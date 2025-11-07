Promocje

Tchnij nowe życie w swój sprzęt marki Huawei. Teraz zrobisz to taniej

Grzegorz Dąbek·
Sprzedawane (nie od) dziś urządzenia elektroniczne (często) cechują się wysoką trwałością, jednak czasami potrzebują one „odświeżenia”, aby służyły dalej. Nowa promocja Huawei pozwoli to zrobić w niższej cenie.

Promocja na usługi serwisowe Huawei

Promocja Huawei uwzględnia zarówno urządzenia objęte jeszcze ochroną gwarancyjną, jak i egzemplarze, dla których gwarancja już się zakończyła. Mogą z niej skorzystać właściciele smartfonów, smartwatchy, tabletów oraz innych sprzętów tego producenta. Obowiązuje ona w Autoryzowanych Centrach Serwisowych, a także w przypadku skorzystania z usługi door-to-door.

Promocja na usługi serwisowe Huawei obejmuje m.in. wymianę akumulatora na nowy w cenie od 99 złotych oraz zwolnienie z kosztów usługi w przypadku naprawy urządzenia, którego gwarancja producenta już wygasła. Oznacza to, że klient pokrywa jedynie koszty wykorzystanych części.

Ponadto osoby, które skorzystają z usług Autoryzowanego Centrum Serwisowego Huawei, dostaną za darmo folię na ekran swojego smartfona lub smartwatcha. Oczywiście zostanie ona od razu bezpłatnie nałożona. Promocja nie obejmuje jednak niektórych smartfonów marki: Mate Xs, Mate Xs 2, Mate X3, Mate XT Ultimate i P50 Pocket.

To wciąż nie wszystko, ponieważ wszyscy klienci, którzy skorzystają z promocji w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Huawei lub poprzez bezpłatną usługę naprawy wysyłkowej, mogą otrzymać upominek w postaci ładowarki samochodowej, ładowarki do zegarka lub paska do smartwatcha. Liczba gratisów w puli jest jednak ograniczona. W ACS dostępne są też rabaty na wybrane akcesoria.

promocja na usługi serwisowe huawei do stycznia 2026 roku
źródło: Huawei

Jak skorzystać z promocji na usługi serwisowe?

Autoryzowane Centra Serwisowe Huawei znajdują się w pięciu miastach:

  • w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 90,
  • w Katowicach przy ulicy Korfantego 2,
  • w Łodzi przy ulicy Wigury 11,
  • w Poznaniu przy ulicy Mostowej 38,
  • w Warszawie przy ulicy Kruczej 50.

Z bezpłatnej usługi door-to-door można natomiast skorzystać za pośrednictwem tej strony internetowej. Trzeba na niej wypełnić formularz oraz zamówić kuriera. Po dokonanej naprawie urządzenie zostanie wysłane na wskazany adres. Koszty odbioru i wysyłki pokrywa Huawei.

Promocja na usługi serwisowe Huawei potrwa do 15 stycznia 2026 roku. Każda osoba może z niej skorzystać wielokrotnie, ale konkretny rodzaj naprawy można wykonać w jej ramach tylko raz w danym urządzeniu.

