Elektryczny samochód Xiaomi jest tańszy od Tesli! Poznaliśmy ceny

Jeśli Xiaomi SU7, czyli elektryczny samochód chińskiej firmy znanej ze smartfonów, w równie atrakcyjnej cenie zadebiutowałby w Polsce, to mógłby naprawdę sporo namieszać na rynku. Tak, ceny są naprawdę niskie.

Co oferuje elektryczny samochód Xiaomi?

Trzeba przyznać, że Xiaomi zdecydowanie pozytywnie zaskoczyło podczas premiery swojego samochodu elektrycznego. Dostaliśmy – przynajmniej na papierze – auto robiące ogromne wrażenie, które może konkurować z najlepszymi graczami na rynku. Owszem nie brakuje głosów, że pod względem designu SU7 czerpie sporo z innych aut, w tym z Porsche Taycan, ale nie zmienia to faktu, że pod względem liczb jest bardzo przyjemnie.

Elektryczny samochód zadebiutował w dwóch wersjach – SU7 i SU7 Max. Zacznijmy od tej pierwszej, czyli podstawowej. Wyposażona jest ona w jeden silnik elektryczny o mocy 299 KM i momencie obrotowym 400 Nm. Napęd trafia tylko na tylne koła. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 73,6 kWh, co ma przełożyć się na zasięg do 668 km według procedury testowej CLTC. Ten model zapewnia jeszcze przyspieszenie o 0 do 100 km/h w czasie 5,28 sekundy i prędkość maksymalna na poziomie 210 km/h.

Źródło: Lei Jun / Twitter

Dla bardziej wymagających klientów przygotowany został wariant SU7 Max, który wyraźnie różni się od modelu podstawowego. Na pokładzie zamontowano dwa silniki elektryczne – jeden z przodu i drugi z tyłu, co oczywiście przekłada się na napęd na wszystkie koła. Łącznie do dyspozycji kierowcy jest imponujące 673 KM i moment obrotowy na poziomie 838 Nm. Akumulator o pojemności 101 kWh ma pozwolić na przejechanie do 800 km według CLTC. Jeśli chodzi o osiągi, to pierwsza „setka” pojawia się już po 2,78 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 265 km/h. Warto dodać, że SU7 Max to też architektura 800 V (podstawa ma 400 V), co między innymi jest gwarancją szybkiego ładowania – po 5 minutach na ładowarce mamy zyskać nawet do 220 kilometrów zasięgu.

Zarówno słabszy, jak i mocniejszy wariant, naszpikowane są nowoczesną technologią. Dostajemy rozbudowane systemy wsparcia kierowcy, a także sporych rozmiarów ekrany we wnętrzu, na których dostępny jest system HyperOS.

Xiaomi SU7 i SU7 Max – ile kosztują?

Należy zaznaczyć, że podane ceny dotyczą rynku chińskiego, na którym samochody są odczuwalnie tańsze niż w Europie. Ile więc będą musieli zapłacić Chińczycy za elektryczny samochód Xiaomi? Model SU7 został wyceniony na 215900 juanów (~119264 złotych). Z kolei ceny SU7 Max startują od 299900 juanów (~165653 złotych).

Brzmi rewelacyjnie, prawda? Tylko, że – jak przed chwilą wspomniałem – ceny w Chinach są sporo niższe niż w Europie. Przykładowo Tesla Model 3 startuje tam od 245900 juanów, czyli około 135 tys. złotych, a w Polsce musimy wydać nieznacznie ponad 200 tys. złotych. Jak zauważa serwis elektrowoz.pl, przy zachowaniu zbliżonych proporcji, Xiaomi SU7 u nas zaczynałby się od około 180 tys. złotych, czyli wciąż mówimy o świetnej cenie. Tym bardziej, że SU7 to raczej segment E, jak przykładowo BMW i5, a Tesla Model 3 należy do niższego segmentu D.

Jeszcze jedna wersja elektrycznego samochodu Xiaomi

Warto jeszcze dodać, że podczas konferencji, na której poznaliśmy ceny, producent pochwalił się trzecim wariantem swojego samochodu. Model SU7 Pro ma akumulator 94,3 kWh, oparty jest na architekturze 400 V i ma mieć zasięg na poziomie aż 830 według CLTC. Do tego mamy silnik elektryczny o mocy 299 KM i momencie obrotowym 400 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 5,7 sekundy i prędkość maksymalną 210 km/h. Ceny tej wersji startują od 245900 juanów (~135926 złotych)