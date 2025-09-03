Świetny gratis do smartfona. Zobacz, co musisz zrobić

Południowokoreański producent elektroniki wystartował z nowa promocją. Po zakupie wybranych smartfonów możesz odebrać świetne słuchawki douszne do kompletu. Ale liczy się czas.

Kup smartfon i odbierz świetny gratis do kompletu

Samsung zaanonsował nową promocję. Jeśli akurat chcesz kupić składany smartfon, możesz odebrać gratis świetne słuchawki douszne. Aby skorzystać z promocji, należy wpierw kupić jeden z wybranych modeli. Zakupu trzeba dokonać do 14 września 2025 roku u jednego z partnerów handlowych uczestniczących w promocji.

Promocja obejmuje trzy modele smartfonów, które oferowane są w różnych wariantach kolorystycznych i pamięciowych.

Model urządzenia Dostępne wersje kolorystyczne Dostępne warianty pamięci i cena Samsung Galaxy Z Fold 7 Granatowy

Czarny

Srebrny

Miętowy (tylko w oficjalnym sklepie Samsunga) 12/256 GB – 8799 złotych

12/512 GB – 9299 złotych

16 GB/1 TB – 10599 złotych Samsung Galaxy Z Flip 7 Granatowy

Czarny

Czerwony

Miętowy (tylko w oficjalnym sklepie Samsunga) 12/256 GB – 4819 złotych

12/512 GB – 5499 złotych Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Czarny

Biały 8/128 GB – 4299 złotych

8/256 GB – 4499 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 7 i Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zasady promocji – kup smartfon i odbierz słuchawki gratis

Po dokonaniu zakupu konieczne jest aktywowanie kupionego urządzenia maksymalnie do 21 września 2025 roku. Przez aktywację rozumie się uruchomienie smartfona na terytorium Polski, posiadanie dostępu do sieci oraz zaakceptowanie warunków EULA. Uczestnik promocji musi także zalogować się w aplikacji Samsung Members i stuknąć w baner promocyjny, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy do 28 września 2025 roku (formularz można przesłać wyłącznie z terenu Polski).

Jeśli zgłoszenie przejdzie pozytywną weryfikację, w ciągu 30 dni zostaną do Was wysłane słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro w kolorze grafitowym – sporo informacji na ich temat przeczytacie w recenzji na Tabletowo.pl. Warto wspomnieć, że obecna cena Galaxy Buds 3 Pro wynosi około 699 złotych. Co ważne – liczy się szybkość. Gratisy są limitowane, a ich łączna pula obejmuje 3500 sztuk.

Zgodnie z regulaminem – w przypadku zwrotu smartfona, konieczne jest także zwrócenie gratisowych słuchawek Samsung Galaxy Buds 3.