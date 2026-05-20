Huawei Watch Buds 2 (źródło: Huawei)
Oryginalny smartwatch Huawei dostępny w Polsce. Cena pozytywnie zaskakuje

Grzegorz Dąbek·
Do sprzedaży w Polsce trafił kolejny smartwatch Huawei, który jest jednak czymś więcej niż zegarkiem. Jego cena pozytywnie zaskakuje.

Smartwatch Huawei Watch Buds 2 debiutuje w Polsce. To coś więcej niż tylko zegarek

Nowy smartwatch Huawei Watch Buds 2 ma wymiary 47x47x14,69 mm i waży 54,5 grama. Może wydawać się, że jest ciężki, jednak to nie tylko zegarek, ponieważ w jego wnętrzu kryją się… słuchawki bezprzewodowe. Patrząc z tej perspektywy, waga wcale nie jest aż tak duża. Do tego użytkownik zyskuje wygodę, gdyż nie musi nosić osobno etui na słuchawki. Obudowę wykonano z tytanu klasy lotniczej.

Huawei Watch Buds 2 (fot. Huawei)

Smartwatch Huawei Watch Buds 2 wyposażony jest w 1,5-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (310 ppi) i jasności do 3000 nitów. Ma również GPS i NFC do płatności zbliżeniowych, natomiast nie oferuje mikrofonu i głośnika (co, jako że użytkownik dostaje słuchawki, jest zrozumiałe).

Producent deklaruje, że smartwatch Huawei Watch Buds 2 będzie działać do 3 dni lub nawet 7 dni przy wyłączonym ładowaniu słuchawek, natomiast słuchawki zapewnią do 4 godzin odtwarzania muzyki z wyłączoną redukcją szumów i do 3 godzin z włączoną redukcją szumów. Co ważne: jedną i drugą można włożyć do dowolnego ucha – nie ma podziału na prawą i lewą. Każda waży ~4 gramy i obsługuje gesty dotykowe.

Regularna cena Huawei Watch Buds 2 będzie wynosiła 2199 złotych, ale od 20 maja do 21 czerwca można kupić go taniej o 200 złotych, tj. za 1999 złotych. Do tego w prezencie dodawana jest inteligentna waga Smart Scale 3. Ponadto, jeżeli ktoś zgubi słuchawkę w ciągu pierwszego roku od zakupu, będzie mógł dokupić nową za pół ceny.

Po zakupie na huawei.pl przysługuje również miesięczny dostęp do usługi Tarcze zegarka VIP oraz 3-miesięczna subskrypcja Huawei Health+ w ramach aplikacji Huawei Zdrowie.

Zawiera linki afiliacyjne.

Cena Huawei Watch Buds 2 pozytywnie zaskakuje, ponieważ smartwatch Huawei Watch Buds kosztował w momencie premiery w Polsce w lutym 2023 roku o 100 złotych więcej (2299 złotych).

W Polsce debiutuje też smartwatch Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition

Równocześnie producent wprowadził na polski rynek ekskluzywny smartwatch Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition, wysadzany prawdziwymi diamentami – łącznie jest ich 99. Ma to wpływ na jego cenę, gdyż ustalono ją na 14999 złotych. W prezencie klient otrzyma subskrypcję Huawei Health+ na rok.

Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartwatch Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition ma wymiary 42,9×42,9×10,8 mm i waży aż 91 gramów oraz cechuje się odpornością 5 ATM, IP68 i IP69. Producent deklaruje też, że można z nim nurkować na głębokość do 40 metrów.

Zegarek wyposażono w 1,38-calowy wyświetlacz LTPO 2.0 AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (338 ppi) i jasności do 3000 nitów oraz eSIM, NFC z obsługą płatności i GPS. Wśród funkcji jest też m.in. EKG. Według deklaracji producenta smartwatch Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition działa do 3 dni przy typowym użytkowaniu lub do 2 dni z włączonym AOD.

