szczęście, kobieta, uszy, słuchawki, czapka, smartfon, cieszy się
(źródło: juan mendez | Pexels)
Promocje

Świetny gratis do smartfona. Zobacz, co musisz zrobić

Natalia Kania-Kuc
Południowokoreański producent elektroniki wystartował z nowa promocją. Po zakupie wybranych smartfonów możesz odebrać świetne słuchawki douszne do kompletu. Ale liczy się czas.

Kup smartfon i odbierz świetny gratis do kompletu

Samsung zaanonsował nową promocję. Jeśli akurat chcesz kupić składany smartfon, możesz odebrać gratis świetne słuchawki douszne. Aby skorzystać z promocji, należy wpierw kupić jeden z wybranych modeli. Zakupu trzeba dokonać do 14 września 2025 roku u jednego z partnerów handlowych uczestniczących w promocji.

Promocja obejmuje trzy modele smartfonów, które oferowane są w różnych wariantach kolorystycznych i pamięciowych.

Model urządzeniaDostępne wersje kolorystyczneDostępne warianty pamięci i cena
Samsung Galaxy Z Fold 7Granatowy
Czarny
Srebrny
Miętowy (tylko w oficjalnym sklepie Samsunga)		12/256 GB – 8799 złotych
12/512 GB – 9299 złotych
16 GB/1 TB – 10599 złotych
Samsung Galaxy Z Flip 7Granatowy
Czarny
Czerwony
Miętowy (tylko w oficjalnym sklepie Samsunga)		12/256 GB – 4819 złotych
12/512 GB – 5499 złotych
Samsung Galaxy Z Flip 7 FECzarny
Biały		8/128 GB – 4299 złotych
8/256 GB – 4499 złotych
smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7,
Samsung Galaxy Z Fold 7 i Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zasady promocji – kup smartfon i odbierz słuchawki gratis

Po dokonaniu zakupu konieczne jest aktywowanie kupionego urządzenia maksymalnie do 21 września 2025 roku. Przez aktywację rozumie się uruchomienie smartfona na terytorium Polski, posiadanie dostępu do sieci oraz zaakceptowanie warunków EULA. Uczestnik promocji musi także zalogować się w aplikacji Samsung Members i stuknąć w baner promocyjny, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy do 28 września 2025 roku (formularz można przesłać wyłącznie z terenu Polski).

Jeśli zgłoszenie przejdzie pozytywną weryfikację, w ciągu 30 dni zostaną do Was wysłane słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro w kolorze grafitowym – sporo informacji na ich temat przeczytacie w recenzji na Tabletowo.pl. Warto wspomnieć, że obecna cena Galaxy Buds 3 Pro wynosi około 699 złotych. Co ważne – liczy się szybkość. Gratisy są limitowane, a ich łączna pula obejmuje 3500 sztuk.

Zgodnie z regulaminem – w przypadku zwrotu smartfona, konieczne jest także zwrócenie gratisowych słuchawek Samsung Galaxy Buds 3.

Gdzie kupić?

Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB

Samsung Galaxy Z Fold 7
ok. 8799 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 września 2025)
Samsung
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
OleOle
Zawiera linki afiliacyjne.
Gdzie kupić?

Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB

Samsung Galaxy Z Flip 7
ok. 4819 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 września 2025)
Samsung
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
OleOle
Zawiera linki afiliacyjne.
Gdzie kupić?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8/128 GB

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
ok. 4299 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 września 2025)
Samsung
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
OleOle
Zawiera linki afiliacyjne.
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

