799 juanów (równowartość ~1555 złotych). Wspomniany wcześniej HONOR X50 GT ma natomiast występować w większej liczbie wariantów, które zaoferują od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do aż 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej.