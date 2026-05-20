Plus przekazał ważną informację dla klientów. Sprawdź, co możesz zyskać

Plus przekazał istotną informację dla swoich klientów, posiadających umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofertach na kartę i na abonament. Z dniem 19 czerwca 2026 roku nastąpi zmiana warunków umów.

Zmiany w ofertach Plus na Kartę, Plush na Kartę i MIX

Osoby korzystające z ofert na kartę, takich jak Plus na Kartę, Plush na Kartę i MIX, w ramach umów zawartych od 1 września 2009 roku do 17 grudnia 2018 roku, otrzymają bezpłatny, jednorazowy pakiet 0,3 GB do wykorzystania przez 100 dni od momentu aktywacji. Niewykorzystane w tym czasie dane przepadną. Paczka będzie zużywana w drugiej kolejności, jeśli klient korzysta z innego pakietu danych.

Jak wspomina operator, pakiet nie obejmuje transmisji danych w ramach usługi MMS, a pobrane i wysłane dane naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym), co 100 KB. Klient może sprawdzać ilość dostępnych danych po zalogowaniu się do iPlus. Po wykorzystaniu przyznanego pakietu transmisja rozliczana będzie zgodnie z cennikiem.

Zmiany w ofertach Plus Abonament i Plus dla Firm

Z kolei klienci korzystający z oferty abonamentowej (Plus Abonament, Plus dla Firm) na podstawie umowy zawartej od 1 września 2009 roku do 24 maja 2018 roku otrzymają darmowy, cykliczny pakiet 0,5 GB. Zasada działania będzie podobna jak w przypadku ofert na kartę, tj. pakiet nie obejmie usługi MMS i może być wykorzystany na dowolną transmisję danych.

Limit transmisji danych obowiązuje w okresie rozliczeniowym – limit ten zmienia się proporcjonalnie w zależności od liczby dni dla danego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane dane przepadają, a liczbę dostępnych megabajtów można sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji iPlus.

Można wypowiedzieć umowę w Plusie bez konsekwencji

Operator deklaruje, że wprowadzone zmiany są wyłącznie korzystne dla abonentów. W przypadku jednak braku akceptacji zmian (dodatkowych pakietów internetu) klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – można je złożyć do 19 czerwca 2026 roku.

Plus informuje też, że w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaleceń pokontrolnych zakazujących operatorom świadczenie usług rozliczanych w modelu „zero rating”, postanowienia umowy przewidujące, że korzystanie przez abonentów z treści, stron lub aplikacji, które nie pomniejszają przyznanego podstawowego limitu danych, nie będą dłużej stosowane.