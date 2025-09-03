Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) źródło tabletowo.pl
Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) | fot. Jakub Malec, Tabletowo.pl
Tablet, a może laptop? Nowości Acera zadowolą każdego

Grzegorz Dąbek
Tablet, a może laptop? Nowości Acera zadowolą każdego

Dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem targów IFA 2025 w Berlinie Acer zaprezentował mnóstwo nowego sprzętu, który trafi do sprzedaży w bliższej lub dalszej przyszłości.

Nowe tablety Acera do pracy i rozrywki na IFA 2025

Według producenta nowe tablety mają sprawdzić się zarówno jako narzędzie do pracy, jak i rozrywki. Model Acer Iconia X12 (X12-21M) wyposażono w 12,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, procesor MediaTek Helio G99, do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS i akumulator o pojemności 8000 mAh.

Acer Iconia X14 (X14-M1N) ma taką samą baterię oraz ilości pamięci, ale w jego przypadku producent zastosował szybsze kości LPDDR5 i UFS 3.1. Urządzenie otrzymało też 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i SoC Allwinner A733 z NPU.

Acer Iconia X12 (X12-21M)Acer Iconia X14 (X14-M1N)
WyświetlaczAMOLED
12,6 cala
2560×1600 pikseli
60 Hz
jasność do 400 nitów		OLED
14 cali
1920×1200 pikseli
60 Hz
ProcesorMediaTek Helio G99Allwinner A733 z NPU
RAMdo 8 GB
LPDDR4X		do 8 GB
LPDDR5
Pamięć wbudowanado 256 GB
UFS		do 256 GB
UFS 3.1
Slot na microSDTAK, do 1 TBTAK, do 1 TB
Akumulator8000 mAh8000 mAh
Aparat z przodu5 Mpix5 Mpix
Aparat z tyłu13 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą
ŁącznośćBluetooth 5.2+, Wi-Fi 5, GPS, USB-CBluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB-C
Głośniki stereoTAK, czteryTAK, cztery
Wymiary286,2×184,4×6,5 mm324,6x211x8 mm
Waga500 gramów910 gramów
System operacyjnyAndroid 15Android 15
Cena, dostępnośćod 280 euro, od listopada 2025 rokuod 310 euro, od listopada 2025 roku
tablet acer iconia x12 x12-21m
Na pierwszej grafice Acer Iconia X12, na pozostały Acer Iconia X14 (źródło: Acer)

Kolejne dwa tablety, Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Acer Iconia A14 (A14-M1N), zapewnić mają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą. W ich przypadku producent podkreśla procesor z modułem NPU, który umożliwia korzystanie z funkcji AI, choć na uwagę zasługuje również wbudowana nóżka z tyłu obudowy.

Acer Iconia A14 (A14-M1N)Acer Iconia A16 (A16-M1N)
WyświetlaczIPS
14 cali
1920×1200 pikseli		IPS
16 cali
1920×1200 pikseli
ProcesorAllwinner A733 z NPUAllwinner A733 z NPU
RAMdo 8 GB
LPDDR5		do 8 GB
LPDDR5
Pamięć wbudowanado 256 GB
UFS 3.1		do 256 GB
UFS 3.1
Akumulator8000 mAh8000 mAh
Aparat na przodzie5 Mpix5 Mpix
Aparat na tyle8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą
ŁącznośćBluetooth 5.4+, Wi-Fi 6, USB-CBluetooth 5.4+, Wi-Fi 6, USB-C
Głośniki stereoTAK, czteryTAK, cztery
Wymiary324,6x211x8 mm369,5×240,2×8,9 mm
Waga910 gramów980 gramów
System operacyjnyAndroid 15Android 15
Cena, dostępnośćod 260 euro, od listopada 2025 rokuod 300 euro, od listopada 2025 roku
tablet acer iconia a14 a14-m1n acer iconia a16 a16-m1n
Acer Iconia A14 (A14-M1N) / Acer Iconia A16 (A16-M1N) – oba wyglądają identycznie | źródło: Acer

