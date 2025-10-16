Rekompensata od Booking. Już możesz złożyć wniosek (instrukcja)

Minęły ponad 2 lata, odkąd UOKiK zarzucił platformie Booking podejmowanie działań niezgodnych z dyrektywą Omnibus. Wreszcie oficjalnie możesz ubiegać się o rekompensatę.

Booking informuje klientów o decyzji UOKiK

Pod koniec sierpnia 2025 roku, decyzją UOKiK, Booking został zobowiązany do wprowadzenia zmian i zapewnienia rekompensaty klientom z tytułu faktu, iż nie spełniał wymogów płynących z dyrektywy Omnibus. Użytkownicy platformy zaczęli wtedy masowo przesyłać wnioski o rekompensaty, ale reklamacje te nie były wtedy uznawane. Wszystko dlatego, że decyzja musiała się uprawomocnić (do 12 września 2025 roku), a następnie serwis miał jeszcze ponad miesiąc na poinformowanie klientów o zaistniałej sytuacji, decyzji i formie reklamacji.

Booking rozpoczął rozsyłanie wiadomości do klientów, w której powiadamia ich o tym, iż konsumenci mogą otrzymać przysporzenie konsumenckie, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do upływu trzech miesięcy od dnia otrzymania niniejszej informacji [maila] złożyli lub złożą reklamacje dotyczące nieinformowania konsumentów

o tym, czy dostawca zakwaterowania jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą,

o tym, czy przepisy ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umów zawartych z gospodarzami prywatnymi,

o podziale obowiązków pomiędzy platformą Booking a osobą lub firmą oferującą zakwaterowanie.

Jak złożyć reklamację w Booking, aby otrzymać rekompensatę?

Reklamacje należy składać poprzez Centrum pomocy w serwisie Booking.com B.V. lub za pomocą specjalnego formularza. Warto zaznaczyć, że platforma sugeruje, aby składać wnioski za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji po zalogowaniu się oraz w oparciu o numer rezerwacji i kod PIN.

We wniosku należy wpisać imię i nazwisko właściciela konta, adres e-mail, numer rezerwacji, kod PIN oraz opisać powód reklamacji. Serwis wspomina, aby w treści reklamacji użyć słowa „UOKiK” lub numeru decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu reklamacja będzie mogła zostać rozpatrzona szybciej.

Jaka rekompensata od Booking po decyzji UOKiK?

Jeśli złożona przez Was reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, rekompensata będzie różnić się w zależności od obecnego poziomu w programie Genius. Użytkownicy, mający poziom pierwszy bądź drugi, zostaną awansowani o jeden poziom wyżej.

Z kolei osoby, które znajdują się już na najwyższym – trzecim – poziomie, otrzymają Środki na podróże w Portfelu w wysokości 40 złotych. Można je wykorzystać w ciągu roku od ich udostępnienia na rezerwację usługi. Trzeba jednak pamiętać, iż dotyczy to usług, w których akceptowane są płatności Portfelem.

Co ważne, rekompensata jest też dostępna dla klientów, którzy zrezygnowali już z konta Booking, jednak skorzystali z serwisu od 1 stycznia 2023 roku. W tym przypadku, poza złożeniem reklamacji, konieczne jest założenie konta na platformie w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o przyznaniu przysporzenia.