Prosty telefon dla oszczędnych. Zalet ma co najmniej kilka

W sprzedaży zadebiutował myPhone 7340 LTE. Można go opisać za pomocą dwóch przymiotników – prosty i tani.

myPhone 7340 LTE, czyli ekran IPS, VoLTE i dual SIM

Owszem, flagowe smartfony Samsunga, Huawei czy OnePlus mogą budzić zachwyt, ale nie brakuje osób, które z różnych powodów szukają wyraźnie innych urządzeń. Oczekiwania takich klientów zdaje się świetnie rozumieć marka myPhone. Niedawno pokazany został prosty telefon z klapką – myPhone Tango 2 LTE, a teraz dołącza do niego model myPhone 7340 LTE.

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji 2,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 240×320 pikseli. Przestrzeń na dane wynosi 128 MB i w razie konieczności można ją rozbudować za pomocą karty pamięci microSD – maksymalnie o 64 GB. Z kolei akumulator o pojemności 1400 mAh – według deklaracji producenta – ma zapewnić do 14 dni w trybie czuwania lub nawet 6 godzin rozmów. Telefon wyposażony jest też w 2 Mpix aparat, natomiast umieszczoną obok diodę LED można wykorzystać również w roli latarki.

Na pokładzie myPhone 7340 LTE nie zabrakło miejsca dla modułu LTE. Zaletą jest z pewnością obsługa VoLTE, co zapowiada wysoką jakość rozmów. Do tego dochodzi dual SIM, czyli możliwość korzystania z dwóch kart SIM (Dual Standby). Wiele osób powinno docenić również obecność fizycznych, sporych przycisków.

fot. myPhone

Należy też oczekiwać, że oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o łatwej i intuicyjnej obsłudze. Bez wodotrysków i zbędnych funkcji. Oczywiście podstawowe funkcje, jak kalkulator czy budzik, są dostępne.

Producent wspomina o aluminiowej obudowie, aczkolwiek grafiki sugerują, że nie wszystkie elementy zostały wykonane z tego materiału. Wymiary telefonu wynoszą 134x55x10 mm, a jego waga to 114 gramów. Warto jeszcze wiedzieć, że sprzedawany jest w pudełku wraz z kablem z końcówką USB-C, ale bez ładowarki.

fot. myPhone

myPhone 7340 LTE – cena i dostępność

Jak już wspomniałem, myPhone 7340 LTE to propozycja dla oszczędnych. Telefon został wyceniony na 199 złotych. Dostępny jest już w wybranych sklepach z elektroniką.