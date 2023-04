Interesująca promocja T-Mobile: kupujesz jeden telefon Xiaomi, a z salonu wychodzisz z dwoma

Tragedia w trzech aktach. Oszukali go! Wszedł do salonu T-Mobile po jeden smartfon, a wcisnęli mu dwa. Teraz będzie musiał jeden oddać teściowej i odbierać od niej połączenia. Wyrazy współczucia.

T-Mobile + Xiaomi = 2 Xiaomi

Dziwnie liczą w tym T-Mobile, ale nie będziemy się specjalnie czepiać. Otóż operator uruchomił promocję, w której decydując się na abonament w ofercie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” oraz dobierając do tego smartfon Redmi Note 12 Pro 5G, dostaniemy… jeszcze jeden smartfon.

Gdyby powiedzieć słowo na temat podstawowego urządzenia, to otrzymujemy całkiem solidny zestaw cech. Wśród specyfikacji znajdują się:

ekran 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz, obsługą gamy kolorów DCI-P3, wsparciem dla Dolby Vision, współczynnikiem kontrastu 5000000:1 oraz szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji,

procesor MediaTek Dimensity 1080 2,6 GHz z Mali-G68 GPU (6 nm),

6 GB LPDDR4X RAM,

128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2,

potrójny aparat główny: 50 Mpix (f/1.88) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4 do zdjęć makro), nagrywaniem wideo maksymalnie w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie do 960 klatek na sekundę,

aparat przedni 16 Mpix z nagrywaniem wideo maksymalnie w 1080p w 60 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie (720p – 120 klatek na sekundę),

czytnik linii papilarnych na boku obudowy,

emiter podczerwieni,

Wi-Fi 6,

Dual SIM (dual 5G),

Bluetooth 5.2,

NFC,

port słuchawkowy,

głośniki stereo Dolby Atmos z Hi-Res Audio,

bateria 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 67 W (zasilacz 67 W w zestawie),

Android 13 z MIUI 14.

Redmi Note 12 Pro 5G w promocji z Redmi 9AT (fot. T-Mobile)

Sieć od razu komunikuje, na jaki gratisowy model możemy liczyć. Otóż jest to Redmi 9AT, a więc budżetowiec – w sam raz do najbardziej podstawowych zadań. Sugeruje to dobór jego podzespołów:

ekran 6,53 cala IPS LCD HD+ (1600 x 720 pikseli),

procesor MediaTek Helio G25 (2 GHz),

2 GB RAM,

32 GB pamięci wewnętrznej,

aparat główny 13 Mpix,

aparat przedni 5 Mpix,

bateria 5000 mAh,

Android 10.

9.9 Ocena

Mieć dwa telefony albo nie mieć

Oczywiste jest, że Redmi 9AT trzeba rozpatrywać w charakterze dotykowego telefonu – specyfikacja urządzenie kategoryzuje go bardziej jako przycisk do papieru z funkcją dzwonienia i wysyłania SMS-ów niż nowoczesny gadżet. Nawet wersja Androida jest już mocno przestarzała. Jednak jeśli akurat potrzebujemy oddać komuś urządzenie do komunikacji, to darmowy Redmi będzie jak znalazł.