Nowy tablet Samsunga do „zadań bojowych” będzie wybrakowany

Tablety to nie tylko wrażliwe urządzenia do oglądania filmów na YouTube. Niektóre sprzęty to opancerzone bestie, których żywiołem jest praca w terenie. Nadchodzący Samsung Galaxy Tab Active 5 będzie przedstawicielem tej drugiej kategorii.

Syn niepodobny do ojca

Trzeba przyznać, że w porównaniu z poprzednikiem, modelem Galaxy Tab Active 4 Pro, nowy, wytrzymały tablet Samsunga prezentuje się na renderach bardziej konserwatywnie. Zamiast wzmocnionej ramki ze specyficzną fakturą z tyłu, postawiono na zwartą, wertykalną konstrukcję z wyróżniającymi się, szarymi plecami o dużych, umieszczonych w delikatnym zagłębieniu przetłoczeniach.

Przedpremierowe rendery Samsunga Galaxy Tab Active 5 (Źródło: MSPowerUser)

Kontrowersyjny może okazać się fakt, że z głównej konstrukcji usunięto kieszeń na rysik S-Pen. Fizyczne gniazdo gwarantowało, że akcesorium nie ulegnie uszkodzeniu i nie wypadnie przypadkowo podczas pracy. Czy teraz użytkujący będą trzymać rysik w kieszeni, czy funkcję tę przejmie dedykowane etui – nie wiadomo.

O tym, że Samsunga Galaxy Tab Active 5 najlepiej będzie się obsługiwać w pionie, świadczy obecność fizycznych przycisków na krótszym boku z przodu tabletu i podobnie wyśrodkowane w górnej części urządzenia aparaty na przodzie i tyle. Tradycjonalistów ucieszy fakt, że Koreańczycy nie pozbyli się gniazda minijack 3,5 mm. Z Galaxy Tab Active 4 Pro „Piątkę” łączy natomiast dedykowany przycisk do szybkiego uruchamiania wybranej przez użytkownika aplikacji lub funkcji.

Samsung na „piątkę”

Oprócz grafik, na których widnieje Galaxy Tab Active 5, serwis MSPowerUser podzielił się z nami również specyfikacją urządzenia. Na froncie tabletu pojawi się 8-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości WUXGA (1920×1200 pikseli). Wysoką jakość głosu oraz dźwięku ma zapewnić system składający się z dwóch mikrofonów i głośników wspierających Dolby Atmos.

W odróżnieniu od Galaxy Tab Active 4. generacji, Samsung ma postawić na autorski układ mobilny Exynos 1380 oraz na dwie konfiguracje pamięciowe: 4 GB RAM + 64 GB pamięci wewnętrznej lub 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane.

Źródło: MSPowerUser

Wspomniany wyżej, kamerowy duet ma opierać się na przednim „oczku” z matrycą 5 Mpix oraz tylnym aparacie 13 Mpix z autofocusem, lampą błyskową i nagrywaniem w 4K i 30 kl/s. Na zaplecze komunikacyjne złożą się moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G i GPS. Pojawi się również wsparcie dla dual SIM. Wytrzymałość urządzenia potwierdzą zaś certyfikaty IP68 i MIL-STD-810H.

Samsung Galaxy Tab Active 5 podobno ma trafić na rynek z preinstalowanym Androidem 12, aczkolwiek trudno to sobie wyobrazić w praktyce. Choć akumulator o pojemności 5050 mAh nie należałby do największych, jakie widzieliśmy w tabletach, to producent przewiduje, że ogniwo może zostać samodzielnie wymienione przez użytkownika. Całe urządzenie będzie miało wymiary 126,8x214x10,1 mm, a jego waga wyniesie ~433 gramy.

Według MSPowerUser Samsung Galaxy Tab Active 5 ma trafić do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni. Cena tabletu nie jest jeszcze znana.