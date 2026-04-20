Dwa nowe odkurzacze Xiaomi w Polsce. Jeden potężny, drugi tani

Pierwsze zapowiedzi odkurzacza Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max pojawiły się jeszcze jesienią. W tak zwanym międzyczasie topowy model w ofercie chińskiego producenta zadebiutował na rynku, a teraz jest już także dostępny w Polsce.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max to potężny odkurzacz pionowy

G30 Max to model, który firma Xiaomi wystawia do bezpośredniej walki z Dysonem. Oferuje odkurzanie z bardzo wysoką siłą ssania (do 25000 Pa), w dodatku na bieżąco dostosowywaną do potrzeb, dzięki funkcji inteligentnego wykrywania kurzu. W dokładnym czyszczeniu pomagają ponadto: LED-owe doświetlenie oraz rura zginająca się aż do 90 stopni.

Wśród atutów tego odkurzacza znajduje się również 14-stożkowa, cyklonowa technologia separacji kurzu, dzięki której moc ssania nie spada, lecz pozostaje wysoka przez cały proces odkurzania. Wspomnieć wypada jeszcze o 5-stopniowym systemie filtracji, akumulatorze zapewniającym do 90 minut działania, ułatwiającym obsługę wyświetlaczu na rączce oraz higienicznym opróżnianiu pojemnika na kurz za pomocą jednego przycisku.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max (fot. Xiaomi)

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max może działać jako standardowy odkurzacz pionowy, ale też w formie odkurzacza ręcznego. Korzystanie z niego w różnych scenariuszach ułatwia szeroka gama akcesoriów: od elastycznego węża przedłużającego, przez dwie (dużą i małą) elektroszczotki z wałkiem, po szczelinówkę, szczotkę do mebli i szczotkę dla zwierząt.

Tak jak wspomniałem, odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max jest już dostępny w Polsce. Sugerowana cena wynosi 1599 złotych.

Xiaomi Vacuum Cleaner P30 zamyka dużą moc w ultralekkiej konstrukcji

Jeśli celujesz w zdecydowanie tańsze urządzenie, może Cię zainteresować druga z nowości na polskim rynku, jaką jest odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner P30. Pomimo sporej siły ssania (do 22000 Pa), jest wyjątkowo lekki – waży zaledwie 860 g. Sprzątanie przy jego użyciu nie powinno więc być dla nikogo kłopotliwe.

Vacuum Cleaner P30 (źródło: Xiaomi)

Jest to efekt zastosowania bardzo minimalistycznej konstrukcji oraz postawienia na mniej imponujące (choć w wielu przypadkach wciąż wystarczające) parametry, jak chociażby czas pracy sięgający 40 minut. P30 również oferuje 5-stopniową filtrację, ale cyklonowy separator ma tylko 1 stożek, a lista akcesoriów jest nieco uboższa, zawierając jedynie główną szczotkę do podłóg i mini szczotkę 2 w 1.

Niezaprzeczalnym plusem tego modelu jest jednak jego cena. Na polskim rynku Xiaomi Vacuum Cleaner P30 kosztuje jedynie 319 złotych, a aktualnie można go kupić jeszcze taniej.

