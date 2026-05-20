Xiaomi pracuje nad „smartfonem przyszłości”. Ta wizja niekoniecznie Ci się spodoba

Konstrukcje i funkcjonalność dzisiejszych smartfonów nie wyróżniają się niczym nadzwyczajnym, ale wcale nie oznacza to, że producenci nie myślą nad bardziej oryginalnym podejściem do tych urządzeń. Robi to m.in. Xiaomi, jednak taka wizja niekoniecznie musi Ci się spodobać.

Xiaomi pracuje nad „niezwykłym” smartfonem

Specyfikacja urządzenia, jakim jest smartfon, sprawia, że może on być właściwie… wszystkim, a jedynym ograniczeniem jest pomysłowość inżynierów. W przeszłości światło dzienne ujrzało wiele koncepcyjnych modeli, które jednak nigdy nie trafiły do regularnej sprzedaży, ponieważ większość klientów zwyczajnie by ich nie kupiła, ale nie zniechęca to producentów do wymyślania podobnie oryginalnych konstrukcji.

Chiński informator, Digital Chat Station, ujawnił, że „jeden z pięciu topowych producentów” pracuje nad koncepcyjnym smartfonem, który ma pełnić rolę agenta AI. Zdaniem portalu Gizmochina mowa tutaj właśnie o Xiaomi. Zdradził też kilka szczegółów na temat jego specyfikacji technicznej.

Urządzenie ma jednolitą obudowę bez żadnych łączeń oraz wyświetlacz LIPO o przekątnej 6,5 cala, który otaczają imponująco wąskie ramki, bo o szerokości zaledwie 0,5 mm. Na pokładzie jest też akumulator o pojemności 8000 mAh, a na tyle tylko jeden aparat o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą o wielkości 1/1,12″.

Digital Chat Station nie podaje parametrów przedniego aparatu, jednak twierdzi, że jest w pełni zintegrowany z systemem obrazowania i inteligentnie rozpoznaje oraz generuje wysokiej jakości zdjęcia. Informator wspomina również o ciągłej globalnej percepcji i aktywnym dostarczaniu informacji zwrotnych.

W praktyce miałoby to oznaczać, że smartfon, nad którym pracuje Xiaomi, miałby stale obserwować otoczenie i z użyciem sztucznej inteligencji dostarczać informacje na jego temat – bez potrzeby interakcji ze strony użytkownika.

Brzmi to zarówno intrygująco, jak i… niepokojąco, ponieważ już teraz smartfony zbierają mnóstwo informacji, a taki telefon przetwarzałby ich jeszcze więcej. Być może częściowo wyłącznie na urządzeniu w celu ochrony prywatności, ale wciąż bardzo dużo.

Digital Chat Station również jest zdania, że to „dość radykalny produkt”, ale nie wyklucza, że taka właśnie może być kolejna generacja smartfonów.

Nie tylko Xiaomi pracuje nad smartfonem, który może być agentem AI

Konferencja Google I/O 2026 pokazała, że sztuczna inteligencja będzie grała coraz bardziej istotną rolę w życiu użytkowników smartfonów i internetu. Wykorzystywać ma ją również smartfon Honor Robot Phone, który według zapowiedzi zadebiutuje na rynku w trzecim kwartale 2026 roku.

Z udostępnionego przez producenta wideo wynika, że będzie mógł pełnić rolę „przyjaciela” i „towarzysza” użytkownika, a nawet… niani dla dziecka.