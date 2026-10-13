Apple ogłosiło masę nowości. Wśród nich sprzęt, jakiego jeszcze nie było

Firma z Cupertino zaprezentowała kilka nowych urządzeń. Oto Apple HomeView, nowa generacja HomePoda Mini i przystawki Apple TV 4K. Poznaliśmy też kolekcję urządzeń stworzonych we współpracy z LG Electronics i Schneider Electric.

Apple HomeView – centrum domowego życia

W poprzednim tygodniu Greg Joswiak, starszy wiceprezes ds. marketingu światowego w Apple, zapowiedział premierę nowego sprzętu smart home. Zgodnie z tym ogłoszeniem, dziś, 13 października, firma z Cupertino pochwaliła się urządzeniami, które pozwalają zbudować inteligentny dom.

Główną nowością jest Apple HomeView, czyli produkt reklamowany przez Amerykanów jako centrum domowego życia. Możemy go kupić w wersji z zaokrągloną podstawą głośnika, która pozwala na ustawienie urządzenia na dowolnej twardej powierzchni w domu. Dostępny jest też wariant ścienny, którego można zawiesić na jednej ze ścian. Niezależnie od wybranego modelu, użytkownik do dyspozycji ma 7-calowy ekran Liquid Retina HomeView.

Urządzenie zapewnia dostęp do rozrywki, komunikacji i funkcji zarządzania inteligentnym domem. Mamy więc odtwarzanie muzyki, rozmowy przez FaceTime czy monitorowanie domu i automatyzacje. Ważna – jak w innych produktach Apple – jest też prywatność i bezpieczeństwo. HomeView rozpoznaje nawet do sześciu użytkowników na podstawie rysów twarzy i zapewnia im dostęp do spersonalizowanych treści w aplikacjach.

Apple HomeView | fot. Apple

Obsługa realizowana jest za pomocą dotykowego ekranu, a także Siri AI. Apple chwali się, że nowa wersja Siri ma szeroką wiedzę o świecie, a także potrafi analizować to, co dzieje się na ekranie. Dodatkowo w połączeniu z urządzeniem obsługującym Apple Intelligence nowa Siri może czerpać z osobistego kontekstu użytkownika, na przykład Kalendarza, Wiadomości i innych informacji z różnych apek. Możliwe jest również ustawienia spersonalizowanych tarcz, podobnie jak na Apple Watchu.

Apple HomeView | fot. Apple

Nowa generacja Apple TV 4K

Przystawka Apple TV 4K w nowej wersji wyposażona jest w procesor Apple A19, który przynosi o 50% wyższą wydajność CPU i nawet dwukrotnie szybsze działanie GPU w porównaniu z poprzednią generacją. Wypada też odnotować, że A19 ma nowy dedykowany dekoder AV1, który umożliwia wydajniejsze przesyłanie treści w wysokiej jakości, jednocześnie ograniczając wykorzystanie łącza.

Pilot Apple TV Remote zachował znajomy wygląd, więc jeśli ktoś zdecyduje się na przesiadkę z poprzedniej przystawki, nie będzie musiał zmieniać nawyków. Osobom, którym zdarza się gubić pilot w domu, powinna spodobać się obsługa aplikacji Znajdź z funkcją Znajdowanie dokładne, a dodatkowo można odtworzyć dźwięk na pilocie.

Ponadto Apple TV 4K (4. generacji), w połączeniu z HomePodem Mini 2, pozwala odtwarzać dźwięk przestrzenny z czterech głośników. W założeniach ma to zapewnić nowe, lepsze doświadczenie podczas oglądania filmów. Zaletą jest też obsługa interfejsów Wi-Fi i Thread. To wszystko uzupełnia Siri AI.

Apple TV 4K (4. generacji) | fot. Apple

HomePod Mini 2 – nowe kolory i udoskonalone brzmienie

Nowy ​​HomePod Mini dostępny jest w kolorze różowym, zielonym, niebieskim, białym i północy. Natomiast zastosowanie układu Apple S10 i zaawansowanego dźwięku obliczeniowego sprawia, że głośnik może analizować muzykę w czasie rzeczywistym, żeby optymalizować zakres dynamiczny, głośność i charakterystykę akustyczną.

