Nowości w Ikea. Ponad 20 inteligentnych produktów

Sieć sklepów Ikea właśnie wzbogaciła ofertę produktów z kategorii smart home o ponad 20 urządzeń. Warto od razu podkreślić, że wszystkie nowości są kompatybilne ze standardem Matter.

Ikea wzbogaca ofertę inteligentnych produktów

Szwedzka sieć Ikea już od dawna angażuje się nie tylko w lepiej pomyślany dom pod względem typowo meblarskim i wyposażania wnętrz. Od dłuższego czasu w jej ofercie można napotkać akcesoria do elektroniki – m.in. przewody, których grono odświeżono w październiku 2025 roku – czy inteligentne produkty, w tym smart głośniki, czujniki, wtyczki i światła.

Teraz oferta smart home w Ikea znacznie się powiększa – do sprzedaży trafia ponad 20 nowych produktów. Co ważne, każde z nich współpracuje ze standardem Matter. Szwedzka sieć skupiła się na trzech kategoriach – inteligentnych czujnikach, pilotach i wtyczkach oraz smart żarówkach.

Nowe czujniki, piloty, wtyczki i żarówki debiutują w Ikea

Ikea wprowadza do sprzedaży aż pięć wariantów czujników, w tym czujnik:

ruchu Myggspray przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz, a jego zadaniem jest automatyczne uruchamianie oświetlenia wszędzie tam, gdzie użytkownik potrzebuje światła bez użycia dłoni,

drzwi i okien Myggbett odpowiedzialny za wykrywanie otwarcia bądź zamknięcia drzwi lub okna, po połączeniu z ekosystemem smart home użytkownik otrzyma powiadomienie na smartfon, a także zyska możliwość ustawienia automatycznego włączanie czy wyłączanie światła,

temperatury i wilgotności Timmerflotte, którego głównym zadaniem jest ocena klimatu wewnętrznego, po naciśnięciu przycisku czujnik prezentuje poziom zmierzonych parametrów,

jakości powietrza Alpstuga mierzący poziom dwutlenku węgla, cząstek stałych PM 2,5, temperatury i wilgotności, dedykowany do pracy z oczyszczaczami powietrza, może również pełnić rolę zegara,

wycieku wody Klippbok, który informuje dźwiękiem o wykrytym wycieku, jeśli zostanie połączony z bramką może także wygenerować powiadomienie na smartfonie właściciela.

Czujnik jakości powietrza Alpstuga Czujnik drzwi i okien Myggbett Czujnik wycieku wody Klippbok Czujnik temperatury i wilgotności Timmerflotte (źródło: Ikea)

Ikea ułatwia też zdalne sterowanie inteligentnymi urządzeniami. Seria Bilresa powiększyła się o trzy nowe produkty. Pierwszy – z dwoma przyciskami – sprawdzi się jako pilot do włączania i wyłączania świateł, a także regulacji ich jasności oraz zmiany kolorów. Drugi natomiast wyposażono w kółko do przewijania, aby móc jeszcze łatwiej dostosować oświetlenie. Do oferty trafiają też zestawy złożone z trzech sztuk powyższych pilotów w różnych kolorach – zielonym, czerwonym i beżowym.

Piloty Bilresa (źródło: Ikea)

Grono urządzeń powiększyło się też o inteligentną wtyczkę Grillplats oraz smart żarówki:

E27/E26 – standardowy kształt kuli, średnica 60 mm, kolorowe (1055 lm) oraz ściemnialne białe (470 lm, 1055 lm, 1521 km),

P45 E14 – kompaktowy profil, średnica 45 mm, kolorowe (806 lm) oraz białe ściemnialne (470 lm, 806 lm),

GU10 – reflektor kierunkowy, kolorowe (470 lm), ściemnialne białe (575 lm).

żarówki dekoracyjne z przezroczystego szkła – ściemnialne, białe.

Nowe smart żarówki (źródło: Ikea)

Jak podkreślił David Granath – kierownik ds. asortymentu w IKEA of Sweden – Do tej pory technologia inteligentnego domu nie była wystarczająco łatwa w obsłudze dla większości ludzi — ani wystarczająco przystępna cenowo, by wielu ją rozważało. Ta premiera przybliża nas do tego, by pomóc każdemu poczuć się gotowym i pewnym siebie, by zacząć.

Przypomnę, że w lipcu 2025 roku w szwedzkiej sieci pojawiły się nowe smart głośniki ze standardem Matter. Ponadto w maju 2025 roku Ikea wycofała ze swojej oferty inteligentne głośniki z serii Symfonisk. Były sprzedawane przez osiem lat, a ich współtworzeniem trudniła się marka Sonos, która w 2024 roku wydała aplikację z wieloma błędami, co spowodowało ogromne straty dla firmy.