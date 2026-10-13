Apple HomeView
Apple HomeView | fot. Apple
Apple

Apple ogłosiło masę nowości. Wśród nich sprzęt, jakiego jeszcze nie było

Mateusz Budzeń·
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Apple ogłosiło masę nowości. Wśród nich sprzęt, jakiego jeszcze nie było

Firma z Cupertino zaprezentowała kilka nowych urządzeń. Oto Apple HomeView, nowa generacja HomePoda Mini i przystawki Apple TV 4K. Poznaliśmy też kolekcję urządzeń stworzonych we współpracy z LG Electronics i Schneider Electric.

Apple HomeView – centrum domowego życia

W poprzednim tygodniu Greg Joswiak, starszy wiceprezes ds. marketingu światowego w Apple, zapowiedział premierę nowego sprzętu smart home. Zgodnie z tym ogłoszeniem, dziś, 13 października, firma z Cupertino pochwaliła się urządzeniami, które pozwalają zbudować inteligentny dom.

Główną nowością jest Apple HomeView, czyli produkt reklamowany przez Amerykanów jako centrum domowego życia. Możemy go kupić w wersji z zaokrągloną podstawą głośnika, która pozwala na ustawienie urządzenia na dowolnej twardej powierzchni w domu. Dostępny jest też wariant ścienny, którego można zawiesić na jednej ze ścian. Niezależnie od wybranego modelu, użytkownik do dyspozycji ma 7-calowy ekran Liquid Retina HomeView.

Urządzenie zapewnia dostęp do rozrywki, komunikacji i funkcji zarządzania inteligentnym domem. Mamy więc odtwarzanie muzyki, rozmowy przez FaceTime czy monitorowanie domu i automatyzacje. Ważna – jak w innych produktach Apple – jest też prywatność i bezpieczeństwo. HomeView rozpoznaje nawet do sześciu użytkowników na podstawie rysów twarzy i zapewnia im dostęp do spersonalizowanych treści w aplikacjach.

Apple HomeView
Apple HomeView | fot. Apple

Obsługa realizowana jest za pomocą dotykowego ekranu, a także Siri AI. Apple chwali się, że nowa wersja Siri ma szeroką wiedzę o świecie, a także potrafi analizować to, co dzieje się na ekranie. Dodatkowo w połączeniu z urządzeniem obsługującym Apple Intelligence nowa Siri może czerpać z osobistego kontekstu użytkownika, na przykład Kalendarza, Wiadomości i innych informacji z różnych apek. Możliwe jest również ustawienia spersonalizowanych tarcz, podobnie jak na Apple Watchu.

Apple HomeView | fot. Apple

Nowa generacja Apple TV 4K

Przystawka Apple TV 4K w nowej wersji wyposażona jest w procesor Apple A19, który przynosi o 50% wyższą wydajność CPU i nawet dwukrotnie szybsze działanie GPU w porównaniu z poprzednią generacją. Wypada też odnotować, że A19 ma nowy dedykowany dekoder AV1, który umożliwia wydajniejsze przesyłanie treści w wysokiej jakości, jednocześnie ograniczając wykorzystanie łącza.

Pilot Apple TV Remote zachował znajomy wygląd, więc jeśli ktoś zdecyduje się na przesiadkę z poprzedniej przystawki, nie będzie musiał zmieniać nawyków. Osobom, którym zdarza się gubić pilot w domu, powinna spodobać się obsługa aplikacji Znajdź z funkcją Znajdowanie dokładne, a dodatkowo można odtworzyć dźwięk na pilocie.

Ponadto Apple TV 4K (4. generacji), w połączeniu z HomePodem Mini 2, pozwala odtwarzać dźwięk przestrzenny z czterech głośników. W założeniach ma to zapewnić nowe, lepsze doświadczenie podczas oglądania filmów. Zaletą jest też obsługa interfejsów Wi-Fi i Thread. To wszystko uzupełnia Siri AI.

Apple TV 4K (4. generacji)
Apple TV 4K (4. generacji) | fot. Apple

HomePod Mini 2 – nowe kolory i udoskonalone brzmienie

Nowy ​​HomePod Mini dostępny jest w kolorze różowym, zielonym, niebieskim, białym i północy. Natomiast zastosowanie układu Apple S10 i zaawansowanego dźwięku obliczeniowego sprawia, że głośnik może analizować muzykę w czasie rzeczywistym, żeby optymalizować zakres dynamiczny, głośność i charakterystykę akustyczną.

