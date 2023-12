Huawei może pochwalić się znaczącym osiągnięciem

Żaden producent nie musiał zmierzyć się z tyloma przeciwnościami w tak krótkim czasie jak Huawei. W jego przypadku sprawdziło się jednak powiedzenie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Pomimo wielu przeszkód, producent w wielu aspektach odradza się niczym Feniks z popiołów. Tak też jest w tym przypadku.

Huawei znów jest znaczącym producentem procesorów

Huawei, podobnie jak inni producenci urządzeń mobilnych, montował w swoich sprzętach procesory różnych firm. Niedługo po nałożeniu pierwszych sankcji przez Stany Zjednoczone w maju 2019 roku pojawiły się informacje, że Chińczycy zamierzają zwiększyć udział układów Kirin we własnych smartfonach. Wszyscy jednak wiemy, co było potem – przez kolejne ograniczenia ze strony USA nad Kirinami zawisło widmo unicestwienia, lecz mimo to nie zdecydowano się na likwidację HiSilicon.

Dziś wiemy, że był to przemyślany ruch, gdyż Huawei ani myślał rezygnować z produkcji własnych procesorów, a jedynie potrzebował czasu, aby do tego powrócić. W 2023 roku na chińskim rynku zadebiutowało kilka nowych urządzeń z układami Kirin, które prawdopodobnie są zmodyfikowanymi wersjami starszych SoC HiSilicon (domyślamy się tego, gdyż sami Chińczycy nie ujawniają szczegółowych informacji na temat nowych Kirinów).

Ten zaskakujący ruch sprawił, że Huawei znów stał się znaczącym producentem na rynku procesorów do urządzeń mobilnych. Według Counterpoint Research, w trzecim kwartale 2023 roku znalazł się wśród grona pięciu największych producentów układów z 3% udziałem w całkowitych przychodach z tego segmentu. To naprawdę duże osiągnięcie, gdyż wyprzedził UNISOC, którego chipsety można znaleźć w mnóstwie nowych smartfonów i tabletów.

Mimo wszystko Huawei wciąż sporo brakuje, aby dogonić konkurencję

Choć znalezienie się w TOP 5 to nie lada wyczyn, to Chińczycy mają jeszcze dużo do nadrobienia. Najmniejszy dystans dzieli ich do Samsunga, bo tylko (a może „aż”?) 4 punkty procentowe. Dogonienie reszty stawki będzie bardzo trudne – kto wie, czy w ogóle wykonalne, gdyż trzeci MediaTek zgarnął 15% przychodów, drugie Apple ponad dwa razy więcej (31%), a najwięcej Qualcomm – 40%.

Oczywiście zwiększenie udziałów w przychodach i ogólnie całym rynku procesorów do urządzeń mobilnych jest możliwe wyłącznie poprzez zwiększenie ich sprzedaży, lecz Huawei ma mocno ograniczone przez amerykańskie sankcje zasoby. Aktualnie trudno oczekiwać wielkiej zmiany w tym obszarze, lecz być może przyszłość przyniesie jakiś przełom, który (znowu) wywróci ten segment do góry nogami.