Nowe iPady z OLED-ami mogą zadebiutować już niebawem

Apple ma pokazać nowe iPady wiosną tego roku. Wśród nich znajdą się modele Pro z ekranami OLED, a także odświeżony iPad Air.

Nowe iPady zobaczymy już wkrótce

Na temat iPadów Pro z ekranami OLED możemy usłyszeć już od dłuższego czasu. Warto zaznaczyć, że takie informacje pojawiały się w przypadku wielu różnych źródeł, uznawanych za wysoce wiarygodne, co z kolei sugeruje, że te wszystkie rewelacyjne są prawdziwe. Ponadto możliwe, że na potwierdzenie tych „przecieków” nie będziemy musieli długo czekać.

Jak wynika z raportu Marka Gurmana z Bloomberga, Apple ma zaprezentować nowe tablety na początku maja. Oznacza to, że zostaną pokazane tuż przed tegoroczną konferencją WWDC. Możliwe więc, że firma Tima Cooka opublikuje tylko informację prasową, w której przedstawione zostaną najnowsze tablety. Ich premiera odbędzie więc bez organizowania specjalnego wydarzenia.

Warto zauważyć, że będą to pierwsze iPady wyposażone w ekrany OLED. Należy oczekiwać naprawdę świetnych ekranów, które m.in. zachwycą poziomem odwzorowania czerni. Co ciekawe, kilka lat temu zadebiutowały tablety Apple z ekranami w technologii mini LED, która zapowiadana była jako ważny krok do przodu. Najwidoczniej niebawem zespół Tima Cooka wykona kolejny krok, na który zdecydowanie czekało wiele osób.

Nowe modele Pro otrzymają też ulepszenie procesory – aktualnie stosowane układy Apple M2 zostaną zastąpione przez Apple M3. Wcześniej procesory z linii M3 zostały wprowadzone w MacBookach i nowych iMakach, a teraz przyszła kolei na iPady.

Pokazany ma zostać jeszcze jeden tablet

Mark Gurman dodaje, że obok modeli Pro ma zostać wprowadzony nowy iPad Air. W jego przypadku nie należy spodziewać się ekranu OLED, ale – co z pewnością wypada podkreślić – tegoroczny Air ma być dostępnych w dwóch rozmiarach ekranu. Mniejszy wariant dostanie 10,9-calowy ekran, a większy będzie wyposażony w 12,9-calowy ekran. Aktualny model sprzedawany jest tylko w jednej, 10,9-calowej wersji.

Sercem tabletu ma być procesor Apple M2, czyli o generację starszy niż M3. Będziemy jednak mogli mówić o zmianie względem obecnego iPada Air, który korzysta z układu M1. Oczywiście Apple M2 to wciąż nowoczesny i bardzo wydajny procesor, który powinien spełnić wymagania chyba wszystkich użytkowników.