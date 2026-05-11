Xiaomi ma nowy odkurzacz. Pomoże dostrzec każdą drobinkę

Xiaomi ma nowy odkurzacz. Pomoże dostrzec każdą drobinkę

W ofercie chińskiego giganta pojawił się nowy odkurzacz bezprzewodowy. Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 został wyposażony w całkiem mocny silnik i technologię ułatwiającą dostrzeganie drobinek kurzu.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 to przystępny cenowo odkurzacz pionowy

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 to pionowy odkurzacz bezprzewodowy z kategorii przystępniejszych. Został wyposażony w silnik bezszczotkowy o prędkości sięgającej 120000 obrotów na minutę, zapewniający mu 230 AW mocy i siłę ssania na poziomie 25000 Pa. Dzięki temu dobrze powinien radzić sobie nie tylko z kurzem, ale też sierścią, okruchami i innymi typowymi zabrudzeniami domowymi. 

Z jego głowicą czyszczącą zintegrowany jest system niebieskiego doświetlenia podłogi (w 180 stopniach i na dystansie 30 cm), który pozwala łatwiej dostrzegać drobne cząsteczki kurzu – przede wszystkim w ciemniejszych miejscach, jak chociażby pod meblami. To sprytne, ale nie zupełnie nowe rozwiązanie, bo podobną technologię widzieliśmy już w odkurzaczu Dreame Z30 AquaCycle, a nawet niedawno zaprezentowanym modelu Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4C, który jest nieco uboższy bratem bohatera tego newsa. 

Dodatkowo szczotka została zaprojektowana w taki sposób, by umożliwiać efektywne czyszczenie wzdłuż krawędzi, takich jak listwy przypodłogowe czy cokoły. Do tego dochodzi podwójny system zapobiegający plątaniu się włosów – najpierw grzebień je rozdziela, a potem ruchomy mechanizm kieruje je prosto do kanału ssącego. Głównym elementem tego ostatniego jest 12-stożkowy system cyklonowy, uzupełniany jeszcze między innymi przez filtr HEPA H13. 

Nowy odkurzacz Xiaomi może się również pochwalić obecnością czujnika na podczerwień, który na bieżąco monitoruje ilość zbieranego kurzu. W ten sposób jest w stanie automatycznie dostosowywać siłę ssania – w zależności od aktualnych potrzeb. Z jednej strony pozwala to na wygodniejsze i wydajniejsze sprzątanie, z drugiej zaś pozwala zaoszczędzić baterię. A skoro już o niej mowa – producent postawił na akumulator zapewniający do 90 minut pracy na jednym ładowaniu (w trybie maksymalnej mocy zaś – na 10 minut). 

Ile kosztuje nowy odkurzacz Xiaomi?

Bezprzewodowy odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 jest już dostępny w sprzedaży na terenie Chin. Kosztuje 1199 juanów (co po obecnym kursie przekłada się na ~635 złotych), a na zestaw (poza urządzeniem) składają się: główna szczotka, dodatkowa szczotka do usuwania roztoczy oraz końcówka szczelinowa.

Na razie nie wiadomo, czy model ten trafi również na polski rynek, ale nie jest to nierealny scenariusz. 

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

