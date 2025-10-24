IKEA
Odświeżone akcesoria już w sklepach Ikea. Używasz ich każdego dnia

Natalia Kania-Kuc
Odświeżone akcesoria już w sklepach Ikea. Używasz ich każdego dnia

Sieć sklepów Ikea odświeżyła kolekcję akcesoriów, których każdy z nas używa na co dzień. Szwedzka firma stworzyła też przeurocze, miniaturowe łóżeczko – zgadnij dla „kogo”.

Ikea rozszerza ofertę akcesoriów do elektroniki

Popularna szwedzka marka zaktualizowała kolekcję akcesoriów do smartfonów i tabletów. Produkty te oferowane były od 2023 i 2024 roku. Teraz klienci Ikea mogą kupować przewody Lillhult, Rundhult oraz Sittbrunn w odświeżonym wydaniu.

Seria Lillhult obejmuje kable z plecioną, tekstylną powłoką zewnętrzną, które obsługują transmisję danych z prędkością do 480 Mb/s. Z kolei w kolekcji Rundhult znajdziemy przewód przeznaczony do szybkiego ładowania 100 W – model ten również został wykończony tekstylną powierzchnią z gęstej dzianiny. Ponadto jest wyposażony w złącze USB typu C z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Kolekcja Sittbrunn obejmuje natomiast solidne przewody, które mają wytrzymać nawet 25 tysięcy zgięć bez uszkodzenia.

Kable, przewody USB Ikea Lillhult
Kable, przewody USB Ikea Lillhult
Lillhult (źródło: Ikea)

Obecnie w polskich sklepach Ikea możemy kupić przewody, takie jak:

  • Lillhult USB-A do Lightning o długości 1,5 metra (kolor czerwono-brązowy) – 49,99 złotych,
  • Lillhult USB-A do USB-C o długości 1,5 metra (kolor niebiesko-pomarańczowy) – 14,99 złotych,
  • Lillhult USB-C do USB-C o długości 1,5 metra (kolor zielony) – 24,99 złotych,
  • Lillhult USB-C do USB-C o długości 1,5 metra (kolor pomarańczowo-liliowy) – 19,99 złotych,
  • Lillhult USB-C do USB-C o długości 3 metrów (kolor liliowy) – 34,99 złotych,
  • Lillhult USB-C do Lightning o długości 1,5 metra (kolor różowo-beżowy) – 49,99 złotych,
  • Lillhult USB-C do Lightning o długości 1,5 metra (kolor pomarańczowo-różowy) – 49,99 złotych,
  • Rundhult USB-C do USB-C o długości 1,5 metra (kolor czarno-biały) – 29,99 złotych,
  • Sittbrunn USB-C na USB-C o długości 1,0 metra (kolor jasnozielony) – 10 złotych.
Rundhult USB-C na USB-C, Ikea, kabel, przewód
Rundhult USB-C na USB-C (źródło: Ikea)
Sittbrunn USB-C na USB-C, Ikea, kabel, przewód
Sittbrunn USB-C na USB-C (źródło: Ikea)
(źródło: Ikea)

Idziesz spać? Odłóż smartfon… do łóżka. Obok swojego

Poza odświeżeniem kolekcji przewodów, Ikea w wybranych krajach rozdaje klientom specjalne łóżeczka z funkcją NFC. Miniaturowy mebelek ma pomóc użytkownikom ograniczyć korzystanie ze smartfona w nocy. Jeśli posiadacz przez siedem godzin w ciągu siedmiu nocy przetrwa bez scrollowania, może zdobyć bon do sklepów Ikea.

Zasada działania jest prosta – wystarczy, że klient zainstaluje na swoim smartfonie aplikację Ikea UAE (iOS) i wyrazi zgodę na śledzenie ruchu. Po uruchomieniu aplikacji użytkownik musi ułożyć smartfon do snu. Apka w tle obliczy czas, gdy urządzenie „odpoczywało”.

Aby odebrać kupon smartfon musi przespać siedem nocy po siedem godzin. Niestety, wyjątkowe łóżeczko jest wyłącznie materiałem promocyjnym, przekazywanym klientom z USA i Emiratów Arabskich po wydaniu odpowiedniej kwoty w sklepie Ikea. Podobno mebelek robi sporą furorę, więc istnieje cień szansy, że w przyszłości pojawi się również u nas.

Warto przypomnieć, że Ikea uruchomiła już swoją nową platformę second-hand w Polsce. Teraz możesz dać swoim szwedzkim meblom drugie życie, zamiast wywozić je na PSZOK.

Natalia Kania-Kuc
