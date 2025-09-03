Tablet, a może laptop? Nowości Acera zadowolą każdego

Dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem targów IFA 2025 w Berlinie Acer zaprezentował mnóstwo nowego sprzętu, który trafi do sprzedaży w bliższej lub dalszej przyszłości.

Nowe tablety Acera do pracy i rozrywki na IFA 2025

Według producenta nowe tablety mają sprawdzić się zarówno jako narzędzie do pracy, jak i rozrywki. Model Acer Iconia X12 (X12-21M) wyposażono w 12,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, procesor MediaTek Helio G99, do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS i akumulator o pojemności 8000 mAh.

Acer Iconia X14 (X14-M1N) ma taką samą baterię oraz ilości pamięci, ale w jego przypadku producent zastosował szybsze kości LPDDR5 i UFS 3.1. Urządzenie otrzymało też 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i SoC Allwinner A733 z NPU.

Acer Iconia X12 (X12-21M) Acer Iconia X14 (X14-M1N) Wyświetlacz AMOLED

12,6 cala

2560×1600 pikseli

60 Hz

jasność do 400 nitów OLED

14 cali

1920×1200 pikseli

60 Hz Procesor MediaTek Helio G99 Allwinner A733 z NPU RAM do 8 GB

LPDDR4X do 8 GB

LPDDR5 Pamięć wbudowana do 256 GB

UFS do 256 GB

UFS 3.1 Slot na microSD TAK, do 1 TB TAK, do 1 TB Akumulator 8000 mAh 8000 mAh Aparat z przodu 5 Mpix 5 Mpix Aparat z tyłu 13 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą 8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą Łączność Bluetooth 5.2+, Wi-Fi 5, GPS, USB-C Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB-C Głośniki stereo TAK, cztery TAK, cztery Wymiary 286,2×184,4×6,5 mm 324,6x211x8 mm Waga 500 gramów 910 gramów System operacyjny Android 15 Android 15 Cena, dostępność od 280 euro, od listopada 2025 roku od 310 euro, od listopada 2025 roku

Na pierwszej grafice Acer Iconia X12, na pozostały Acer Iconia X14 (źródło: Acer)

Kolejne dwa tablety, Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Acer Iconia A14 (A14-M1N), zapewnić mają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą. W ich przypadku producent podkreśla procesor z modułem NPU, który umożliwia korzystanie z funkcji AI, choć na uwagę zasługuje również wbudowana nóżka z tyłu obudowy.

Acer Iconia A14 (A14-M1N) Acer Iconia A16 (A16-M1N) Wyświetlacz IPS

14 cali

1920×1200 pikseli IPS

16 cali

1920×1200 pikseli Procesor Allwinner A733 z NPU Allwinner A733 z NPU RAM do 8 GB

LPDDR5 do 8 GB

LPDDR5 Pamięć wbudowana do 256 GB

UFS 3.1 do 256 GB

UFS 3.1 Akumulator 8000 mAh 8000 mAh Aparat na przodzie 5 Mpix 5 Mpix Aparat na tyle 8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą 8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą Łączność Bluetooth 5.4+, Wi-Fi 6, USB-C Bluetooth 5.4+, Wi-Fi 6, USB-C Głośniki stereo TAK, cztery TAK, cztery Wymiary 324,6x211x8 mm 369,5×240,2×8,9 mm Waga 910 gramów 980 gramów System operacyjny Android 15 Android 15 Cena, dostępność od 260 euro, od listopada 2025 roku od 300 euro, od listopada 2025 roku

Acer Iconia A14 (A14-M1N) / Acer Iconia A16 (A16-M1N) – oba wyglądają identycznie | źródło: Acer

Acer zaprezentował na IFA 2025 również przenośny monitor Amadana 16APM1QJ o przekątnej 15,6 cala i dwa monitory o klasycznej budowie. Pierwszy to Amadana 27ART0 P1 z 27-calowym panelem IPS z odświeżaniem 120 Hz, a drugi Acer CE270U Z z 26,5-calową matrycą OLED o rozdzielczości 2560×1440 pikseli z odświeżaniem 280 Hz i jasnością HDR do 1000 nitów.

Amadana 16APM1QJ ma kosztować od 119 euro, Amadana 27ART0 P1 od 169 euro, a Acer CE270U Z od 699 euro. Wszystkie trafią do sprzedaży w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 roku.

Laptopy dla uczniów, dla biznesu i dla każdego

Tajwański producent przywiózł do Berlina również trzy laptopy, skierowane do różnych grup docelowych. Pierwszy z nich to Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN), który jest pierwszym Chromebookiem marki z procesorem MediaTek Kompanio Ultra (910) i zintegrowanym układem NPU (o wydajności do 50 TOPS). Wysoką jakość grafiki ma z kolei zapewnić zintegrowana karta graficzna Immortalis-G925 MC11. Przy tym urządzenie będzie działać długo, bo nawet do 17 godzin.

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) wyposażono również w 14-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2880×1800 lub 1920×1200 pikseli (będą dostępne dwie wersje) ze wsparciem dla obsługi rysikiem, do 16 GB LPDDR5X RAM i do 256 GB pamięci UFS 4.0, a także głośniki stereo skierowane ku górze z dźwiękiem DTS oraz Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7.

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) będzie dostępny w regionie EMEA od października 2025 roku w cenie od 699 euro. Jego nabywcy otrzymają w pakiecie roczny dostęp do planu Google AI Pro.

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) | źródło: Acer

Dla klientów biznesowych powstał zaś Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), który ma nadawać się również do pracy w podróży z uwagi na niską masę – 1,27 kg. Jego posiadacze będą mogli liczyć na wysoką wydajność dzięki procesorom Intel Core Ultra (do 7 258V) oraz do 32 GB RAM LPDDR5X, a także sięgający nawet 12 godzin czas pracy na akumulatorze.

Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) odda do dyspozycji również 14-calowy wyświetlacz (IPS lub OLED) o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i jasności do 500 nitów, dysk PCIe Gen 4 SSD do 1 TB, głośniki stereo z systemem DTS:X Ultra Audio, moduły łączności Bluetooth 5.4+ i Wi-Fi 7 oraz szereg rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo (w tym zasłonkę kamery i blokadę Kensington w formacie nano).

Laptop będzie dostępny w regionie EMEA w czwartym kwartale 2025 roku w cenie od 899 euro.

Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) | fot. Jakub Malec, Tabletowo.pl)

Do największego grona skierowany jest zaś najbardziej „uniwersalny” Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) z procesorami AMD Ryzen AI (5 330, 5 340, 7 350), kartami graficznymi AMD Radeon 820M/840M/860M, do 32 GB RAM LPDDR5, dyskiem SSD M.2 PCIe Gen 4 o pojemności do 1 TB, kamerą 2 Mpix z przesłoną prywatności i akumulatorem, wystarczającym na nawet 13 godzin odtwarzania wideo.

Jako że jest to laptop klasy Copilot+ PC, użytkownicy będą mogli korzystać z szeregu inteligentnych funkcji, takich jak Recall i Click to Do oraz ulepszone wyszukiwanie. Zrobią to na ekranie o przekątnej 16 cali – AMOLED 2880×1800 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz lub 1920×1200 pikseli i 60 Hz (w zależności od wersji).

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) | fot. Jakub Malec, Tabletowo.pl

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie 2025 roku w cenie od 999 euro.