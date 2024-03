Znamy datę premiery iOS 18! Apple zapowiedziało konferencję WWDC 2024

Apple podało datę tegorocznej konferencji WWDC. To właśnie na niej poznamy iOS 18 i inne nowe systemy operacyjne z Cupertino.

Zobaczymy iOS 18 i inne nowości

Niewykluczone, że konferencja WWDC 2024 będzie naprawdę interesująca, a to za sprawą zmian, które ma szykować zespół Tima Cooka. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe rewelacje, to iOS 18 będzie jedną z większych aktualizacji w historii iPhone’a. Wśród najważniejszych nowości wymienia się funkcje AI, bardziej rozbudowane opcje personalizacji, a także mówi się, że wszystkich zmian będzie całkiem sporo.

Warto wiedzieć, że iOS 18 będzie jednym z kilku głównych punktów podczas WWDC 2024. Firma z Cupertino pokaże też inne systemy operacyjne – watchOS 11, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18 i najpewniej również visionOS 2. Niewykluczone, że zobaczymy też sprzętowe nowości, aczkolwiek trudno teraz wskazać, jakie konkretne urządzenia może zaprezentować Apple.

Prawdopodobnie tegoroczna konferencja WWDC będzie skupiona wokół AI i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji. Co ciekawe, niektóre rozwiązania mogą powstać w ramach współpracy z Google lub innym dużym graczem, który ma większe doświadczenie w rozwoju sztucznej inteligencji.

Znamy datę WWDC 2024!

Kiedy zobaczymy iOS 18 i inne nowości przygotowane przez Apple? Firma oficjalnie ogłosiła, że tegoroczna konferencja WWDC odbędzie się 10 czerwca. Wypada wspomnieć, że całe wydarzenie potrwa od 10 do 14 czerwca, ale największe nowości w oprogramowaniu i sprzęcie zostaną pokazane właśnie 10 czerwca 2024 roku.

Oczywiście zapraszamy do wspólnego śledzenia nowości pokazanych przez Apple. Wszystkie najważniejsze premiery opiszemy na Tabletowo.pl. Natomiast samą konferencję będzie można oglądać na stronie firmy oraz na YouTube.

Masz już najnowsze aktualizacje?

Do premiery iOS 18 pozostało jeszcze trochę czasu, więc przejdźmy do tego, co aktualnie dzieje się w świecie systemów operacyjnych Apple. Otóż firma zaktualizowała stronę informującą o aktualizacjach zabezpieczeń, z której dowiemy się, że wydany niedawno iOS 17.4.1 usuwa poważne luki bezpieczeństwa.

Ponadto Apple wczoraj udostępniło macOS Sonoma 14.4.1, który rozwiązuje problem z hubami USB. Jeśli jeszcze nie masz tych najnowszych aktualizacji, to koniecznie nadrób zaległości i zainstaluj najnowszą wersję iOS i macOS.