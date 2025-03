Kolejna porażka. Sonos rezygnuje z przełomowego produktu

Ciemne chmury nadal wiszą nad marką Sonos. Producent urządzeń audio rezygnuje z produktu, który miał stać się przełomem dla firmy i mocną konkurencją dla urządzeń oferowanych przez Apple czy Google.

Zepsuta aplikacja Sonos spowodowała lawinę problemów

Sonos to firma specjalizująca się w urządzeniach audio, takich jak głośniki, soundbary czy słuchawki. Sprzęty tego producenta cechują się wysoką jakością, jak np. słuchawki Sonos Ace, choć nowości na rynku pojawia się niewiele.

Niestety, w 2024 roku przedsiębiorstwo popełniło spory błąd podczas aktualizacji swojego ekosystemu. Aplikacja okazała się być ogromną wpadką, już w maju 2024 roku klienci zgłaszali swoje rozczarowanie i niezadowolenie. Choć przez wiele miesięcy firma Sonos usiłowała naprawić popsuty system, to negatywne efekty nie miały końca. Popularna marka opóźniła też premierę nowych produktów.

Wreszcie w październiku 2024 roku przedsiębiorstwo pochwaliło się nowym soundbarem Sonos Arc Ultra oraz subwooferem Sub 4. Ale wygląda na to, że czarne chmury nadal wiszą na firmą.

Pinewood miał być przełomem dla marki Sonos

Sonos zaplanował na 2025 rok premierę odtwarzacza multimedialnego o nazwie kodowej Pinewood. Sprzęt ten miał stać się najważniejszą premierą w bieżącym roku i konkurencją dla przystawek firm, takich jak Apple czy Google. Teraz okazało się, że urządzenie nie zostanie wydane w najbliższym czasie – kierownictwo firmy ogłosiło tę wiadomość podczas spotkania z pracownikami.

Co ciekawe, Pinewood był już w zaawansowanej fazie rozwoju, a od kilku miesięcy również w trakcie testów beta. Zespół pracowników zajmujących się tym produktem został jednak przeniesiony do innych działów, a dyrektor generalny Tom Conrad ustala nowe priorytety w planach tej marki.

Pinewood miał oferować różne aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo – tak, jak działa to np. w Apple TV 4K 3. generacji (2022). Przedsiębiorstwo chciało jednak, aby sprzęt ten był czymś więcej niż zwyczajną przystawką telewizyjną. Urządzenie miało również m.in. pełnić funkcję przełącznika HDMI, obsługiwać passthrough dla konsol do gier i odtwarzaczy Blu-ray 4K, a także stać się częścią systemu złożonego z wielu głośników marki.