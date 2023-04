Brakowało Ci Quidditcha w Hogwarts Legacy? Nowy Harry Potter jest dla Ciebie!

Nowy Harry Potter nie będzie grą podobną do Hogwarts Legacy. W nim bowiem zagramy w Quidditcha, na którego brak narzekało wielu Potteromaniaków. Wygląda na to, że Warner Bros wysłuchał fanów uniwersum czarodzieja z blizną i oficjalnie zapowiedział grę Harry Potter: Quidditch Champions. Co wiemy już na temat tej produkcji?

Twórcy słuchają graczy

Nie tak dawno informowaliśmy Was o liście zmian, do których dojdzie na premierę Diablo IV. Twórcy świata Sanktuarium wsłuchali się w narzekania i sugestie graczy, którzy grali w wersję beta, i zdecydowali się do nich odnieść. Fani Harry’ego Pottera również narzekali na brak pewnej gry w świetnym Hogwarts Legacy i choć fabularnie było to uzasadnione, swego rodzaju niedosyt pozostał. Choć gra i tak sprzedała się świetnie, znacznie przekraczając oczekiwania twórców!

Warner Bros Games wzięło sobie jednak do serca opinię graczy, którzy mieli ochotę rywalizować w pucharze Quidditcha i oficjalnie potwierdziło, że stworzy grę opartą na najpopularniejszych zawodach sportowych w świecie czarodziejów! Obecnie nie wiemy o grze zbyt wiele, aczkolwiek sam fakt powstawania budzi niewątpliwie wiele emocji.

Garść informacji na temat Harry Potter: Quidditch Champions

Przede wszystkim wiemy, iż nie będzie to gra mobilna, tylko pełnoprawna produkcja przeznaczona na PC i konsole. Znamy również studio odpowiedzialne za ten tytuł – będzie to Unbroken Studios, znane m.in. z Fantastic Plastic Squad, Fractured Lands oraz faktu, że pomagali/pomagają przy Suicide Squad: Kill the Justice League, które ma mieć premierę w przyszłym roku. Produkcja ma skupiać się na trybie multiplayer – nie wiemy jednak, czy dostanie tryb dla jednego gracza.

Unbroken Studios is very proud to announce Harry Potter: Quidditch Champions; a multiplayer team competitive Quidditch game in active development! We're working with WBGames to publish and support limited playtests at https://t.co/etQsWvVV1r Sign up now! #QuidditchChampions pic.twitter.com/HYw4MlN24M — UNBROKEN STUDIOS (@UnbrokenStudios) April 17, 2023

Co ciekawe, można również się zapisać do testowania gry! Aby to zrobić, należy przejść na oficjalną stronę WB Games, podać swoją datę urodzenia, wypełnić krótką ankietę i… czekać. Jeśli zostaniemy wybrani do programu testów, to zostaniemy powiadomieni wyjcem, który zostanie dostarczony przez sowę wiadomością mejlową. Po rejestracji dostaniemy również dostęp do oficjalnego Discorda gry, na którym (w tym momencie) widzę około 12000 osób. Mniej, niż się spodziewałem ujrzeć, ale ta liczba zapewne jeszcze się zwiększy ;)

Ja już zapisałem się do beta testów. A Wy na co jeszcze czekacie? (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

9.9 Ocena

Do zobaczenia na boisku…?

Choć nie znamy daty premiery, a sama produkcja najpewniej nie pojawi się w tym roku, to niewątpliwie jest ona warta oczekiwania! Miejmy nadzieję, że po świetnie przyjętym Hogwarts Legacy WB Games nie zdecyduje się na poluzowanie standardów i dostaniemy równie dopracowaną grę o Quidditchu. Jeśli jakimś cudem uda mi się dostać do testów (rozpoczynają się 21 albo 22 kwietnia), to z miłą chęcią podzielę się swoimi wrażeniami!

Oczywiście pod warunkiem, że nie zostaną na mnie narzucone jakieś ograniczenia…