Nowy iPad Mini może zaskoczyć. Mówi się o wyczekiwanej zmianie

W tym roku ma zadebiutować nowy iPad Mini. Możliwe, że przyniesie wyczekiwaną zmianę. Poznaliśmy też plany Apple związane z podstawowym iPhonem 18.

iPad Mini 8 z lepszym ekranem niż sądziliśmy

W 2024 roku zadebiutował iPad Mini 7. generacji i – jeśli potwierdzą się ostatnie informacje – w tym roku doczeka się następcy. Model oznaczony cyfrą 8 wprowadzi zestaw odczuwalnych usprawnień. Chociażby w przypadku ekranu Apple ma rozstać się z technologią LCD i postawić na panel OLED.

Niedawno mogliśmy przeczytać, że iPad Mini 8 będzie wyposażony w 8,4-calowy ekran o maksymalnej częstotliwości odświeżania 60 Hz, a za produkcję tego panelu odpowiadać ma Samsung Display. Niewykluczone jednak, że firma z Cupertino na nieco inne i ciekawsze plany.

Mark Gurman z Bloomberga, w najnowszym odcinku podcastu Power On, wspomniał o nowym, małym tablecie Amerykanów. Specjalista od ujawniania zamiarów Apple twierdzi, że firma miała testować zarówno wersje z ekranem 60 Hz, jak i modele wyposażone w ekrany 120 Hz. Co więcej, na ten moment nie jest pewne, jaką decyzję podjął zespół Johna Ternusa. Oznacza to, że wreszcie maksymalna częstotliwość odświeżania może być adekwatna do ceny tabletu.

iPad Mini 7 | źródło: Apple

Nowy iPad Mini może zadebiutować jeszcze w tym miesiącu – nieoficjalne źródła wskazują na 27 lub 28 października. Ma zaoferować procesor Apple A20 Pro, przeprojektowaną przednią kamerę oraz nowy system głośników. Użytkownicy poprzedniej generacji, którzy zdecydują się na Ósemkę, powinni więc poczuć spory powiew świeżości.

Najwidoczniej premiera Apple HomeView, nowej generacji Apple TV 4K i HomePoda Mini 2 to nie jest jedyna atrakcja przygotowana przez Apple na październik.

Produkcja iPhone’a 18 coraz bliżej

We wrześniu poznaliśmy trzy smartfony Apple – iPhone’a 18 Pro, iPhone’a 18 Pro Max i pierwszego składaka, czyli iPhone’a Duo. Zabrakło następcy iPhone’a 17, ale firma nie zrezygnowała z podstawowej linii smartfonów. W planach jest bowiem iPhone 18.

iPhone 17 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

iPhone 18 może zostać wyposażony w 9 GB RAM lub 12 GB RAM – informatorzy w tej kwestii podają różne dane. Niewykluczone, że Apple testowało oba warianty i stąd te różnice. Mogliśmy też usłyszeć, że iPhone 18 będzie miał mniejszą Dynamiczną Wyspę, tak samo jak modele 18 Pro. Ekran ma też cechować się technologią OLED LTPO, przekątną 6,3 cala, rozdzielczością 1,5K i odświeżaniem 120 Hz.

Dowiedzieliśmy się także, że produkcja iPhone’a 18 ma wystartować pod koniec listopada. Apple zamierza przygotować sporo egzemplarzy, co sugeruje, że firma ma ambitne plany związane ze sprzedażą nowego smartfona. Cena pewnie będzie dość wysoka, a debiutu należy spodziewać się w 2027 roku.