Warto zostać wikingiem. Teraz nawet bardziej

W Mobile Vikings wystartowała promocja. Stanowi dodatkową zachętę do tego, by przenieść swój numer – można bowiem zyskać od kilkuset do kilku tysięcy gigabajtów internetu 5G.

Aktualna oferta Mobile Vikings jest zachęcająca

Oferta Mobile Vikings należy do najbardziej atrakcyjnych w Polsce. W każdym pakiecie użytkownicy mogą liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego pokaźne paczki internetu. Co więcej, niewykorzystane gigabajty nie przepadają, tylko przechodzą na kolejny miesiąc.

Można również liczyć na dostęp do sieci 5G oraz wirtualną kartę eSIM, a dzięki bezterminowej umowie, obsłudze w 100% online oraz automatycznie odnawianym płatnościom całość jest wygodna jak subskrypcja Netflixa. Same ceny też są całkiem niskie (a jakby tego było mało, to jeszcze w pierwszym miesiącu płaci się tylko połowę). Aktualną ofertę tworzą cztery pakiety:

Zefir z 30 GB za 25 złotych miesięcznie,

Fala z 80 GB za 30 złotych miesięcznie,

Sztorm ze 120 GB za 35 złotych miesięcznie,

Valhalla ze 180 GB za 45 złotych miesięcznie.

Ruszyła promocja – przenieś numer do Mobile Vikings i zyskaj dodatkowe GB

Już samo to, o czym napisałem wyżej, jest – w moim odczuciu – rozsądnym zestawem argumentów za tym, by przenieść swój numer do Mobile Vikings. Teraz dodatkowo operator kusi promocją, dzięki której przenoszący numer użytkownicy mogą zyskać powiększony pakiet danych na pierwsze pół roku. Można z niej skorzystać we wszystkich planach poza najtańszym – wystarczy aktywować ofertę odpowiednim kodem (wpisywanym w koszyku zamówienia):

EXTRA150 daje bonus 6 x 150 GB do planu Fala (30 złotych),

EXTRA500 daje bonus 6 x 500 GB do planu Sztorm (35 złotych),

EXTRA1000 daje bonus 6 x 1000 GB do planu Valhalla (45 złotych).

Z decyzją nie musisz się spieszyć, bo promocja potrwa do 8 stycznia 2026 roku.

Screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Niedawno na łamach Tabletowo.pl pojawił się zaktualizowany ranking tanich ofert na kartę. Fala z katalogu Mobile Vikings okazała się bezkonkurencyjna w kategorii do 30 złotych. Z tym bonusem wypada jeszcze lepiej.