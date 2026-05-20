Nowy odkurzacz Xiaomi. Jest potężny, ale też praktyczny

Rodzina w komplecie. Najpierw, pod koniec kwietnia, zadebiutował przystępny odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C, trzy tygodnie później pojawił się nieco bardziej wypasiony Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4, a teraz dołączył do nich najpotężniejszy z dotychczasowych modeli: Xiaomi Mijia Wireless Cleaner 4 Max.

Nowy odkurzacz Xiaomi – najpotężniejszy w katalogu

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Max to najpotężniejszy odkurzacz bezprzewodowy, jaki kiedykolwiek przygotował ten chiński producent. Został wyposażony w bezszczotkowy silnik o mocy 800 W, który osiąga prędkość 150000 obrotów na minutę, zapewniając dzięki temu moc ssania dochodzącą do 280 AW czy też 27000 Pa. To powinno wystarczyć, by pozbyć się nie tylko kurzu, ale też innego rodzaju zanieczyszczeń – zarówno z podłóg twardych, jak i wykładzin czy dywanów.

Odkurzacz zbiera kurz i brud (oddzielając je od powietrza z wykorzystaniem 12-stożkowej technologii cyklonowej), a następnie samodzielnie przenosi go do 3-litrowego worka antybakteryjnego w stacji ładującej. Wystarczy go opróżniać raz na 100 dni, co pozytywnie wpływa na wygodę, ale i higienę. W dodatku worek jest pokryty jonami srebra, które mają zapewniać antybakteryjną skuteczność na poziomie 99,99%.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Max (źródło: Xiaomi Youpin)

Po stronie potencjalnych plusów należy również zapisać 180-stopniowy system detekcji kurzu z niebieskim doświetleniem (w stylu Dreame Z30 AquaCycle) – przydatny podczas sprzątania pod łóżkiem czy meblami.

Do tego główna szczotka została zaprojektowana tak, by z prawej strony dochodzić do samej krawędzi, co więcej – ma podwójny system zapobiegający plątaniu się włosów.

Dopełnieniem całości jest natomiast akumulator o pojemności 4000 mAh, który zapewniać ma do 90 minut pracy, nim wyczerpie się w nim energia i konieczne będzie doładowanie.

Ile kosztuje bezprzewodowy odkurzacz pionowy Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Max?

Odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Max trafił już do sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena wynosi 2599 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na równowartość ~1400 złotych, ale na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery w Polsce. Taki scenariusz nie jest jednak wykluczony.

W kwietniu 2026 roku na polskim rynku pojawiły się dwa nowe odkurzacze Xiaomi: potężny model G30 Max oraz bardzo tani P30 dla osób o niewielkich wymaganiach.