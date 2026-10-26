UOKiK postawił zarzuty Legimi. Platforma może słono zapłacić za złamanie prawa

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Legimi zarzut jednostronnej zmiany warunków trwających umów. Zakwestionował też inną praktykę platformy.

Prezes UOKiK zarzuca Legimi naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

W październiku 2024 roku Legimi wprowadziło Katalog Klubowy, do którego trafiły wybrane książki (w formacie ebook i audiobook), wcześniej dostępne bez dodatkowych opłat. Użytkownicy, którzy chcieli je przeczytać lub posłuchać, musieli zapłacić 14,99 złotych za każdą z nich.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził jednak, że regulamin, który wówczas obowiązywał, nie uprawniał Legimi do wprowadzenia tak istotnej zmiany – pozwalał jedynie m.in. na wycofywanie poszczególnych książek, ale nie na wyłączanie ich z płatnej subskrypcji i przenoszenie do dodatkowo płatnego katalogu.

Przedsiębiorca nie może w trakcie umowy pisać zasad na nowo, zwłaszcza kosztem klientów. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

źródło: UOKiK

To nie jedyny zarzut, jaki UOKiK ma wobec Legimi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionuje również sposób uruchamiania darmowego okresu próbnego w Legimi. Na stronie widniała bowiem informacja o trzech dniach bezpłatnego czytania i wystarczyło kliknąć przycisk z napisem Zamawiam, aby skorzystać z tej oferty. Brakowało jednak wyraźnej informacji, że po zakończeniu okresu próbnego rozpocznie się płatna subskrypcja, jeżeli użytkownik wcześniej nie zrezygnuje z dostępu.

Tymczasem, jak zauważa UOKiK, obowiązujące przepisy wymagają, aby przycisk służący do zawarcia takiej umowy jednoznacznie informował o tym obowiązku, nawet jeśli płatność dopiero nastąpi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że samo słowo Zamawiam nie spełniało tego wymogu, ponieważ informacja o późniejszych opłatach w innym miejscu na stronie nie zastępuje prawidłowego oznaczenia przycisku.

źródło: UOKiK

Aktualnie na stronie widnieje przycisk z napisem Wypróbuj przez 3 dni za darmo. Po jego kliknięciu użytkownik jest przenoszony do ekranu wyboru subskrypcji. Jeżeli UOKiK potwierdzi stawiane zarzuty, Legimi grozi kara w wysokości do 10% rocznego obrotu.

źródło: Legimi

Od lipca 2026 roku Legimi oferuje 3 nowe plany z limitami stron w przypadku ebooków i czasu słuchania dla audiobooków. Ceny zaczynają się od 14,99 złotych miesięcznie. Najdroższy plan kosztuje 34,99 złotych miesięcznie.

Będąc w temacie Legimi, wypada przypomnieć, iż we wrześniu 2026 roku Legimi padło ofiarą ataku hakerskiego, na skutek którego wyciekły m.in. imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, a także – w wybranych przypadkach – numery PESEL oraz serie i numery dowodów osobistych.