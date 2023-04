NVIDIA GeForce RTX Founders Edition ponownie do kupienia w Polsce

Po kilku latach posuchy do Polski wreszcie wracają karty graficzne NVIDIA GeForce RTX Founders Edition. Cieszą się one całkiem sporą popularnością wśród graczy, więc jesteśmy zadowoleni z powrotu tej edycji!

NVIDIA GeForce RTX Founders Edition w polskiej dystrybucji

Karty z serii Founders Edition od dawna cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem, szczególnie wśród graczy. W poprzedniej generacji wspomniana seria nie była dostępna w Polsce, co było utrapieniem dla wielu osób, którzy lubią rozgrywkę na najwyższym poziomie. Oprócz tego charakteryzowały się one zazwyczaj niską dostępnością oraz wysoką ceną. Teraz jednak się to zmieni, ponieważ do polskiej dystrybucji trafiły karty graficzne NVIDIA GeForce RTX Founders Edition.

Dość niespodziewanie w polskim sklepie NVIDII pojawiły się karty NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition i NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. Ich cena to odpowiednio 6499 złotych oraz 8699 złotych.

Z jednej strony jest to dość sporo, a z drugiej – ta seria charakteryzuje się lepszą jakością wykonania, unikalną stylistyką, a przede wszystkim dobrą wydajnością układu chłodzenia. Warto podkreślić, że każda osoba może kupić tylko jeden produkt „w ramach akcji” (informacja z oficjalnej strony NVIDII).

Screen kart graficznych 4080 i 4090 w wersji FE (źródło: NVIDIA)

Specyfikacja 4080 i 4090 w wersji Founders Edition

Karty NVIDIA GeForce RTX 4080 oraz 4090 w wersji Founders Edition charakteryzują się częstotliwością taktowania odpowiednio 2,21 GHz oraz 2,23 GHz (częstotliwość podwyższona odpowiednio do 2,51 GHz i 2,52 GHz). Obie mają układ chłodzenia FAN oraz 16 GB VRAM (4080) lub 24 GB VRAM (4090). Zamówienia na NVIDIA GeForce RTX Founders Edition w Polsce mają być obsługiwane przez lokalnego partnera NVIDII, czyli sklep x-kom.

Co ciekawe, pomimo szalejącej inflacji, ceny NVIDIA GeForce RTX Founders Edition są niższe od tych premierowych. W dniu wyjścia RTX 4090 kosztował 9699 złotych, więc teraz przyjdzie nam zapłacić za niego przeszło 1000 złotych mniej. To całkiem spora obniżka. Podobnie jest w przypadku tańszej karty. RTX 4080 kosztował 7049 złotych, a teraz będzie można go nabyć za 6499 złotych.

NVIDIA GeForce RTX Founders Edition w dalszym ciągu wypada drożej niż autorskie modele, gdzie w przypadku RTX 4080 możemy mówić o kwocie nawet poniżej 5900 złotych, a w RTX 4090 da się „dorwać” za 7900 złotych, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że Founders Edition to często lepsze wykonanie i unikalny design.