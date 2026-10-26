Samsung zmienia strategię. Niektóre smartfony mogą być trudniej dostępne

Każdemu producentowi zależy na tym, aby sprzedać jak najwięcej smartfonów, ponieważ nie tylko generuje to przychód, ale też dobrze wygląda w statystykach. Samsung zdecydował się jednak zmienić strategię.

Samsung ogranicza produkcję smartfonów z serii Galaxy A

Już na początku października 2026 roku z Korei Południowej napłynęła informacja, że w trzecim kwartale 2026 roku Samsung wyprodukuje o 20-30% smartfonów mniej. To znacznie większa redukcja od spodziewanej (Koreańczycy zwykle tak robią pod koniec każdego roku kalendarzowego), jednak wynikająca z bardzo wysokich (i ciągle rosnących) cen niezbędnych podzespołów, już nie tylko pamięci.

Samsung Galaxy A37 5G i Samsung Galaxy A57 5G (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Najnowsze informacje, również rodem z Korei Południowej, rzucają dokładniejsze światło na plany południowokoreańskiego producenta. Serwis ETNews donosi bowiem, że Samsung zdecydował się wyprodukować o 20% mniej smartfonów z serii Galaxy A w trzecim kwartale 2026 roku niż planował na początku br.

Z jednej strony to zaskakująca decyzja, ponieważ modele z linii Galaxy A cieszą się największą popularnością wśród klientów i to właśnie przede wszystkim dzięki nim Samsung „robi wyniki”. Niewątpliwie może to negatywnie wpłynąć na jego pozycję na rynku – nie jest wykluczone, że okaże się, iż to Apple dostarczy najwięcej smartfonów na rynek w czwartym kwartale i całym 2026 roku.

Według branżowych źródeł przez zmniejszenie produkcji o 20% w samym czwartym kwartale 2026 roku Koreańczycy wyprodukują o około 10 milionów smartfonów mniej. Co więcej, również w 2027 roku planowane jest ograniczenie produkcji o ~10%.

Dlaczego Samsung wyprodukuje mniej smartfonów z serii Galaxy A w 2026 roku?

Co do zasady smartfony z linii Galaxy A są „przystępn(iejsz)e cenowo”, dlatego cieszą się największą popularnością wśród klientów. Sprawia to jednak, że Samsung ma na nich (naj)mniejszą marżę i dlatego każdy wzrost ceny niezbędnych do produkcji podzespołów sprawia, że ich sprzedaż staje się mniej opłacalna lub nawet w ogóle, gdy koszty przewyższą dochód.

Problemem są jednak nie tylko coraz wyższe ceny pamięci i innych podzespołów (w ostatnim czasie mocno podrożały również m.in. procesory), ale też ich ograniczona podaż. W związku z tym Samsung woli zabezpieczyć dostawy dla flagowych smartfonów, na których ma wyższą marżę.

Korekta strategii jest niezbędna, ponieważ mówi się, że aktualnie dział mobilny przynosi straty (podczas gdy dział odpowiedzialny za produkcję półprzewodników notuje rekordowe wyniki).