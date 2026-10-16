Gdy mniej = więcej. Minimalistyczna Opera Air w nowej odsłonie

Wraz z dodawaniem kolejnych funkcji aplikacje często stają się ociężałe, przeładowane i toporne. Wielką sztuką jest stworzenie programu, który faktycznie oferuje szeroką funkcjonalność, a przy tym pozostaje lekki, przejrzysty i minimalistyczny. To, czy udało się tego dokonać twórcom przeglądarki Opera Air, pozostawię pytaniem bez odpowiedzi, ale trudno mi nie docenić tego, że przynajmniej spróbowali. Co więcej, nie porzucili tego pomysłu, lecz wciąż starają się go udoskonalać, na co dowodem jest najnowsza aktualizacja.

Prosta i minimalistyczna Opera Air została odświeżona

Przeglądarka Opera Air zadebiutowała w lutym 2025 roku, a sam miałem okazję sprawdzić ją jeszcze przed premierą. Jako miłośnik estetycznego minimalizmu od razu doceniłem jej tapety z motywami natury i schludny, wypełniony obłymi kształtami o półprzezroczystościami interfejs. Wygląd jest istotny, ale tym, co faktycznie wyróżnia ten program, jest brak przeładowania funkcjami (pomimo że są obecne i w razie czego można z nich skorzystać) oraz dwa dodatkowe narzędzia, mające sprzyjać dbaniu o dobre samopoczucie.

Pierwszym z nich jest Czas na przerwę – moduł, który można aktywować ręcznie albo też ustalić harmonogram, by komunikat pojawiał się na przykład co 45, 60 lub 90 minut. W zależności od tego, czego nam akurat potrzeba, możemy oddać się kilkuminutowemu ćwiczeniu oddechowemu, rozluźnić szyję i kręgosłup albo pomedytować – przeglądarka przeprowadzi nas przez cały proces. Drugie zaś to Soundscapes (wcześniej znane jako Boosty), wzbogacające sesję przed komputerem o ścieżkę dźwiękową sprzyjającą skupieniu, pracy czy też relaksowi.

Czas na przerwę i Soundscapes w przeglądarce Opera Air – screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Półtora roku po premierze pierwszego wydania twórcy Opery Air udostępnili aktualizację, która jeszcze bardziej harmonizuje interfejs i domyślnie ogranicza rozpraszacze (zaraz po uruchomieniu wszystkie dodatkowe funkcje są ukryte i można je aktywować ręcznie, wyszukując je w Ustawieniach lub korzystając z podpowiedzi serwowanych przez przeglądarkę). Początkowo wyłączone są także wszelkie narzędzia związane z AI.

Stary (po lewej) i nowy (po prawej) wygląda przeglądarki Opera Air – screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Do tego aktualizacja uzupełnia katalog Soundscapes o nowe utwory, w tym takie, które zostały skomponowane specjalnie na potrzeby tej funkcji i wprowadza odświeżone tapety dostosowujące się do motywu systemu.

Jasny i ciemny motyw przeglądarki Opera Air – źródło: Opera

Czasem mniej znaczy więcej

Żadnej z tych zmian raczej nie można nazwać rewolucyjną, niemniej w przypadku tego programu to akurat dobrze. Czasem mniej znaczy więcej i myślę, że tak właśnie jest w przypadku Opery Air. I choć sam po paru tygodniach spędzonych z nią wróciłem do dużej Opery, to naprawdę zastanawiam się, czy by nie dać jej jeszcze jednej szansy. Jeśli też chcesz, możesz pobrać ją z oficjalnej strony.