Acer zaprezentował na IFA 2025 również przenośny monitor Amadana 16APM1QJ o przekątnej 15,6 cala i dwa monitory o klasycznej budowie. Pierwszy to Amadana 27ART0 P1 z 27-calowym panelem IPS z odświeżaniem 120 Hz, a drugi Acer CE270U Z z 26,5-calową matrycą OLED o rozdzielczości 2560×1440 pikseli z odświeżaniem 280 Hz i jasnością HDR do 1000 nitów.

monitor acer ce270u z
Acer CE270U Z (źródło: Acer)
monitor amadana 16apm1qj
Amadana 16APM1QJ (źródło: Acer)
monitor amadana 27art0 p1
Amadana 27ART0 P1 (źródło: Acer)

Amadana 16APM1QJ ma kosztować od 119 euro, Amadana 27ART0 P1 od 169 euro, a Acer CE270U Z od 699 euro. Wszystkie trafią do sprzedaży w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 roku.

Laptopy dla uczniów, dla biznesu i dla każdego

Tajwański producent przywiózł do Berlina również trzy laptopy, skierowane do różnych grup docelowych. Pierwszy z nich to Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN), który jest pierwszym Chromebookiem marki z procesorem MediaTek Kompanio Ultra (910) i zintegrowanym układem NPU (o wydajności do 50 TOPS). Wysoką jakość grafiki ma z kolei zapewnić zintegrowana karta graficzna Immortalis-G925 MC11. Przy tym urządzenie będzie działać długo, bo nawet do 17 godzin.

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) wyposażono również w 14-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2880×1800 lub 1920×1200 pikseli (będą dostępne dwie wersje) ze wsparciem dla obsługi rysikiem, do 16 GB LPDDR5X RAM i do 256 GB pamięci UFS 4.0, a także głośniki stereo skierowane ku górze z dźwiękiem DTS oraz Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7.

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) będzie dostępny w regionie EMEA od października 2025 roku w cenie od 699 euro. Jego nabywcy otrzymają w pakiecie roczny dostęp do planu Google AI Pro.

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) | źródło: Acer

Dla klientów biznesowych powstał zaś Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), który ma nadawać się również do pracy w podróży z uwagi na niską masę – 1,27 kg. Jego posiadacze będą mogli liczyć na wysoką wydajność dzięki procesorom Intel Core Ultra (do 7 258V) oraz do 32 GB RAM LPDDR5X, a także sięgający nawet 12 godzin czas pracy na akumulatorze.

Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) odda do dyspozycji również 14-calowy wyświetlacz (IPS lub OLED) o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i jasności do 500 nitów, dysk PCIe Gen 4 SSD do 1 TB, głośniki stereo z systemem DTS:X Ultra Audio, moduły łączności Bluetooth 5.4+ i Wi-Fi 7 oraz szereg rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo (w tym zasłonkę kamery i blokadę Kensington w formacie nano).

Laptop będzie dostępny w regionie EMEA w czwartym kwartale 2025 roku w cenie od 899 euro.

laptop acer travelmate x4 14 ai tmx414-51 źródło tabletowo.pl
Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) | fot. Jakub Malec, Tabletowo.pl)

Do największego grona skierowany jest zaś najbardziej „uniwersalny” Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) z procesorami AMD Ryzen AI (5 330, 5 340, 7 350), kartami graficznymi AMD Radeon 820M/840M/860M, do 32 GB RAM LPDDR5, dyskiem SSD M.2 PCIe Gen 4 o pojemności do 1 TB, kamerą 2 Mpix z przesłoną prywatności i akumulatorem, wystarczającym na nawet 13 godzin odtwarzania wideo.

Jako że jest to laptop klasy Copilot+ PC, użytkownicy będą mogli korzystać z szeregu inteligentnych funkcji, takich jak Recall i Click to Do oraz ulepszone wyszukiwanie. Zrobią to na ekranie o przekątnej 16 cali – AMOLED 2880×1800 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz lub 1920×1200 pikseli i 60 Hz (w zależności od wersji).

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) źródło tabletowo.pl
Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) źródło tabletowo.pl
Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) źródło tabletowo.pl
Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) źródło tabletowo.pl
Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) | fot. Jakub Malec, Tabletowo.pl

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie 2025 roku w cenie od 999 euro.

