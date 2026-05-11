Xiaomi ma nowy odkurzacz. Pomoże dostrzec każdą drobinkę

W ofercie chińskiego giganta pojawił się nowy odkurzacz bezprzewodowy. Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 został wyposażony w całkiem mocny silnik i technologię ułatwiającą dostrzeganie drobinek kurzu.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 to przystępny cenowo odkurzacz pionowy

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 to pionowy odkurzacz bezprzewodowy z kategorii przystępniejszych. Został wyposażony w silnik bezszczotkowy o prędkości sięgającej 120000 obrotów na minutę, zapewniający mu 230 AW mocy i siłę ssania na poziomie 25000 Pa. Dzięki temu dobrze powinien radzić sobie nie tylko z kurzem, ale też sierścią, okruchami i innymi typowymi zabrudzeniami domowymi.

Z jego głowicą czyszczącą zintegrowany jest system niebieskiego doświetlenia podłogi (w 180 stopniach i na dystansie 30 cm), który pozwala łatwiej dostrzegać drobne cząsteczki kurzu – przede wszystkim w ciemniejszych miejscach, jak chociażby pod meblami. To sprytne, ale nie zupełnie nowe rozwiązanie, bo podobną technologię widzieliśmy już w odkurzaczu Dreame Z30 AquaCycle, a nawet niedawno zaprezentowanym modelu Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C, który jest nieco uboższy bratem bohatera tego newsa.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 (fot. Xiaomi)

Dodatkowo szczotka została zaprojektowana w taki sposób, by umożliwiać efektywne czyszczenie wzdłuż krawędzi, takich jak listwy przypodłogowe czy cokoły. Do tego dochodzi podwójny system zapobiegający plątaniu się włosów – najpierw grzebień je rozdziela, a potem ruchomy mechanizm kieruje je prosto do kanału ssącego. Głównym elementem tego ostatniego jest 12-stożkowy system cyklonowy, uzupełniany jeszcze między innymi przez filtr HEPA H13.

Nowy odkurzacz Xiaomi może się również pochwalić obecnością czujnika na podczerwień, który na bieżąco monitoruje ilość zbieranego kurzu. W ten sposób jest w stanie automatycznie dostosowywać siłę ssania – w zależności od aktualnych potrzeb. Z jednej strony pozwala to na wygodniejsze i wydajniejsze sprzątanie, z drugiej zaś pozwala zaoszczędzić baterię. A skoro już o niej mowa – producent postawił na akumulator zapewniający do 90 minut pracy na jednym ładowaniu (w trybie maksymalnej mocy zaś – na 10 minut).

Ile kosztuje nowy odkurzacz Xiaomi?

Bezprzewodowy odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 jest już dostępny w sprzedaży na terenie Chin. Kosztuje 1199 juanów (co po obecnym kursie przekłada się na ~635 złotych), a na zestaw (poza urządzeniem) składają się: główna szczotka, dodatkowa szczotka do usuwania roztoczy oraz końcówka szczelinowa.

Na razie nie wiadomo, czy model ten trafi również na polski rynek, ale nie jest to nierealny scenariusz.