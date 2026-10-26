Ten smartfon pobił rekord Guinnessa

Chociaż specyfikacja techniczna tego smartfona jest w ogólnym rozrachunku raczej przeciętna (tj. niewyróżniająca się), to jeden element pozwolił mu pobić rekord Guinnessa.

Nowy smartfon Vivo Y600 pobił rekord Guinnessa

Nowy smartfon Vivo Y600 pobił rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pracy na baterii, ponieważ pozwolił przeprowadzić transmisję na żywo przez 32 godziny i 37 minut. Model ten wyposażono w akumulator o pojemności 10000 mAh (37,3 Wh), który można ładować przewodowo z mocą 44 W. Obsługiwane jest też zwrotne ładowanie przewodowe (OTG).

W akumulator o podobnej (lub nawet większej) pojemności został wyposażony już niejeden smartfon chińskiego producenta, więc – przynajmniej teoretycznie – taki sam lub lepszy wynik mógłby osiągnąć inny model, lecz oficjalnie posiadaczem rekordu Guinnessa jest właśnie Vivo Y600.

Vivo Y600 (źródło: Vivo)

Pozostała specyfikacja techniczna nie jest już nazbyt imponująca, a co najwyżej przyzwoita, choć można też określić ją „porządną”. Na przodzie smartfon Vivo Y600 ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2800×1260 pikseli i jasności do 2000 nitów z odświeżaniem 120 Hz i ściemnianiem PWM (o nieokreślonej częstotliwości) oraz 8 Mpix (f/2.05) aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle także – jak podaje producent – jest jeden aparat – 50 Mpix (f/1.8), choć klienci mogą pomyśleć, że są dwa. Tymczasem drugie „oczko” to pilot na poczerwień.

Smartfon Vivo Y600 jest również wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7300e 2,5 GHz (6 nm) oraz pamięci RAM LPDDR4X i UFS 3.1 – odpowiednio 6 lub 8 GB i 128 lub 256 GB, w zależności od wersji. Karty microSD nie są obsługiwane. Ponadto urządzenie oddaje do dyspozycji m.in. NFC i ekranowy czytnik linii papilarnych, a fabrycznie zainstalowany system to Android 16 z OriginOS 6.

Vivo Y600 (źródło: Vivo)

Warto też wspomnieć, że smartfon Vivo Y600 cechuje się odpornością IP68 i IP69.

Vivo Y600 – cena

Nowy smartfon Vivo Y600 zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, białej i niebieskiej) oraz czterech konfiguracjach pamięciowych: