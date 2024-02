SkyShowtime wprowadzi tańszy pakiet z reklamami w Polsce. Znamy cenę

Ani Netflix, ani Disney+, ani nawet Amazon Prime Video nie oferują w Polsce tańszego pakietu z reklamami. SkyShowtime będzie jednym z pierwszych dużych graczy, którzy rzeczywiście dadzą nam w kraju nad Wisłą taką szansę na oszczędności. Ogłoszono to przy okazji ujawnienia nowego cennika, obowiązującego od kwietnia tego roku.

Polska cena SkyShowtime z reklamami jest już znana

19,99 zł miesięcznie – tyle będzie kosztować nowy pakiet SkyShowtime z reklamami (Standard with Ads). Zgadzając się na to, by seansowi towarzyszyły spoty promocyjne, możesz więc zaoszczędzić 5 złotych względem podstawowego abonamentu.

A skoro już przy nim jesteśmy, to co z obecnym pakietem? Ten zmieni nazwę ze Standard na Standard Plus, ale poza tym wszystko pozostanie tak samo. Oferta i funkcje będą identyczne jak do tej pory, podobnie jak cena, wynosząca 24,99 złotych miesięcznie lub 198,99 złotych rocznie (jak nietrudno policzyć, w tym drugim przypadku otrzymujesz właściwie 4 miesiące dostępu w prezencie).

Co ciekawe, z tabelki opublikowanej w serwisie prasowym wynika, że Polska jest jedynym krajem, w którym wprowadzenie tańszego pakietu z reklamami nie spowoduje wzrostu ceny SkyShowtime w podstawowym wariancie. Teoretycznie istnieje ryzyko, że doszło więc do pomyłki – pytanie w tej sprawie skierowałem do przedstawicieli firmy, ale do momentu publikacji nie udało mi się uzyskać odpowiedzi.

Aktualizacja:

Niedługo po publikacji otrzymałem odpowiedź z biura prasowego SkyShowtime. To nie pomyłka i w Polsce rzeczywiście cena pakietu bez reklam (Standard Plus) nie zostanie zwiększona. Zatem po 23 kwietnia, tak jak do tej pory, zapłacimy 24,99 zł miesięcznie. Poniżej dalszy ciąg newsa.

Kiedy tańszy SkyShowtime pojawi się w Polsce?

Przedstawiciele serwisu oficjalnie potwierdzili też, że polska premiera tańszego pakietu SkyShowtime odbędzie się równocześnie z tą globalną. A zatem data to 23 kwietnia 2024 roku.

Będzie to pierwszy tak duży, a zarazem kolejny serwis VOD w Polsce, oferujący tańszy pakiet z reklamami. Wcześniej taką szansę na oszczędności zaproponowały platformy Player i Polsat Box Go. Za granicą abonamenty tego typu oferują również Netflix, Disney+, HBO Max czy Amazon Prime Video, ale żaden z nich nie zapowiedział jeszcze premiery takiego rozwiązania w naszym kraju.

Nadciąga też pierwsza polska produkcja oryginalna

Pozostańmy w temacie Polski i zmian w serwisie SkyShowtime, ponieważ informacja o pakiecie z reklamami przychodzi do nas zaledwie kilkanaście godzin po innym dużym newsie. Otóż po roku obecności w Europie Środkowo-Wschodniej (i w naszym kraju właśnie), właściciele platformy postanowili rozpocząć pierwszą lokalną produkcję. Będzie to konkretnie serial kryminalny zatytułowany Śleboda, oparty na pierwszej części cyklu powieści duetu Małgorzata Fugiel-Kuźmińska i Michał Kuźmiński.

Wprawdzie wcześniej już jako „SkyShowtime Original” przedstawiany był serial Warszawianka z Borysem Szycem, ale nie była to jako taka produkcja oryginalna, lecz przedpremierowo zakupiona od HBO Polska.