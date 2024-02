Fallouty za free. Epic never changes

Od jakiegoś czasu Epic Games Store ma w zwyczaju powtarzać swoją ofertę darmowych gier do przypisania do konta. Jeżeli jednak takim „odgrzewanym kotletem” ma być dwuwymiarowa trylogia serii Fallout, to mnie w to graj.

Dlaczego warto?

Poprzednim razem pierwsze trzy części Fallouta trafiły jako darmowe tytuły do odebrania w Epic Games Store w ramach świątecznej promocji w 2022 roku. Na przypisanie gier mieliśmy 24-godzinne okienko. Tym razem czas trwania promocji będzie dłuższy, więc nie przyjmujemy żadnych wymówek, że zapomnieliście lub nie zdążyliście 😉

Dlaczego jednak w 2024 roku warto sięgnąć po tytuły, z których najstarszy zadebiutował na rynku prawie 27 lat temu? Choć kilka krótkich akapitów to dość ograniczona ilość miejsca, postaram się wykorzystać tę przestrzeń jak najlepiej.

Pierwsza i druga część Fallout (Źródło: Epic Games Store)

Przede wszystkim – pierwszy i drugi Fallout to swoboda w rozwoju postaci, jakiej brakuje wielu współczesnym RPG-om. O tym, że ścieżka wyborów nie musi się ograniczać do „topory, magia lub skradanie” przypomniał nam zeszłoroczny hit – Baldur’s Gate 3.

Dlatego w pierwszym Falloucie wcale nie musimy pokonać głównego antagonisty, tylko możemy go „przegadać”, a wiele miast, które odwiedzamy, może przez nasze decyzje skończyć jako opustoszałe, postapokaliptyczne skorupy – nie ma tu ograniczenia do „dobrego” i „mniej dobrego zakończenia”

Duologia Falloutów z poprzedniej dekady urzeka również przeplatającymi się wzajemnie mrokiem i popkulturowym humorem. To nie LARP na pustyni z pukawkami, tylko brutalna rzeczywistość, gdzie niewolnictwo i używki funkcjonują obok nawiązań do Monthy Pythona czy Batmana. Dzięki temu może łatwiej jest nam uwierzyć, że patrzymy na bliski nam świat, a nie na planetę łudząco podobną do naszej.

Choć nie każdy może uznać to za zaletę, postapokaliptyczna seria Interplay stanowi nie lada wyzwanie, jeżeli tylko spróbujemy ogrywać ją bez jakichkolwiek poradników. Nawet jeżeli wybierzemy łatwy poziom trudności, to o znalezienie się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie nie jest trudno. Musimy planować potyczkę na dwa kroki wprzód i tak rozwijać postać, aby zmaksymalizować nasze szanse na przeżycie.

A co z Falloutem Tactics, zapytacie? Nie miałem okazji go ograć, jednak wierzę, że nie jest to tak zły tytuł, na jakiego się go kreuje. Z pewnością w czasach, kiedy z post-apokaliptycznych RPG mamy do wyboru nie tylko dwuwymiarowe części serii, ale także „trójkę”, New Vegas, czy serię Wasteland, to decyzja wydawcy o opracowaniu taktycznej strzelanki boli nieco mniej niż w 2001 roku.

Kiedy pobierzemy klasyczne Fallouty?

Jedynym, co może Was pokonać w przypadku Falloutowej trylogii dostępnej na Epic Games Store jest brak polskiej wersji językowej. Mam jednak nadzieję, że ta przeszkoda Was nie zniechęci (wszak można poszukać funkcjonalnego spolszczenia w sieci) i chociaż spróbujecie napisać własną historię bohatera z krypty nr 13 i jego potomka. Promocja ruszy 22 lutego 2024 roku o godz. 17:00 i potrwa do 29 lutego, do godz. 16:59.

A jeżeli jesteście uczuleni na cyfrową platformę Epica, zawsze możecie w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming przypisać tylko pierwszego Fallouta do konta na GOG Galaxy, do 6 marca 2024 roku.