Microsoft Edge pomógł zaoszczędzić użytkownikom mnóstwo pieniędzy

Microsoft Edge daleko do miana najpopularniejszej przeglądarki internetowej na świecie, lecz nieprawdą jest, że nikt z niej nie korzysta. Są osoby, które to robią. I co więcej, dzięki temu oszczędzają pieniądze. To może skłonić kolejnych użytkowników do porzucenia obecnie używanej przeglądarki.

Ile osób korzysta z Microsoft Edge?

Według statcounter, w listopadzie 2023 roku 62,85% użytkowników na całym świecie korzystało z Google Chrome. Pozycja przeglądarki giganta z Mountain View jest zatem bardzo mocna, lecz na przestrzeni ostatniego roku nieco osłabła, gdyż w listopadzie 2022 roku używało jej 65,86% internautów.

Drugą najpopularniejszą przeglądarką na świecie jest Safari Apple – w listopadzie 2023 roku korzystało z niej 20,04% osób. Microsoft Edge znalazł się dopiero na trzecim miejscu, jednak z dużo słabszym wynikiem – zaledwie 5,5%. Z drugiej strony w jego przypadku jest to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – w listopadzie 2022 roku Edge używało 4,45% użytkowników.

źródło: statcounter

Przeglądarka firmy z Redmond powoli, ale sukcesywnie zyskuje zatem kolejnych użytkowników. Na jej popularność bezapelacyjnie pozytywnie wpłynęło udostępnienie nowych Bing i Edge w lutym 2023 roku z mechanizmami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Przeglądarka Microsoft Edge pomaga oszczędzać pieniądze

Microsoft postanowił podsumować osiągnięcia swojej przeglądarki w 2023 roku. Okazuje się, że było ich sporo. Amerykański gigant podaje, że w tym roku użytkownicy Edge i Bing wzięli udział w ponad 1,9 mld czatów Copilot oraz stworzyli ponad 1,8 mld obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Ponadto w 2023 roku Microsoft Edge powstrzymał ponad 127 mln ataków phishingowych, lecz nie tylko w taki sposób zadbał o pieniądze użytkowników, gdyż pomógł im również zaoszczędzić ponad 4 mld dolarów (średnio 400 dolarów na osobę). Żeby tego było mało, w kończącym się właśnie roku gracze zdobyli aż 148 mln punktów Rewards w Edge.

Jak oszczędzać pieniądze z Edge? Po prawej stronie przeglądarki jest pasek z różnymi skrótami, w tym do sekcji Microsoft Shopping, w której można znaleźć promocje na różne produkty, „najlepsze okazje” oraz kupony rabatowe do wielu sklepów.