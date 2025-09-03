Tablet, a może laptop? Nowości Acera zadowolą każdego

Dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem targów IFA 2025 w Berlinie Acer zaprezentował mnóstwo nowego sprzętu, który trafi do sprzedaży w bliższej lub dalszej przyszłości.
Nowe tablety Acera do pracy i rozrywki na IFA 2025
Według producenta nowe tablety mają sprawdzić się zarówno jako narzędzie do pracy, jak i rozrywki. Model Acer Iconia X12 (X12-21M) wyposażono w 12,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, procesor MediaTek Helio G99, do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS i akumulator o pojemności 8000 mAh.
Acer Iconia X14 (X14-M1N) ma taką samą baterię oraz ilości pamięci, ale w jego przypadku producent zastosował szybsze kości LPDDR5 i UFS 3.1. Urządzenie otrzymało też 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i SoC Allwinner A733 z NPU.
|Acer Iconia X12 (X12-21M)
|Acer Iconia X14 (X14-M1N)
|Wyświetlacz
|AMOLED
12,6 cala
2560×1600 pikseli
60 Hz
jasność do 400 nitów
|OLED
14 cali
1920×1200 pikseli
60 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G99
|Allwinner A733 z NPU
|RAM
|do 8 GB
LPDDR4X
|do 8 GB
LPDDR5
|Pamięć wbudowana
|do 256 GB
UFS
|do 256 GB
UFS 3.1
|Slot na microSD
|TAK, do 1 TB
|TAK, do 1 TB
|Akumulator
|8000 mAh
|8000 mAh
|Aparat z przodu
|5 Mpix
|5 Mpix
|Aparat z tyłu
|13 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą
|8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą
|Łączność
|Bluetooth 5.2+, Wi-Fi 5, GPS, USB-C
|Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK, cztery
|TAK, cztery
|Wymiary
|286,2×184,4×6,5 mm
|324,6x211x8 mm
|Waga
|500 gramów
|910 gramów
|System operacyjny
|Android 15
|Android 15
|Cena, dostępność
|od 280 euro, od listopada 2025 roku
|od 310 euro, od listopada 2025 roku
Kolejne dwa tablety, Acer Iconia A16 (A16-M1N) i Acer Iconia A14 (A14-M1N), zapewnić mają równowagę między wydajnością a codzienną wygodą. W ich przypadku producent podkreśla procesor z modułem NPU, który umożliwia korzystanie z funkcji AI, choć na uwagę zasługuje również wbudowana nóżka z tyłu obudowy.
|Acer Iconia A14 (A14-M1N)
|Acer Iconia A16 (A16-M1N)
|Wyświetlacz
|IPS
14 cali
1920×1200 pikseli
|IPS
16 cali
1920×1200 pikseli
|Procesor
|Allwinner A733 z NPU
|Allwinner A733 z NPU
|RAM
|do 8 GB
LPDDR5
|do 8 GB
LPDDR5
|Pamięć wbudowana
|do 256 GB
UFS 3.1
|do 256 GB
UFS 3.1
|Akumulator
|8000 mAh
|8000 mAh
|Aparat na przodzie
|5 Mpix
|5 Mpix
|Aparat na tyle
|8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą
|8 Mpix z autofokusem i diodą doświetlającą
|Łączność
|Bluetooth 5.4+, Wi-Fi 6, USB-C
|Bluetooth 5.4+, Wi-Fi 6, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK, cztery
|TAK, cztery
|Wymiary
|324,6x211x8 mm
|369,5×240,2×8,9 mm
|Waga
|910 gramów
|980 gramów
|System operacyjny
|Android 15
|Android 15
|Cena, dostępność
|od 260 euro, od listopada 2025 roku
|od 300 euro, od listopada 2025 roku
Acer zaprezentował na IFA 2025 również przenośny monitor Amadana 16APM1QJ o przekątnej 15,6 cala i dwa monitory o klasycznej budowie. Pierwszy to Amadana 27ART0 P1 z 27-calowym panelem IPS z odświeżaniem 120 Hz, a drugi Acer CE270U Z z 26,5-calową matrycą OLED o rozdzielczości 2560×1440 pikseli z odświeżaniem 280 Hz i jasnością HDR do 1000 nitów.
Amadana 16APM1QJ ma kosztować od 119 euro, Amadana 27ART0 P1 od 169 euro, a Acer CE270U Z od 699 euro. Wszystkie trafią do sprzedaży w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 roku.
Laptopy dla uczniów, dla biznesu i dla każdego
Tajwański producent przywiózł do Berlina również trzy laptopy, skierowane do różnych grup docelowych. Pierwszy z nich to Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN), który jest pierwszym Chromebookiem marki z procesorem MediaTek Kompanio Ultra (910) i zintegrowanym układem NPU (o wydajności do 50 TOPS). Wysoką jakość grafiki ma z kolei zapewnić zintegrowana karta graficzna Immortalis-G925 MC11. Przy tym urządzenie będzie działać długo, bo nawet do 17 godzin.
Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) wyposażono również w 14-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2880×1800 lub 1920×1200 pikseli (będą dostępne dwie wersje) ze wsparciem dla obsługi rysikiem, do 16 GB LPDDR5X RAM i do 256 GB pamięci UFS 4.0, a także głośniki stereo skierowane ku górze z dźwiękiem DTS oraz Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7.
Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) będzie dostępny w regionie EMEA od października 2025 roku w cenie od 699 euro. Jego nabywcy otrzymają w pakiecie roczny dostęp do planu Google AI Pro.
Dla klientów biznesowych powstał zaś Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51), który ma nadawać się również do pracy w podróży z uwagi na niską masę – 1,27 kg. Jego posiadacze będą mogli liczyć na wysoką wydajność dzięki procesorom Intel Core Ultra (do 7 258V) oraz do 32 GB RAM LPDDR5X, a także sięgający nawet 12 godzin czas pracy na akumulatorze.
Acer TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) odda do dyspozycji również 14-calowy wyświetlacz (IPS lub OLED) o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i jasności do 500 nitów, dysk PCIe Gen 4 SSD do 1 TB, głośniki stereo z systemem DTS:X Ultra Audio, moduły łączności Bluetooth 5.4+ i Wi-Fi 7 oraz szereg rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo (w tym zasłonkę kamery i blokadę Kensington w formacie nano).
Laptop będzie dostępny w regionie EMEA w czwartym kwartale 2025 roku w cenie od 899 euro.
Do największego grona skierowany jest zaś najbardziej „uniwersalny” Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) z procesorami AMD Ryzen AI (5 330, 5 340, 7 350), kartami graficznymi AMD Radeon 820M/840M/860M, do 32 GB RAM LPDDR5, dyskiem SSD M.2 PCIe Gen 4 o pojemności do 1 TB, kamerą 2 Mpix z przesłoną prywatności i akumulatorem, wystarczającym na nawet 13 godzin odtwarzania wideo.
Jako że jest to laptop klasy Copilot+ PC, użytkownicy będą mogli korzystać z szeregu inteligentnych funkcji, takich jak Recall i Click to Do oraz ulepszone wyszukiwanie. Zrobią to na ekranie o przekątnej 16 cali – AMOLED 2880×1800 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz lub 1920×1200 pikseli i 60 Hz (w zależności od wersji).
Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie 2025 roku w cenie od 999 euro.