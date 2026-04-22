Nowy odkurzacz pionowy Xiaomi. Długi czas pracy to tylko jedna z jego zalet

Xiaomi wprowadza na rynek nowy bezprzewodowy odkurzacz pionowy z długim czasem pracy i błękitnym podświetleniem ułatwiającym dokładne sprzątanie. To kolejny sprzęt wykonany w biało-srebrnej kolorystyce z charakterystycznymi pomarańczowymi akcentami – od razu widać jaka marka go stworzyła.

Nowy odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C – co oferuje?

Model Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C to bezprzewodowy odkurzacz pionowy z błękitnym podświetleniem podłogi – podobne rozwiązanie znalazło się już w Dreame Z30 Aqua Cycle. Światło emitowane jest w promieniu 30 centymetrów oraz pod kątem 180ºC, dzięki czemu użytkownik znacznie łatwiej dostrzeże zalegający kurz czy pominięte w czasie sprzątania okruszki.

Nowe urządzenie generuje moc ssania do 170 AW za pomocą silnika działającego z prędkością 110 tysięcy obrotów na minutę. Szczotka główna modelu Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C oferuje funkcję zapobiegającą plątaniu się włosów oraz specjalne narzędzie (ulokowane po prawej stronie szczotki), które ma ułatwiać dokładne sprzątanie wzdłuż krawędzi. W zestawie z odkurzaczem i szczotką główną użytkownik znajdzie też dodatkowe końcówki.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C (źródło: Notebookcheck)

Ponadto urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 2600 mAh oraz pięciostopniowy system filtracji. Zgodnie z deklaracją producenta odkurzacz ma pracować przez około 75 minut na jednym ładowaniu. Notebookcheck twierdzi, że to dość długo jak na tego typu odkurzacz, choć warto wspomnieć, że czas działania w warunkach domowych może być krótszy.

Świetnym ułatwieniem jest też możliwość ułożenia odkurzacza niemalże na płasko, dzięki czemu użytkownik może łatwo wjechać pod wybrane meble i sprzątnąć kurz w trudno dostępnych miejscach.

Bezprzewodowy odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C – dostępność i cena

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C zadebiutował na rodzimym rynku. W Chinach model ten sprzedawany jest za 799 juanów (~ 420 złotych). Na ten moment nie wiadomo, czy sprzęt ten trafi również na europejski rynek.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe odkurzacze marki Xiaomi. Jeden z nich to model Vacuum Cleaner G30 Max oferujący bardzo dużą moc ssania, a drugi to ultralekki model Xiaomi Vacuum Cleaner P30, o którym wspominaliśmy już we wrześniu 2025 roku.