Płacisz za Google Gemini? Możesz zaoszczędzić

Usługę Google AI Pro, która zapewnia dostęp do m.in. lepszego Gemini, można teraz zakupić w rocznej subskrypcji. Pozwala to zaoszczędzić nieco pieniędzy.

Google AI Pro w rocznej subskrypcji

Zanim przejdziemy do głównej informacji, wypada przypomnieć, że od niedawna plan AI Premium ma nową nazwę, czyli właśnie Google AI Pro. Zmiana została ogłoszona wraz z zapowiedzią dodania dostępu do możliwości tworzenia filmów AI w narzędziu Flow (Veo 2). Dowiedzieliśmy się jeszcze, że osoby płacące za usługę zyskają Gemini w Google Chrome.

Teraz plan Google AI Pro doczekał się rozszerzenia opcji jego opłacania. Dotychczas klienci mogli zdecydować się na miesięczną subskrypcję, której cena startowała od 97,99 złotych. Aktualnie możliwe jest wykupienie rocznej subskrypcji, która pozwala zaoszczędzić 16% z perspektywy rocznego korzystania z narzędzi AI i innych funkcji.

Warto zaznaczyć, że plan Google AI Pro w miesięcznej subskrypcji oferowany jest w czterech wariantach, które różnią się dostępną przestrzenią w chmurze Google. Użytkownik może wybrać wersję 2 TB za wspomniane 97,99 złotych, 5 TB za 117,99 złotych, 10 TB za 234,99 złotych oraz 20 TB w cenie 469,99 złotych.

Natomiast roczna subskrypcja ograniczona jest do wariantów 2 TB i 5 TB, które kosztują, odpowiednio, 979,99 i 1179,99 złotych rocznie. W obu przypadkach – jak już napisałem – płacimy o 16% mniej względem opłacania każdego miesiąca oddzielnie. Co natomiast z wersjami 10 i 20 TB? Cóż, tutaj pozostaje nadal korzystanie z miesięcznej subskrypcji.

Co oferuje Google AI Pro?

Oczywiście z Google Gemini możemy korzystać bezpłatnie, ale wówczas do dyspozycji dostajemy funkcje AI z ograniczeniami. Natomiast w ramach Google AI Pro mamy:

szerszy dostęp do modelu 2.5 Pro i funkcji Deep Research w 2.5 Pro, a także możliwość generowania filmów z ograniczonym dostępem do Veo 3 Fast,

wyższe limity dotyczące tworzenia filmów z obrazów za pomocą Veo 2,

1000 punktów do wydania na AI miesięcznie we Flow i Whisk,

NotebookLM z 5 razy większą liczbą podsumowań audio, notatkami i innymi funkcjami,

funkcje Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach,

Gemini w Chrome (obecnie tylko w Stanach Zjednoczonych),

minimum 2 TB łącznego miejsca na dane w Zdjęciach, Gmailu oraz na Dysku.

Wypada wspomnieć, że w maju zadebiutował plan Google AI Ultra. Został on stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach i od niedawna można go wykupić również w Polsce – cena to 1229,99 złotych miesięcznie, ale przez trzy pierwsze miesiące za korzystanie zapłacimy 609,99 złotych za każdy miesiąc.