Urządzenie oferuje funkcję o nazwie Poświata dźwiękowa. Apple tłumaczy, że to rozwiązanie sprowadza się do wykorzystania górnej część obudowy, która rozświetla się i pulsuje w rytm muzyki, reagując w czasie rzeczywistym na niskie i wysokie tony. Natomiast okładka odtwarzanego albumu generuje dopasowane kolorystycznie efekty świetlne, które zmieniają się wraz z muzyką. Użytkownicy mogą też wybrać scenerię dźwiękową, np. deszcz, aby uruchomić specjalnie zaprojektowane animacje.

Część osób powinna docenić funkcję o nazwie Rozpoznawanie dźwięku. Jej zadaniem jest nasłuchiwanie alarmów czadu lub dymu, a w przypadku wykrycia takiego dźwięku może od razu wysłać powiadomienie na iPhone’a, iPada i Apple Watcha. Obsługa urządzenia realizowana jest z wykorzystaniem Siri AI.

Apple HomePod Mini 2
Apple HomePod Mini 2 | fot. Apple

Nowa kolekcja urządzeń Apple Home

Apple, we współpracy z LG Electronics i Schneider Electric, wprowadza zestaw nowych urządzeń inteligentnego domu. Kolekcja obejmuje inteligentne kamery, termostaty, czujniki temperatury i wideodomofon z zamkiem drzwiowym. Można spodziewać się, że z czasem lista produktów będzie się poszerzać.

Użytkownik może zdecydować się na zestaw czterech kamer LG, które można wykorzystać do monitorowania domu. Oczywiście współpracują one z Apple HomeView i pozostałym sprzętem z Cupertino. Do wyboru jest kamera wewnętrzna LG Indoor Cam, kamera zewnętrzna LG Outdoor Cam, kamera LG Floodlight Cam z funkcją monitorowania z pomocą dwóch adaptacyjnych reflektorów oraz wideodomofon LG wyposażony w dwie kamery.

LG Indoor Cam
LG Indoor Cam
LG Outdoor Cam
LG Outdoor Cam
LG Floodlight Cam
LG Floodlight Cam
Wideodomofon LG
Wideodomofon LG
fot. Apple

Kolekcja to też inteligentny zamek drzwiowy LG Smart Deadbolt z obsługą technologii ultraszerokopasmowej. Zamek rozpoznaje, jak daleko znajduje się użytkownik i kiedy zbliża się do drzwi, co pozwala na automatyczne odblokowanie.

LG Smart Deadbolt | fot. Apple

Dostępne są jeszcze dwa nowe inteligentne termostaty – jeden stworzony przez LG Electronics i drugi przez Schneider Electric. Nowe termostaty mogą odczytywać temperaturę i wilgotność w wielu pomieszczeniach za pomocą nowych autonomicznych czujników temperatury i wilgotności LG Electronics i Schneider Electric lub czujników wbudowanych w HomeView, HomePoda i HomePoda Mini.

Termostat Schneider Electric
Termostat LG Electronics
fot. Apple

Apple HomeView, Apple TV 4K, HomePodem Mini 2 i nowa kolekcja urządzeń – cena i dostępność

Na ten moment klienci w Polsce w sklepie Apple mogą zamówić wyłącznie nową generację przystawki Apple TV 4K w cenie 1499 złotych – drogo, a dodatkowo bez Siri AI. Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży, a regularna sprzedaż ruszy 13 listopada 2026 roku.

Apple HomeView obu wersjach w USA został wyceniony na 299 dolarów (równowartość około 1167 złotych). Za głośnik HomePod Mini 2 Amerykanie muszą zapłacić 149 dolarów (~581 złotych). Wideodomofon LG Video Doorbell Wired został wyceniony na 249,95 dolarów (~976 złotych), kamera LG Floodlight Cam na 399,95 dolarów (~1561 złotych), a kamera zewnętrzna LG Outdoor Cam na 299,95 dolarów (~1171 złotych). Kamerę wewnętrzną LG Indoor Cam będzie można kupić w USA w cenie od 199,95 dolarów (~780 złotych).

Zamek LG Smart Deadbolt to wydatek 349,95 dolarów (~1366 złotych). Inteligentny termostat LG będzie dostępny w cenie 199,95 dolarów (~780 złotych), a czujnik temperatury LG za 39,95 dolarów (~156 złotych). Z kolei inteligentny termostat Schneider Home został wyceniony na 199,95 dolarów (~780 złotych), a czujnik Schneider Home Room Sensor na 39,95 dolarów (~156 złotych).

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