Urządzenie oferuje funkcję o nazwie Poświata dźwiękowa. Apple tłumaczy, że to rozwiązanie sprowadza się do wykorzystania górnej część obudowy, która rozświetla się i pulsuje w rytm muzyki, reagując w czasie rzeczywistym na niskie i wysokie tony. Natomiast okładka odtwarzanego albumu generuje dopasowane kolorystycznie efekty świetlne, które zmieniają się wraz z muzyką. Użytkownicy mogą też wybrać scenerię dźwiękową, np. deszcz, aby uruchomić specjalnie zaprojektowane animacje.

Część osób powinna docenić funkcję o nazwie Rozpoznawanie dźwięku. Jej zadaniem jest nasłuchiwanie alarmów czadu lub dymu, a w przypadku wykrycia takiego dźwięku może od razu wysłać powiadomienie na iPhone’a, iPada i Apple Watcha. Obsługa urządzenia realizowana jest z wykorzystaniem Siri AI.

Apple HomePod Mini 2 | fot. Apple

Nowa kolekcja urządzeń Apple Home

Apple, we współpracy z LG Electronics i Schneider Electric, wprowadza zestaw nowych urządzeń inteligentnego domu. Kolekcja obejmuje inteligentne kamery, termostaty, czujniki temperatury i wideodomofon z zamkiem drzwiowym. Można spodziewać się, że z czasem lista produktów będzie się poszerzać.

Użytkownik może zdecydować się na zestaw czterech kamer LG, które można wykorzystać do monitorowania domu. Oczywiście współpracują one z Apple HomeView i pozostałym sprzętem z Cupertino. Do wyboru jest kamera wewnętrzna LG Indoor Cam, kamera zewnętrzna LG Outdoor Cam, kamera LG Floodlight Cam z funkcją monitorowania z pomocą dwóch adaptacyjnych reflektorów oraz wideodomofon LG wyposażony w dwie kamery.

LG Indoor Cam LG Outdoor Cam LG Floodlight Cam Wideodomofon LG fot. Apple

Kolekcja to też inteligentny zamek drzwiowy LG Smart Deadbolt z obsługą technologii ultraszerokopasmowej. Zamek rozpoznaje, jak daleko znajduje się użytkownik i kiedy zbliża się do drzwi, co pozwala na automatyczne odblokowanie.

LG Smart Deadbolt | fot. Apple

Dostępne są jeszcze dwa nowe inteligentne termostaty – jeden stworzony przez LG Electronics i drugi przez Schneider Electric. Nowe termostaty mogą odczytywać temperaturę i wilgotność w wielu pomieszczeniach za pomocą nowych autonomicznych czujników temperatury i wilgotności LG Electronics i Schneider Electric lub czujników wbudowanych w HomeView, HomePoda i HomePoda Mini.

Termostat Schneider Electric Termostat LG Electronics fot. Apple

Apple HomeView, Apple TV 4K, HomePodem Mini 2 i nowa kolekcja urządzeń – cena i dostępność

Na ten moment klienci w Polsce w sklepie Apple mogą zamówić wyłącznie nową generację przystawki Apple TV 4K w cenie 1499 złotych – drogo, a dodatkowo bez Siri AI. Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży, a regularna sprzedaż ruszy 13 listopada 2026 roku.

Apple HomeView obu wersjach w USA został wyceniony na 299 dolarów (równowartość około 1167 złotych). Za głośnik HomePod Mini 2 Amerykanie muszą zapłacić 149 dolarów (~581 złotych). Wideodomofon LG Video Doorbell Wired został wyceniony na 249,95 dolarów (~976 złotych), kamera LG Floodlight Cam na 399,95 dolarów (~1561 złotych), a kamera zewnętrzna LG Outdoor Cam na 299,95 dolarów (~1171 złotych). Kamerę wewnętrzną LG Indoor Cam będzie można kupić w USA w cenie od 199,95 dolarów (~780 złotych).

Zamek LG Smart Deadbolt to wydatek 349,95 dolarów (~1366 złotych). Inteligentny termostat LG będzie dostępny w cenie 199,95 dolarów (~780 złotych), a czujnik temperatury LG za 39,95 dolarów (~156 złotych). Z kolei inteligentny termostat Schneider Home został wyceniony na 199,95 dolarów (~780 złotych), a czujnik Schneider Home Room Sensor na 39,95 dolarów (~156 złotych).