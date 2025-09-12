Marzy Ci się sesja zdjęciowa? Teraz łatwiej znajdziesz fotografa

Sesja zdjęciowa to Twoje marzenie, ale znalezienie fotografa z ciekawym portfolio jest problematyczne? Nowa platforma ma rozwiązać ten problem. A jeśli zapiszesz się na listę oczekujących, możesz odebrać kupon rabatowy.

Teraz fotografa znajdziesz jak książkę

Uwielbiamy uwieczniać swoją codzienność, w czym niewątpliwie pomagają nam smartfony z coraz lepszymi aparatami. Od pewnego czasu – poza fotkami tworzonymi własnym sprzętem – coraz częściej decydujemy się również na spotkanie z fotografem. I to nie tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie do dokumentów.

Sesja zdjęciowa w profesjonalnym studio to rewelacyjna pamiątka. Czasami jednak zdarza się, że trudno znaleźć dobrego fotografa, który spełni nasze oczekiwania. Z pomocą przychodzi popularna w Polsce sieć handlowa, która wkrótce uruchomi nową usługę.

Empik Foto Studio ma być platformą łączącą fotografów z klientami. Użytkownicy znajdą na niej portfolio konkretnego fotografa wraz z cennikiem i możliwością rezerwacji konkretnego terminu. Ponadto po wykonanej sesji możliwe będzie zamówienie zdjęć w Empik Foto, korzystając z kuponów rabatowych na odbitki, fotoksiążki czy inne personalizowane gadżety.

Platforma Empik Foto Studio (źródło: Empik)

Sesja zdjęciowa w Empik Foto Studio – szansa dla klientów i twórców

Nowa platforma Empiku ma stać się nie tylko ułatwieniem dla osób, którym marzy się sesja fotograficzna, ale też szansą na dotarcie fotografów do nowych klientów czy zaprezentowanie swojego portfolio. Empik Foto Studio pozwoli również na bezpośrednie kontaktowanie się z fotografami poprzez wiadomość prywatną w serwisie, telefon czy e-mail.

Prezes Empik Foto twierdzi, że Empik chce, aby znalezienie fotografa było tak proste, jak zamówienie książki w Empiku czy umówienie wizyty u fryzjera. Dzięki udostępnionemu portfolio każdy klient będzie mógł przyjrzeć się stylowi, jakości i rodzajowi wykonywanych zdjęć. A jak zapewne się domyślamy – to bardzo ważne, szczególnie jeśli chcemy wykupić sesję o określonej tematyce lub z konkretnej okazji.

Sieć handlowa twierdzi, że Empik Foto Studio rozpocznie swoją działalność „wkrótce”. Już teraz jednak można zapisać się na listę oczekujących. Dzięki temu zdobędziecie kod rabatowy w wysokości -30% na wszystkie produkty w Empik Foto i otrzymacie powiadomienie, gdy nowa platforma zostanie oficjalnie uruchomiona.

Wspomnę, że Empik wystartował też z zapisami dla fotografów, którzy mają zyskać: