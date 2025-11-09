Nawet tanie odkurzacze pionowe potrafią znacząco zwiększyć komfort codziennego sprzątania. W tym rankingu znajdziesz najlepsze modele do 500 i 1000 złotych – większość stanowią urządzenia bezprzewodowe, nierzadko także z funkcją mycia.

Ranking odkurzaczy pionowych za nieduże pieniądze

W rankingu znajdziesz najlepsze odkurzacze pionowe do 1000 złotych, ale nie brakuje tu także modeli za 500, 400, 300 czy nawet 200 złotych. Niezależnie więc od tego, jak interpretujesz słowo tani w tym kontekście, powinno Ci się udać znaleźć coś dla siebie. Łącznie polecam osiem modeli, z czego większość stanowią urządzenia bezprzewodowe. Są tu też odkurzacze pionowe z funkcją mycia, czyli po prostu z mopem. Oto zestawienie:

Jaki tani odkurzacz pionowy wybrać? Ranking 2025:

MPM MOD-34 – dobry, choć bardzo tani odkurzacz pionowy

– dobry, choć bardzo tani odkurzacz pionowy Xiaomi G20 Lite – tani odkurzacz bezprzewodowy z podświetleniem

– tani odkurzacz bezprzewodowy z podświetleniem Mova J30 – lekki odkurzacz pionowy z podświetleniem i zginaną rurą

– lekki odkurzacz pionowy z podświetleniem i zginaną rurą Mova S2 Detect – najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych

– najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych Dreame G10 Pro – niedrogi odkurzacz pionowy z mopem

– niedrogi odkurzacz pionowy z mopem Roborock F25 – odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia do 1000 złotych

– odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia do 1000 złotych Roborock H60 Ultra – najlepszy odkurzacz pionowy do 1000 złotych

– najlepszy odkurzacz pionowy do 1000 złotych Tefal X-Force Flex 9.60 Aqua – niezły odkurzacz do pracy na sucho i na mokro

Nawet tani odkurzacz pionowy w 2025 roku jest w stanie zaoferować wysoką moc ssania i wygodną konstrukcję. Niczym niezwykłym nie jest też zginana rura, umożliwiająca dostanie się pod meble. Coraz częściej spotykane są także szczotki z podświetleniem. Wiele modeli w tym zestawieniu umożliwia ponadto odłączenie rury i uzyskanie w ten sposób odkurzacza ręcznego. Zresztą, zaraz wszystkiego się dowiesz – innymi słowy:

Zaczynamy!

MPM MOD-34 – dobry, choć bardzo tani odkurzacz pionowy

Ranking otwiera MPM MOD-34 – to typowo budżetowy sprzęt, ale cieszący się całkiem dobrą sławą i pozytywnie wyróżniający się na tej najniższej półce cenowej. Jako jedyny w tym zestawieniu jest to odkurzacz przewodowy – dzięki temu, że jego kabel ma aż 7 metrów długości, zasilanie sieciowe nie stanowi dużego problemu i nie ogranicza aż tak bardzo swobody ruchów, przynajmniej tak długo, jak mówimy o tym w kontekście zasięgu.

Choć jest to naprawdę tani odkurzacz pionowy, oferuje spore możliwości. Rura teleskopowa umożliwia regulację wysokości, a do tego można ją całkowicie odłączyć, aby uzyskać odkurzacz ręczny – przydatny chociażby przy odkurzaniu kanapy. W zestawie znajdują się trzy szczotki: główna głowica, mini szczotka oraz szczelinówka. Dołączany do zestawu uchwyt ścienny zawiera miejsce na wszystkie te akcesoria.

MPM MOD-34 (źródło: MPM)

Oczywiście, w tej cenie nie można oczekiwać bardzo wysokiej mocy czy też cichego działania. Na co dzień odkurzacz ten może się jednak okazać wystarczający, szczególnie jeśli nie masz w domu zbyt wielu dywanów i wykładzin. Niektórym osobom brakować może też zginającej się rury, regulacji mocy ssania, podświetlenia szczotki czy panelu sterowania z wyświetlaczem, ale – hej! – mówimy o urządzeniu za niecałe dwie stówki. Nierzadko nawet kilka razy droższe modele tego nie mają.

Najważniejsze cechy odkurzacza MPM MOD-34:

moc ssania: brak danych,

głośność pracy: ~79 dB,

zasilanie: sieciowe (7-metrowy przewód),

czas pracy / ładowania: nie dotyczy,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: nie,

doświetlenie LED: nie,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l,

filtracja: HEPA (wylotowy),

waga urządzenia: 2,9 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? MPM MOD-34 ok. 200 zł Allegro Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi G20 Lite – tani odkurzacz bezprzewodowy z podświetleniem

Xiaomi G20 Lite plasuje się odrobinę wyżej. To tani odkurzacz bezprzewodowy, wzbogacony też o parę ciekawych bajerów. Wśród tych ostatnich znajduje się na przykład podświetlenie LED-owe na nasadce – dzięki niemu łatwiej dostrzeżesz drobinki kurzu czy okruchy w ciemnych zakamarkach, chociażby pod meblami. W dotarciu tam nie pomaga jednak niezginająca się rura.

Pomimo niskiej ceny pionowy odkurzacz Xiaomi oferuje bardzo dużą moc ssania (sięgającą 18000 Pa), a technologia cyklonowa zapobiega zatykaniu się filtrów i sprawia, że stałą mocą ssania można cieszyć się przez cały cykl sprzątania. Jedno ładowanie do pełna zapewnia do 45 minut pracy, co jest całkiem niezłym wynikiem w tej kategorii cenowej. Na uwagę zasługuje też obecność elektroszczotki w zestawie, jak również możliwość odłączenia rury i uzyskania odkurzacza ręcznego.

Xiaomi G20 Lite (źródło: Xiaomi)

Krótko mówiąc: to rozsądna opcja dla osób, które chcą wydać niewiele, a faktycznie wnieść komfort codziennego sprzątania na wyższy poziom. Dodatkowym atutem jest higieniczny sposób opróżniania zbiornika na kurz – wystarczy wcisnąć przycisk, by klapka się otworzyła, a zawartość wpadła prosto do kosza.

Najważniejsze cechy odkurzacza Xiaomi G20 Lite:

moc ssania: 18000 Pa,

głośność pracy: ~70 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 45 minut / 5 godzin,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 0,55 l,

filtracja: filtr 5-stopniowy (cyklon, separator, gąbka, metal),

waga urządzenia: 2,4 kg,

cena i dostępność:

Mova J30 – lekki odkurzacz pionowy z podświetleniem i zginaną rurą

Wraz z modelem Mova J30 wskakujemy znów na wyższy poziom, wciąż pozostając w kategorii najtańszych odkurzaczy pionowych. Za 400 złotych otrzymujemy komplet tego, czego można by oczekiwać od niedrogiego urządzenia tego typu. Mamy bowiem i składaną rurę, która pozwala dostać się pod meble, i podświetlaną szczotkę, i konstrukcję umożliwiającą uzyskanie odkurzacza ręcznego.

Do tego odkurzacz Mova J30 cechuje się bardzo dużą mocą ssania (do 24000 Pa), dzięki czemu dobrze sprawdza się zarówno w przypadku podłóg twardych, jak i dywanów czy wykładzin. Z kolei bezszczotkowy silnik zapewnia równocześnie wysoką wydajność i niezawodność. Kolejnym atutem jest czas pracy na jednym ładowaniu, sięgający aż 60 minut, a za dopełnienie całości można uznać wielowarstwowy system filtracji.

Mova J30 (źródło: Mova)

W zestawie odnajdujemy główną elektroszczotkę oraz trzy dodatkowe: mini elektroszczotkę, szeroką ssawkę uniwersalną i szczelinówkę. Warto jeszcze wspomnieć, że urządzenie waży zaledwie 1,5 kg i oferuje higieniczne opróżnianie zbiornika (z klapką na przycisk).

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova J30:

moc ssania: 24000 Pa / 144 AW,

głośność pracy: ~81 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 4,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: EPA (3-stopniowy),

waga urządzenia: 1,54 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mova J30 ok. 400 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Mova S2 Detect – najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych

Chcesz kupić najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych? W takim razie spójrz na model Mova S2 Detect. Pod wieloma względami jest podobny do omawianego przed momentem J30 – również ma składaną rurę, podświetlaną szczotkę, tryb odkurzacza ręcznego, akumulator zapewniający nawet godzinę pracy i system higienicznego opróżniania zbiornika. Do tego jednak oferuje jeszcze wyższą moc ssania (do 25000 Pa) oraz coś wyjątkowego…

Otóż Mova S2 Detect to tani odkurzacz pionowy z funkcją mycia. Ma zbiornik na wodę i mop z mikrofibry, umożliwiając sprzątanie nie tylko na sucho, ale i na mokro. Dzięki temu pozbędziesz się nie tylko kurzu i okruchów, ale też różnego rodzaju plam. Przy tym mówimy o urządzeniu za pół tysiaka, więc nie spodziewaj się zdumiewających efektów. Z drobnymi zabrudzeniami model ten radzi sobie jednak wyśmienicie, o czym możesz przekonać się, oglądając materiał Kacpra:

Wygodna, kompaktowa konstrukcja, komplet podstawowych akcesoriów w zestawie oraz skuteczny, 4-warstwowy system filtracji, to cechy stanowiące dopełnienie całości. To też kolejne argumenty, by zainteresować się tym właśnie modelem.

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova S2 Detect:

moc ssania: 25000 Pa / 150 AW,

głośność pracy: ~81 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 4,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: tak,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: HEPA (4-stopniowy),

waga urządzenia: 3,84 kg,

cena i dostępność:

Dreame G10 Pro – niedrogi odkurzacz pionowy z mopem

Jeśli funkcja mopowania jest dla Ciebie szczególnie istotna, rzuć okiem na Dreame G10 Pro – to niedrogi, ale zaawansowany odkurzacz pionowy do sprzątania na mokro. Wykorzystuje system oddzielnych zbiorników, dzięki czemu rozlane płyny trafiają do jednego, a woda do mycia podawana jest z drugiego. To gwarancja efektywnego czyszczenia. Po wszystkim możesz też liczyć na automatyczne umycie mopa (i tylko szkoda, że nie jest też suszony gorącym powietrzem, no ale to nie ta półka).

Oczywiście model ten dobrze też sprawdza się w sprzątaniu na sucho. Oferuje ssanie z mocą 16000 Pa (i w rzeczywistości jest lepiej niż wygląda to na papierze). Szczególnie warto zwrócić uwagę na konstrukcję szczotki – jest tak szeroka, że z powodzeniem zbiera także kurz i inne zabrudzenia przy samych ścianach i krawędziach mebli.

Dreame G10 Pro (fot. Dreame)

Choć jest to świetny odkurzacz do sprzątania podłóg na sucho i mokro, to musisz mieć świadomość jego ograniczeń. Nie oferuje trybu odkurzacza ręcznego, jego rura się nie zgina, a szczotka nie oferuje podświetlenia. Codzienną obsługę ułatwia za to czytelny wyświetlacz LED.

Najważniejsze cechy odkurzacza Dreame G10 Pro:

moc ssania: 16000 Pa,

głośność pracy: ~75 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 35 minut / 4,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: nie,

funkcja mopowania: tak,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: nie,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l,

filtracja: HEPA (2-stopniowy),

waga urządzenia: 4,8 kg,

cena i dostępność:

Roborock F25 – odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia do 1000 złotych

Kolejną propozycją w rankingu jest Roborock F25, stanowiący bardzo sensowną alternatywę dla wyżej opisanego urządzenia Dreame. Model ten również powstał z myślą o sprzątaniu na mokro, ale jego cena nie bez powodu jest wyższa. To sprzęt dla osób o wyższych wymaganiach.

Nie tylko oferuje wyższą moc ssania (do 20000 Pa), ale też lepiej radzi sobie z mopowaniem podłóg (dzięki szybkim obrotom i dużej sile nacisku). Tak jak Dreame sprząta od krawędzi do krawędzi, a do tego oferuje funkcję samoczyszczenia. Co jednak warte podkreślenia – urządzenie samodzielnie także suszy wałek, co pozwala uniknąć pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.

Roborock F25 (fot. Roborock)

Roborock F25 nie ma zginanej rury, ale jego korpus można położyć na ziemi i jest on na tyle smukły (ma 12,5 cm), że potrafi wjeżdżać pod część mebli. Warto też zwrócić uwagę na konstrukcję umożliwiającą obrót o 70 stopni, co zwiększa wygodę sprzątania na co dzień. Na to ostatnie pozytywnie wpływa również intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem, a dopełnieniem całości jest czas pracy dochodzący do aż 60 minut.

Najważniejsze cechy odkurzacza Roborock F25:

moc ssania: 20000 Pa / 220 AW,

głośność pracy: ~75 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 4 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: nie,

funkcja mopowania: tak,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: nie,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 0,72 l,

filtracja: zmywalny (5-stopniowy),

waga urządzenia: 4,2 kg,

cena i dostępność:

Roborock H60 Ultra – najlepszy odkurzacz pionowy do 1000 złotych

Jeżeli mopowanie możesz sobie odpuścić i marzy Ci się po prostu najlepszy odkurzacz pionowy do pracy na sucho, a Twój budżet wynosi 1000 złotych, niegłupim pomysłem będzie postawienie na model Roborock H60 Ultra.

Zapewnia bardzo wysoką moc ssania, a zarazem pierwszorzędny komfort sprzątania. Ma teleskopową rurę, która w dodatku się zgina, a do tego elektroszczotkę z zielonym podświetleniem, uwidaczniającym kurz. Niebagatelne znaczenie ma też płaska konstrukcja o wysokości zalewie 5,6 cm. Mieści się pod większością mebli.

Roborock H60 Ultra (fot. Roborock)

To wszystko razem (plus akcesoria w zestawie) sprawia, że odkurzacz oferuje wysoką efektywność zarówno na panelach czy płytkach, jak i na dywanach i wykładzinach. Sprawdza się również w innych zastosowaniach, dzięki trybowi odkurzacza ręcznego. O klasie urządzenia świadczą także takie rozwiązania, jak 9-warstwowy system cyklonowej separacji pyłu oraz 5-stopniowa filtracja. Trudno nie docenić też czasu pracy sięgającego 90 minut na jednym ładowaniu.

Najważniejsze cechy odkurzacza Roborock H60 Ultra:

moc ssania: 210 AW,

głośność pracy: ~75 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 90 minut / 3,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: HEPA (5-stopniowy),

waga urządzenia: 1,75 kg,

cena i dostępność:

Tefal X-Force Flex 9.60 Aqua – niezły odkurzacz do pracy na sucho i na mokro

Wieńczący to zestawienie Tefal X-Force Flex 9.60 Aqua to jeszcze jeden odkurzacz bezprzewodowy do 1000 złotych, którym warto się zainteresować. Na mokro nie jest lepszy niż Roborock F25, a na sucho nie pokonuje modelu H60 Ultra. Jeśli jednak zależy Ci na obu tych zastosowaniach, to może okazać się strzałem w dziesiątkę.

To odkurzacz pionowy z trybem odkurzacza ręcznego, wyposażony w zginaną rurę i podświetlaną szczotkę. Jest lekki i wygodny, a na jednym ładowaniu działa maksymalnie 45 minut. Jest też całkiem wydajny i dobrze radzi sobie z funkcją mopowania, a dodatkowo oferuje tryb, w którym równocześnie odkurza i myje podłogi, więc możesz zaoszczędzić sporo czasu.

Tefal X-Force Flex 9.60 Aqua (źródło: Tefal)

To wydajny, solidny i dopracowany, a zarazem uniwersalny i niedrogi odkurzacz pionowy. Nie imponuje żadną cechą pojedynczo, ale w wyśmienity sposób wszystkie je w sobie łączy.

Najważniejsze cechy odkurzacza Tefal X-Force Flex 9.60 Aqua:

moc ssania: 100 AW,

głośność pracy: ~83 dB,

zasilanie: bezprzewodowe,

czas pracy / ładowania: 45 minut / 4 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: tak,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,44 l,

filtracja: EPA (2-stopniowy),

waga urządzenia: 2,2 kg,

cena i dostępność:

Trzy modele za tysiaka kończą ten ranking, bo w moim odczuciu to właśnie w tym miejscu wyczerpuje się definicja taniego odkurzacza pionowego. Jeśli Twoje oczekiwania są większe – szczególnie w kontekście sprzątania na mokro – konieczne może okazać się dołożenie jeszcze kilkuset złotych.

Rynek bezprzewodowych odkurzaczy pionowych bardzo dynamicznie się rozwija, a liczba dostępnych modeli jest dosłownie olbrzymia, więc jeśli budżet nie stanowi problemu, na pewno coś dla siebie znajdziesz.